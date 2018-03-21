DHA YURT BÜLTENİ-18

Yavruları olan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, 3 yavrusu olan bir sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle vuruldu. Arka sol bacağı kırılan talihsiz hayvan, veteriner hekim tarafından tedavi edildi. Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde, 3 yavrusu bulunan ve vatandaşlar tarafından verilen artık yemeklerle beslenen sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş edilmek suretiyle vuruldu. Arka sol bacağının sektiğini gören mahalle sakinleri, hayvanın bu durumunu ilçede özel bir klinik işleten veteriner Melik Turanlı’ya bildirdi. Veteriner Turanlı, bölgeye gidip bacağı kırılan hayvanı alarak kliniğine götürdü. Tedavisi yapılan köpeğin çekilen röntgen filminde, bir av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanıp, bacağının kırıldığı belirlendi. Sokak köpeğini ameliyat eden veteriner Turanlı, hayvanın sol bacağına platin taktı ve durumunu yakından takip etmeye başladı. Köpeğin 3 yavrusu olduğunu öğrenen veteriner Turanlı, yeniden bölgeye giderek, yavruları alıp ameliyathanede anneleriyle buluşturdu.

Yaşanılan hadisenin vicdansızlık olduğunu belirten Melik Turanlı, “Son derece zayıflamış haldeki hayvanı hemen kliniğimize getirdik. Ayağındaki kırığın durumunu incelemek için röntgen çektik. Çekilen röntgende, kırığın sebebinin ateşli bir silahla yaralanmadan kaynaklandığını gördük. Hemen harekete geçerek, hayvanın kırık olan bacağına ortopedik müdahalede bulunduk" dedi. Sokak köpeğinin kliniğe geldiğinde yavrularını da emzirdiği için son derece zayıflamış ve bitkin bir halde olduğunu kaydeden Turanlı, sokak hayvanı için gerekli tedaviyi yaptıklarını belirterek, “Sanayi Sitesi bölgesinde yeni yapılan bir okulun bahçesine öğrenciler küçük kulübeler yaptı. Bundan sonra bu sokak köpeği ile sevimli yavrularına o kulübelerde bakacaklar” diye konuştu. Turanlı, “Savunmasız bir sokak hayvanına silahla ateş etmek bence dünyanın en aşağılık hareketidir. Bence zavallı hayvana bunu yapanları psikologların mutlaka gözetim altına almaları gerekir. Ben şu anda hayvana bunu yapanlar için söyleyebilecek kelimeler bile bulamıyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Veteriner müdahalesi

- Yavrular

- Veteriner röportaj

- Genel ve detay Haber-Kamera: Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) ================================= FETÖ şüphelisi 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi (2)

ASKERLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi. Şüpheli askerlerin 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ================================= Hisarcıklıoğlu: Yüzde 100 yerli otomobil, en geç 2022'de fabrikadan çıkmış olacak YALOVA’da, iş dünyası buluşmasına katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 100 yerli otomobilde, seri üretime 2022 yılında geçileceğini söyledi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması' bir otelde gerçekleştirildi. Yalova’daki işadamlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili bilgiler verdi. Yerli otomobilin yeni teknolojiye uygun, tüm dünya ile yarışta Türkiye’yi teknolojik olarak sıçratacak bir yapıda olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Geçen sene 24 Mayıs 2017'de bizim Odalar Birliği Genel Kurulu’nda Sayın Cumhurbaşkanımız ‘7 yıldır babayiğit arıyorum, yerli otomobil yapmak için. Rifat bu görevi sana veriyorum’ dedi. Toplam 4 bin 2 delege var. Salondan alkış koptu. Biz de ne yapalım mecburen kalktık ve ‘Sayın Cumhurbaşkanım, arkamızdaysan, tamam; biz bunu yaparız’ dedik. 7 yıldır babayiğit yoktu ortada ve değerli kardeşlerim 6-7 ay içinde 5 tane babayiğidi biz çıkardık, Türkiye’de bir ilk. Çok şükür. Türkiye ilk defa, yerli, milli otomobilini yapacak 5 babayiğit çıktı. Bu otomobil yeni teknolojiye uygun, bütün dünya ile yarışta da Türkiye’yi teknolojik olarak sıçratacak şekilde bir yerli otomobil olacak. Tamamen elektrikli. Bildiğimiz klasik otomobil üretiminden tamamen farklı. Türkiye’yi teknolojik olarak, kişi başı düşen geliri 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçratacak bir adımın inşallah başındayız. 2019’da Allah nasip ederse prototip, en geç 2022’de de otomobil fabrikadan çıkmış olacak" dedi.