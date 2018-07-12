DHA YURT BÜLTENİ-17

Van'da tarihi peynirciler çarşısında göçük; 1 ölü 4 yaralı VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından restore çalışması başlatılan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı. Merkez İpekyolu İlçesi'nde bulunan, Cumhuriyet dönemine ait olan ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda restorasyon çalışması yürütülen Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda bir duvarda göçük meydana geldi. AFAD, 112 Acil Servis, İtfaiye ekipleri olayın olduğu yere geldi. Yaşanan göçükte 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, göçük altında başka kimsenin kalma ihtimaline karşı ekipler çalışma yürütüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göçüğün meydana geldiği yer

-Göçük alanından detaylar

-Torunu ölen dedenin ağlaması

-Yukardan detaylar

-Çalışma yapılırken detaylar

-Alınan güvenlik önlemleri Gülay KUYUCU - Arif KARAKAŞ / VAN,(DHA) ==================================================

Doğan Hakyemez'e veda Antalya'da dün gittiği hastanede muayene sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez için Antalya Spor Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi.

Doğan Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı naaşı, basketbol potası altına konuldu. Naaşın önüne ise Hakyemez'in fotoğrafı ile basketbol topu konuldu. Naaşın yanında basketbol hakemleri ile Hakyemez'in yetiştirdiği genç basketbolcular yer aldı. Törende Hakyemez'in kızları Deniz ve Burcu, babalarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Üzgün olduğu gözlenen eşi Filiz Hakyemez de başsağlığı dileklerini kabul etti.

Doğan Hakyemez'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra spor camiasından arkadaşları ile yetiştirdiği genç sporcular, basketbol okulunun küçük öğrencileri törende gözyaşı döktü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Hakyemez'in Türk basketbolunun bir duayeni, milli sporcusu, antrenörü ve menajeri olarak da hayatına sayısız başarı sığdırdığını söyledi. Vali Karaloğlu, Hakyemez'in başarılı sporcuların yetişmesine katkısı olmuş büyük bir spor insanı olduğunu vurguladı. Karaloğlu, Hakyemez'in ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

ARKADAŞLARI KONUŞTU

Türkiye Basketbol Federasyonu adına konuşan Murat Yosmaoğlu da geçmişte Doğan Hakyemez ile aynı takımda oynadığını, daha sonra onun açtığı yoldan gittiğini söyledi. Sporculuğu ve yöneticiliği ile Hakyemez'in kitaplara konu olacak bir kahraman olduğunu dile getiren Yosmaoğlu, "Kaybettiği zaman bile hiçbir zaman pes etmeyen bir kişiliği vardı" diye konuştu.

Yakın arkadaşı Emin Altıner ise Türkiye'nin iyi bir spor adamını, kendisinin ise ağabeyini kaybettiğini dile getirdi. Altıner, "Sevgi dolu bir insandı. Düşmanına bile sporla yaklaşırdı. Maalesef kırgınlıkları vardı ama bunları hep içine attı ve kimseye söyleyemedi. Doğan ağabey, şöyle bir başını kaldırsan da dostlarını sana son görevini yaparken görebilsen" dedi. ESKİ SPORCUSU KONUŞTU

Yetiştirdiği sporcular adına konuşan eski sporcusu Barış Güneyi de kendilerine bıraktığı Antalya Basket Okulları'nı büyüterek, ona layık olmaya çalışacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Hakyemez için helallik isteyerek, dua okudu.

KIZI TABUTA OMUZ VERDİ

Törenin ardından Hakyemez'in naaşı, başta kızı Burcu Hakyemez Dal olmak üzere sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenaze, havayoluyla İstanbul'a gönderildi. Hakyemez'in naaşı, yarın İstanbul'da Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapılacak törenin ardından, öğle vakti Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ailenin taziyeleri kabulü

Törene katılanların görüntüsü

RÖP: Burcu Hakyemez Dal ( Kızı )

Tabutun salona getirilmesi

Kızlarının tabuta kapanıp ağlaması

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Duanın okunması

Tabutun salondan çıkartılması

kızının tabuta omuz vermesi

Tabutun cenaze aracına konması

Cenaze aracının havalimanına gidişi

Detaylar Haber: Tolga YILDIRIM-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ================================================== Bitlis, tarihi binalarına kavuşuyor BİTLİS Belediyesi'nin sürdürdüğü 'Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' projesi kapsamında restore edilen 120 yıllık binaya, belediyenin bazı birimleri yerleştirildi. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, "Kültür Bakanlığımızın da katkılarıyla Bitlis, 2018 yılında Kültür Bakanlığı'ndan en fazla tarihi eser ve restorasyon ilgili yatırım alan ikinci il oldu. Birinci il de bizim dünya şehrimiz olan İstanbul" diye konuştu.

Belediyenin zabıta ve su tahsilat birimlerini tarihi binaya taşıyan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, binanın halkın kullanabileceği bir mekan haline getirildiğini, zaman zaman halk toplantılarının da burada yapılacağını söyledi. Ustaoğlu beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ve belediye birim amirleriyle birlikte tarihi binayı gezdi. Bitlis Belediyesi'nin sürdürdüğü 'Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' projesi kapsamında restore edilerek hizmete açılan tarihi binayı gezen Ustaoğlu, son 1 yıl içerisinde 315 dükkanın ve ofisin dış giydirmelerinin yapıldığını ve restorasyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, 'Kadim Kent Tarihi Kimliğine Kavuşuyor' sloganıyla başlattıkları projenin bir parçası olarak Bitlis'te 120 yıllık geçmişi bulunan tarihi belediye binasını restore ettiklerini söyledi. Binanın kentin geçmişinde çok önemli izler bıraktığını anlatan Ustaoğlu şöyle konuştu:

"Bu binamızın daha önce restorasyonu yapılmıştı ama maalesef bir yerde atıl bir şekilde duruyordu. Tarihi sokaklarımızın olduğu bu meydanda belediyemizin hizmetlerini daha yakın bir yerde sunmak istedik. Su tahsilat ve zabıta birimi hizmetleri konusunda vatandaşımıza yakın olalım düşüncesiyle bu binamıza yerleştirdik. Üst katımızı da başkanlık makamı ve vatandaşımızla zaman zaman bir araya geleceğimiz ortam oluşturmak adına düzenledik. Bitlis'in kadim geçmişine ve tarihine yakışanın bu olduğunu düşünüyoruz. Bir yıldır yoğun bir şekilde başlattığımız tarihi kentsel dönüşüm projemizin bir parçası olarak da bu tarihi binamızı tekrar halkımızın hizmetine sunmakta büyük bir memnuniyet duyuyorum." Bitlis'i başka ülkelerden gelen insanların ziyaret ettiği meydanlara kavuşturmak istediklerini de belirten Ustaoğlu, "Kültür Bakanlığımızın da katkılarıyla Bitlis, 2018 yılında Kültür Bakanlığı'ndan en fazla tarihi eser ve restorasyon ilgili yatırım alan ikinci il oldu. Birinci il de bizim dünya şehrimiz olan İstanbul. 40 milyonu aşan bir bütçe desteğiyle başlattığımız projelerin devamında yeni projeleri başlatacağız. Her zaman övündüğümüz bu kadar köklü bir medeniyete sahip olan Bitlis'imiz o zaman kişilikli bir şehir olacaktır. Bir marka şehri olacağına biz inanıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarihi belediye binasının dışından görüntü

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'nun binaya girişi

-Binanın içinden detaylar

-Vali İsmail Ustaoğlu'nun makama geçmesi

-Vali Ustaoğlu'nun gazetecilere açıklamaları

-Detay görüntüler Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- =============================================== Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis cezası (3)

KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ Kazada babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Yargılamanın 3 celse gibi bu kadar kısa sürede sonuçlanması sevindirici. Mahkeme bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza verdi. Kenan Doğru açısından ise cezayı kabul etmiyoruz. Çünkü yargılamayı etkilemeye dönük hareket içerisinde bulunmuştu. Bunun da üst sınırı 2 yıldır. Kararı hem Emrah Serbes hem de Kenan Doğru yönünden Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz edeceğiz" dedi. Mehmet CANDAN /İZMİR, (DHA) =============================================== Minik Hasan için sıraya girdiler

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, kol ve ayaklarındaki şişlik nedeniyle götürüldüğü hastanede ilik kanseri teşhisi konulan 2 yaşındaki Hasan Dölek için kök hücre bağış kampanyası başladı. Erdemli halkı minik Hasan'a uygun iliğin bulunması için kan bağışı sırasına girdi. Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde kurulan kan alım noktasında konuşan 37 yaşındaki Hüseyin Dölek, "Bir hafta önce Hasan'ın el ve ayaklarında hafif şişkinlik, göz çevresinde şişkinlik meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi hastanesine götürdüm. Bütün testleri yapan doktorlar, ilik kanseri teşhisi konulduğunu söylediler. Kesin tedavisi ilik nakliyle olacak. Uygun doku arıyoruz. Akrabalarımızda da tarama yapıldı, uygun nakil bulamadık. Onun için il genelinde kök hücre arayışına başlanıldı" dedi. Kök hücre için Kızılay'a başvurduklarını belirten Dölek, "Kızılay da bir kampanya yapılabileceğini haber verdi. Kampanyanın sadece benim çocuğuma değil ilik nakli bekleyen hastalara umut ışığı olacağını düşünüyorum. Herkes mutlaka kan bağışında bulunmalı. Bu kanlar sadece benim çocuğum için değil bir çok umut bekleyen hastalar için de bir umut ışığı olacaktır" diye konuştu.