DHA YURT BÜLTENİ-17

GİRESUN'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında ailesi, yakınları, askeri ve sivil yetkililer karşıladı. Şehidin annesi Fadime, babası Mehmet ve eşi Sümeyye Cevizci gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 1,5 aylık bebeği Mehmet Akif''in kundağında babasının fotoğrafı olması ise dikkat çekti. Şehidin cenazesi Ilgın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni ve Anıtkabir ziyaretinin ardından Eskişehir'de Garnizon Komutanlığı'na bağlı topçu birlikleri, Çankaya Mahallesi Şahintepesi Mevkii'ne yerleştirilen 2 top arabasından 101 pare atış yaptı. Polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı top atışlarını bazı vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla izleyip, atış sonunda sevinç gösterilerinde bulunarak tekbir getirdi.

Ereğli Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, temizlik yapmak için sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kanalizasyona gitti. İşçiler kanalizasyon çukurunda yeni doğmuş bebeğe ait cesedi görünce, polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Bozova ilçesindeki bir pamuk tarlasında çapa yaptıktan sonra evlerine dönen işçileri taşıyan Mahmut Modanlı yönetimindeki 42 HPB 53 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan işçiler yolla savrulurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşadığı kazada olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavilerine başlanılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, belediye önünde oluşturulan kortejle başladı. CHP milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu'nun yanı sıra açılışa Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Ağası işadamı Seyfettin Selim'in katıldığı kortej Edirne Belediyesi'nden Atatürk anıtına kadar yürüdü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası nedeniyle belediye bandosu, davul ve zurna çalınmadı. Programda sadece Kırkpınar marşı seslendirildi.

Atatürk'ün anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenirken, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Vahim kazada ölmüşlere rahmet ailelere sabırlar diliyorum. 657’nci Kırkpınar hayırlı olsun. Kırkpınar hamisi olarak Kırkpınar olduğu müddetçe her zaman müdahale edeceğim. Her zaman ağalığa hazırım" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 24 kişi anısına Kırkpınar açılışının sessiz bir şekilde yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kırkpınar ecdadımız tarafından her yıl her şeye rağmen mutlak suretle gerçekleştirilmiştir. Geçen yıllarda FETÖ darbe girişiminin ardından Kırkpınar güreşlerini gerçekleştirdik. Bu yılda dün akşam ki, kazadan sonra Kırkpınar ritüelimiz olan davul zurnayı çaldırmadık. Kortej yürüyüşümüzde de bando tek ezgi dahi çalmadı. Bu akşam Saraçlar Caddesindeki konseri Perşembe akşamına erteledik. Bu bizim kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımıza duyduğumuz saygıdır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dünya var oldukça Türk Milleti ebediyen var olacaktır. Türk milleti gelenekleriyle görenekleriyle sevinçleriyle hüzünleriyle kahkahalarıyla hep beraber şanlı yiğit millettir. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kılacak millettir"