DHA YURT BÜLTENİ - 17

BALIKESİR'DE '15 TEMMUZ' YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI BALIKESİR’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında yürüyüş yapıldı. Mehter Takımı ve Atlı Okçuların eşliğinde Tarihi Zoğnos Paşa Camii önünde başlayan yürüyüşe, il protokolü ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Katılımcılar Anafartalar Caddesi üzerinden Kızılay Caddesi’ni geçerek Milli İrade Meydanı'na geldi ve yürüyüş Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda son buldu. 15 Temmuz kahramanlarından Ömer Halis Demir’in fotoğrafının yer aldığı ve '15 Temmuz Destanı, Şehit ve Gazilerimize Saygıyla' yazılı pankartın açıldığı yürüyüşe, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, AK Parti'li Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. ‘CUMHURİYET, DEMOKRASİ VE BU VATAN EMİN ELLERDE’ Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz’da Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’in Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıktığını söyledi. Çocuklar, gençler, yaşlılar ve atlıların yürüyüşe katıldığını ifade eden Vali Yazıcı, “Balıkesir halkının Kuvay-i Milliye ruhu taşıyan bu güzel insanların ülkeye olan sevdası ve bağlılığı bir kez daha 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde tekrar herkese gösterilmek üzere teşhir edildi. Etkinliklerimiz devam ediyor. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Onlara diyoruz ki: ‘Bilesiniz ki Cumhuriyet, demokrasi, bu vatan emin ellerde. Keşke sizi kaybetmeseydik ama kalanlar bu ülkenin bir çakıl taşını dahi hiçbir haine teslim etmeyecek’. Balıkesir halkıda, bu ordunun, bu milletin en önünde koşturarak vatanına, milletine, ülkesine sahip çıkıyor. Bütün etkinliklerimize sahip çıkıyor. Ben bütün ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehter Takımından görüntüler

- Atlı okçulardan görüntüler

- Yürüyüş ve vatandaşlardan görüntüler Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) =============================================== BALKONDAN DÜŞEN TRAFİK POLİSİ HAYATINI KAYBETTİ MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 24 yıllık trafik polisi Şahin Dilek (48), evinin balkonunda çiçekleri budarken dengesini kaybetmesi sonucu aşağı düşerek hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde motosikletli polis olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Şahin Dilek, bugün akşam saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi'ndeki evinin ikinci katındaki balkonda begonvil çiçeklerini budarken dengesini yitirip aşağı düştü. Önce ağacın dalına çarpan, oradan beton zemine düşen Şahin Dilek, eşi Gül Dilek ve komşularının çağırdığı ambulans ile kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ege Bölgesi'ndeki trafik polislerine eğitim veren usta motosiklet eğitmeni Dilek'in arkadaşları ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya hastaneye giderek bilgi aldı. Sarıkaya büyük şok ve üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Şahin çok sevdiğimiz mesleğinde başarılı ve örnek bir arkadaşımızdı. Büyük bir talihsizlik eseri dengesini yitirip balkondan düşmüş, begonvil çiçeğini buduyormuş, daha fazla konuşacak gücümüz de takatimizde yok" dedi. Dilek'in bir iki ay içerisinde emekliliğini isteyeceği öğrenildi. Dilek'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik polisinin sağlık fotoğrafları

- Olayın gerçekleştiği binanın önü

- Ambulans

- Acil Servis önü

- Genel ve detay Haber-Kamera: Yaşar ANTER/BODRUM, (DHA) ============================================= MUSTAFA DESTİCİ'NİN AĞABEYİ KAZADA YARALANDI BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin polis emeklisi olan ağabeyi Halil Nural Destici, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Mustafa Destici, Eskişehir'e gelerek ağabeyini hastanede ziyaret etti.