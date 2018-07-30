DHA YURT BÜLTENİ-17

CHP Milletvekili Bircan, beyin kanaması geçirdi (EK)

BİRCAN ANKARA’YA SEVK EDİLDİ

Iğdır Devlet Hastanesinden 112 Acil Servis'e ait ambulansla alınan Milletvekili Erdin Bircan, Şehit Bülent Aydın Havalimanına götürüldü. Bircan burada Sağlık Bakanlığı tarafaından gönderilen ambulans uçağa konularak Ankara’ya götürüldü. İbni Sina Hastanesine tedavi altına alınacak olan Bircan'ın havalimanına götürülüşünde Vali vekili Kemal Duru ve vali yardımcısı Bilgehan Karanfil, Başhekim Raşit İlhan ve İl Sağlık Müdür vekili Taner Başaran da eşlik etti

IĞDIR/DHA

'PANORAMA 1326 BURSA PANORAMİK MÜZE' AÇILIŞA HAZIR

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan, 'Panorama 1326 Bursa Panoramik Müze' tamamlandı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bursa'nın, beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunun anlatıldığı müzeyi açılış öncesi gezdi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 15 Eylül 2015'te temeli atılan ve dünyanın tam panoramik en büyük müzesi olduğu belirtilen 'Panorama 1326 Bursa Panoramik Müze'de inceleme yaptı. Müze, ana tema canlandırma salonu, sergi salonları, toplantı salonları, kafeterya ve idari bölümlerden oluşuyor. Bina, ekolojik mimarlık anlayışında ve enerji verimliliği ilkesine göre 'yeşil bina' formunda inşa edildi. 360 derece dairesel döngü içerisinde fetih gününün resmedildiği panoramik müze, Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatacak. Müzede, Bursa'ya meftun 6 Osmanlı padişahını ve onların zamanındaki sosyal hayatı anlatan 16 tablo bulunuyor. Bilimsel belge niteliğindeki müzeyi, yılda, 50 bini öğrenci olmak üzere 350 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI: KÜLTÜR MERKEZİ OLACAK

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'yı, kent dışına taşıyacak müzenin açılışına az bir süre kaldığını söyledi. Başkan Dündar, proje ile 1326 Bursa'sını resmederken Bursa'ya bir anıt eser kazandırmayı planladıklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Bursa'da yeni bir mimari eser, yeni bir silüet ortaya çıktı. Bununla birlikte bölgenin gelişimine, dönüşüme ve turizmine katkı sağlayacak bir proje ortaya çıkacak. Türkiye'de 'İstanbul Fetih 1453'ten sonra Bursa'da ikincisi yapılmış oluyor. Bu yönüyle baktığımızda da tam panorama olarak dünyanın en büyüğü konumundadır. 42 metre yarıçapındaki kubbesiyle en büyük kubbeye sahip. Mimari çizim olarak belki kolay ama mühendislik olarak bunu uygulaması çok zor bir projedir. Bununla birlikte bizler de ilkleri denedik ve başardık. Burası sadece panorama müzesi değil, aynı zamanda kültür merkezi olacak. Birçok aktivitenin yapılacağı, Bursa'nın tanıtılacağı bir yer olacak. Bugün de İlber Ortaylı hocamız burayı ziyaret etti ve bizlerin misafiri oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onun yorumları ve onun gözünden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi büyük önem arz ediyor."

ORTAYLI: İSTANBUL'A GÖRE BURASI DAHA GENİŞ

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise müzenin kubbesine dikkat çekerek, "Burası çok geniş bir kubbe. Bir daha aynı bina tekrarlanır mı başka yerde, bilmiyorum. İstanbul'a nazaran burası daha geniş ve aynı şekilde bir şey anlatıyor. Burada anlattığı bir savaş değil, barış ile Bursa'nın ele geçmesidir. Bırakın 1920'li yılları, 1960'lara kadar bizim bildiğimiz, gördüğümüz Bursa bugün artık yok. Bunu bu müzede öğreneceksiniz. Yeni nesiller bunu öğrendikçe de belki Bursa'nın düzeltilmesi için bir hareket ve ruh meydana gelebilir. Bu bakımdan belediyenin bu girişimini, yapılaşmasını faydalı buluyorum" diye konuştu.