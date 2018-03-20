DHA YURT BÜLTENİ-18

Olay saat 20.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Tren Garı'nda meydana geldi. 10 gün önce seferden gelen yolcu treninin vagonunda görevliler temizlik yaptığı sırada koltuğun altında bir valiz olduğunu fark etti. Valizde patlayıcı olabileceğini düşünen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizin bulunduğu vagona girdi. Uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı. Polis ekipleri valizden çıkan malzemeleri incelemek üzere polis merkezine götürdü.

SİVAS'ta yolcu treninde unutulan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye ile patlatıldı. Valizden piknik tüpü ile nargile malzemeleri çıktı.

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Öğrencilerin zehirlenme sebebi belli oldu

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, geçen salı günü 183 ortaokul ve lise öğrencisinin zehirlenmesine, öğrencilerin yediği tavuklu pilavın neden olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede, yemekte 'bacillus cereus' isimli bakteri tespit edildi.

Karacasu ilçesinde taşımalı eğitimden faydalanan 6 okuldan toplam 183 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, geçen salı günü öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. Okullara gönderilen tavuklu pilav, tavuk çorbası ve salatadan oluşan öğle yemeği sonrası rahatsızlaşan öğrenciler, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ve sağlık durumları iyi olan 183 öğrenci taburcu edildi.

Olay sonrasında İzmir Gıda Kontrol Laboratuvarı İl Müdürlüğü'ne gönderilen yemek numunelerin analiz sonuçları belli oldu. Yapılan incelemelerde, öğrencilerin yediği tavuklu pilavda ‘bacillus cereus' isimli bakteri tespit edildi. Sonuçların idari ve adli birimlere iletildiği, gerekli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Bakterinin yemeklere hangi aşamada karıştığının ise daha sonra belli olacağı belirtildi.