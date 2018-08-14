DHA YURT BÜLTENİ 17

5 FARKLI HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİSİ, KAMERADAN YAKALANDI GAZİANTEP'te 5 farklı hırsızlığın şüphelisi Ö.G., güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 4 farklı hırsızlığın failinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlıkların araç ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ö.G. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ö.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ö.G., tutuklanarak cezaevine konuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Ö.G.'nin iş yerindeki masadan cep telefonunu çaldığı görülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüsü

- Şüphelinin masanın üzerindeki telefonu alması

- Şüphelinin iş yerinden çıkması Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP-DHA) =================================== BELEDİYE BAŞKANI, MAKAM ARACINI İADE ETTİ GAZİANTEP'in merkez Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye bünyesindeki kiralık araçları tasarruf etmek için kiralama şirketine iade ettiğini söyledi. Kullandığı makam aracını da iade eden Fadıloğlu, basın toplantısına kullandığı şahsi otomobiliyle geldi.

Ak Partili Başkan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi’nin tasarruf tedbirlerini düzenlemek için Atatürk Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Fadıloğlu, toplantıya kendi kullandığı şahsi otomobille geldi. Toplantıda belediye bünyesindeki 138 kiralık aracın yüzde 30’unun kiralama şirketine verildiğini söyledi.

'MÜDÜR ARKADAŞLAR MAKAM ARAÇLARINI İADE ETTİ'

Belediye bünyesinde kalan araçların havuz sistemiyle kullanılacağını dile getiren Başkan Fadıloğlu şunları ifade etti:

“Şehitkamil Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana tasarruf noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu son 10 günlük süreç içerisinde yaşananlardan dolayı müdür arkadaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bir farkındalık oluşturmak adına bugün sizlerle beraberiz. Müdür arkadaşlarımızın talebi doğrultusunda kendilerine daha önceden tahsis ettiğimiz araçları, arkadaşlarımız iade etmek istediler. Hizmetin kalitesini artırmak adına vermiş olduğumuz araçları müdür arkadaşlarımız iade edince biz yeniden bir organizasyona girdik. ‘Biz daha fazla ne yapabiliriz, ülkemiz için artı ne değer katabiliriz’ diye. Burada farkındalık oluşturmak adına ‘Tasarruf yapıyorum, ülkeme sahip çıkıyorum’ sloganıyla bir kampanya başlattık. Çünkü 15 Temmuz’da bu memleketi hain emellerine alet etmek adına uğraşanlar, şu anda da ekonomik bir savaşın eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Allah’ın izniyle nasıl 15 Temmuz’da bu millet, birlik, beraberlik içinde duruşunu gösterdiyse, bu ekonomik savaş içinde de gereğini yerine getirecektir. Allah’ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Ancak burada yalnız kurumların ya da kuruluşların tasarruf yapması onların önlem alması söz konusu değil. Bu hep birlikte milli bir dava şuuru ile tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken bir husus. Öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor; yaşantımızın içerisinde önceliklerimizi belirleyip ona göre ihtiyacımız olan ürünleri almamız, ihtiyacımız olmayanları ötelememiz. Burada bu öncelikleri belirlerken, mutlaka almamız gerekiyorsa ülke ekonomisine katkı sağlamak adına yerli malı almalı. Hatta yerlinin yerlisini yani alacağınız ürün Gaziantep’te üretiliyorsa bunu almanın kent ekonomisine ve ülke ekonomisine katkısı olacaktır.ö

Başkan Fadıloğlu, basın toplantısının ardından yine şahsi otomobilinin sürücü koltuğuna geçerek salondan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başkan Fadıloğlu'nun otomobille salona gelmesi

- Fadıloğlu'nun konuşması

- Fadıloğlu'nun otomobiliyle alandan ayrılması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) ================================ HERŞEY DAHİLDE ÜÇ KATEGORİ AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), turizmde en önemli paya sahip olan Herşey Dahil Sistem'de (HD) standartları üç kategoride yeniden düzenledi. Standart HD, Orta HD, Yüksek HD kategorilerinde kahvaltı, öğle ve akşam büfelerindeki yiyecek ve içecek çeşit ve sayıları da belirlendi. AKTOB, son yıllarda rekorlar kıran Türk turizminin en önemli paya sahip HD Sistem'de standartların yeniden belirlenmesine yönelik çalışmayı tamamladı. Belek Calista Luxury Hotel'de düzenlenen toplantıyla turizm sektörüne sistemde gerçekleştirilen değişiklikler ve standartlar anlatıldı. Yeni standartları içeren rehber niteliğindeki kitaplar da turizmcilere dağıtıldı. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, HD konseptin 'iyi mi, kötü mü, hala geçerliliği var mı' gibi sürekli konuşulan bir konu olduğuna işaret ederek, 'HD turizme zarar veriyor' şeklinde eleştiriler olduğunu, geldiği noktada zarar vermediğini, ama içeriğinin tartışılabileceğini söyledi. HD sistemin kendi imajını tazelemesi bakımından bir şey yapılması gerektiğine inanarak bu çalışmanın yapıldığını belirten Erkan Yağcı, “Artık HD'yi hak ettiği fiyattan satmamız lazım. Bunun için standartların belirlenmesi gerektiğine inandığımız için iki yıllık bir çalışma yaptık. Kahvaltı büfesi, öğle büfesi, akşam büfesi ve içecekler olmak üzere Standart HD, Orta HD ve Yüksek HD olarak standartları yeniden düzenledik. Avrupa da yavaş yavaş HD'ye geçmeye başladı, özellikle Batı Akdeniz ülkeleri. Türkiye HD sistemini çok iyi uyguladı. Ama başarılı, iyi yapılan bir işi gereksiz yere eleştirmemek lazım. Artık HD'nin hak ettiği fiyatta satılması gerekiyor" dedi.

STANDARTLARA UYMAYAN HD'Yİ KULLANMASIN

HD sistemdeki standartların yeniden belirlendiği çalışmada yer alan AKTOB'un eski başkanı Yusuf Hacısüleyman, bu çalışmanın ilkesel olduğunu ve kimsenin uymak zorunda olmadığını belirtti. Hacısüleyman, “Ama bir rehber niteliğinde. Burada amaçlanan çalışmalarda, çok küçük oda sayısı veya mutfakta, pansiyonda bile HD kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla minimum standartları belirlemeye çalıştık ve o standartları da yiyecek-içecek gruplarını sayısal olarak verdik. Ama tercihe göre de bıraktık. 'Ben 178 çeşidi nasıl bulacağım' diyen için de bir rehber hazırladık ve rehberde bu çeşitler var. Bir otel internetinde HD kelimesini kullanacaksa, minimum standardın belirlenmiş olması gerekiyor. HD'nin minimumu budur. Eğer bu standartları üretecek mutfağa, personele sahip değilse bu kelimeyi kullanmamalıdır. Çünkü HD'nin bu yüzden erozyona uğradığını hepimiz çok iyi biliyoruz" diye konuştu. ÜÇ KALİTEYE AYRILDI

Hazırlanan rehberde Standart HD, Orta HD ve Yüksek HD olarak üç kalite kategorisine ayrılan yeni HD sistemde, sabah kahvaltısı için 21 yiyecek grubunda Standart HD için en az 62 çeşit, Orta HD için 112 çeşit, Yüksek HD için ise 171 çeşidin ikram edilmesi gerekiyor. Kahvaltılar için toplamda üç kategoride 495 yiyecek türü belirlendi.

Öğlen büfesi için çorbalar, ana yemekler, aksiyon-şovlar, soğuk, tatlı, diyet ve çocuk gibi toplam 9 çeşit büfe ve 47 grup yiyecek belirlendi. Buna göre Standart HD için 52 çeşit, Orta HD için 101 çeşit, Yüksek HD için 136 çeşit ürünün ikram edilmesi gerekiyor. Toplamda 1088 yemek mönüsü belirlendi.