DHA YURT BÜLTENİ 17

KIRKLARELİ'NDE YILDIRIM DÜŞTÜ; 1 TURİST ÖLDÜ

SAĞANAK yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nin Ürünlü köyünde bisikletli 2 turistin üzerine yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu turist ölürken, Fransız uyruklu turist ise yaralandı.

Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağmur ve fırtına Edirne ve Kırklareli'nde etkili oldu. Bulgaristan'dan Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye bisikletle giriş yapan Alman ve Fransız uyruklu 2 turist, Edirne'ye gitmek üzere yollarına devam etti. Turistler, Kırklareli-Edirne karayolu üzerinde bulunan Ürünlü köyü yakınlarında yağmura yakalandı. Köy yakınlarında üzerlerine yıldırım isabet eden turistlerden Alman uyruklu turist ölürken, Fransız uyruklu turist yaralandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri yaralı turistleri Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak durumu ağır olan Alman uyruklu turist doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fransız uyruklu turist ise ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.