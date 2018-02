DHA YURT BÜLTENİ 18

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Değirmentaşı Mahallesi'ne saat 00.30 sıralarında Suriye tarafından PYD/YPG'li teröristlerin attığı iki roket düştü. Her iki roketin de farklı evlerin bahçelerine düştüğü, ancak birinin patlamadığı öğrenildi. Patlamayan roketin bulunduğu evin bahçesinde güvenlik güçlerince önlem alındı. Diğer roketin patladığı bölgedeki evlerde hasar meydana gelirken, güvenlik güçleri de olası yeni bir saldırıya karşı vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Güvenlik güçlerinin bölgedeki inceleme ve çalışmaları devam ediyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Olay yerinden görüntü

- AKS110 ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Yaralının ambulansla alınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN /KULA(Manisa),(DHA)

========================================

Tren, motosiklete çarptı: 2 ölü

ADANA'da yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı motosiklette bulunan Ahmet Can ve Erhan Can hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, bariyerlerin kapandığı sırada motosiklet ile demiryolunun karşısına geçmek isteyen Ahmet Can ve Erhan Can'a, Adana-Mersin seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki Ahmet Can ve Erhan Can, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ahmet ve Erhan Can'ın öldüğü belirlendi. Kaza haberi duyup, olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Ahmet ve Erhan Can'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

- Kazaya karışan trenden görüntü

- Trenin çevresindeki kalabalıktan görüntü

- Kalabalıkta ağıt yakan kadınlar

- Kamyonet kasasına konulan motosikletten görüntü

- Olay yerindeki ambulanstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00'50" - BOYUT: 50,9 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

=======================================