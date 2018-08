DHA YURT BÜLTENİ 17

‘BİZİM İÇİN HER PAYE MESULİYETTİR’

Millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldiklerini vurgulayan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birileri yaşadıkları onca hezimete rağmen, koltuklarını korumak için her türlü siyasi cambazlığa başvurabilir, birileri sandıkları kapanır kapanmaz makam kavgasına rant ve çıkar kavgasına tutuşabilir. Ama biz asla böyle bir hareket değiliz ve olamayız. Biz aldığımız bütün yüksek oy oranı rağmen gece rahat bir uyku çeken değil, tam tersine uykuları kaçan, yüklendiği emanetin ağırlığını her zerresinde, her hücresinde hisseden bir anlayışa sahibiz. Bizim için her makam millete hizmet için açılmış bir fırsat penceresidir. Zira biz millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Bu yola böyle devam ediyoruz. Bizim için her paye mesuliyettir, sorumluluktur, 81 milyonun emanetidir. Bunun için ‘Nasıl olsa Gümüşhane'de yüzde 77 oy aldık, nasıl olsa Türkiye'de yüzde 52,5 oy aldık’ asla rehavete kapılamayız. Yapmamız gereken çok şey varö

CHP’DEKİ KURULTAY TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de son günlerde gündeme gelen ‘Kurultay’ tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda şöyle dedi:

"Ana muhalefet partisi daha düne kadar Cumhurbaşkanı adayımız dediği şahsa hakaret etme yarışı yaparken, biz geçen hafta 100 günlük icraat programımız açıkladık. 100 günde toplam 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirmeyi planladığımız 400 projeyi milletimize tanıttık, ilan ettik. Şimdi bakan arkadaşlarımız bu projeleri adım adım hayata geçiyor. Bizler de hem kendi taahhütlerimizi yerine getireceğiz hem de 100 günlük programda yer alan diğer projelerin takipçisi olacağız. Yaptıklarımızın başardıklarımızın hesabını yine, millete vereceğiz millete. Birilerine değil, George'a, Hans'a değil, biz halka ve Hakk'a veririz hesabımızı. Çünkü biz bugüne kadar daima milletimize olan ahdimize, kavlimize sadakatle sahip çıktık. Ne söz verdiysek onu yerine getirmeye çalıştık. Yapmayacağımızı söz olarak vermedik. Türk siyasetinin tekrar popülizm bataklığına düşmesine rıza göstermedik. Yeni dönemde de aynı ilkeyle, aynı prensiple çalışmaya devam ediyoruz. Popülizm tuzağına düşmeden can borcumuz olan bu millete, bu aziz millete azimle hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz."