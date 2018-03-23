DHA YURT BÜLTENİ-18

Nevşehir'de askeri uçak düştü: 1 pilot şehit (3)

VALİ AKTAŞ İNCELEME YAPTI Nevşehir'in Gülşehri ilçesi Ovaören köyü yakınlarında düşen F-16 savaş uçağı ile ilgili Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, olay yerinde inceleme yaptı. Kaza yerinde şehit üsteğmenin naaşını ambulansla Gülşehir Devlet Hastanesi'ne uğurlayan Vali Aktaş, yaptığı açıklamada şehidin pilotun kimliği hakkında bilgi vermedi. Vali Aktaş, Maalesef bir askeri personelimiz meydana gelen uçak kazası sonucu şehit olmuştur. Ailesine ve Türk Silahlı Kevvetleri'ne başsağlığı dilerim dedi.

Kaza bölgesine gelen Nevşehir Ak Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz de gazetecilerin sorusu üzerine, Adana'dan havalanan bir F-16 uçağımınız nedeni henüz belirlenemeyen bir kaza sonucu kırıma uğramıştır. Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından gerekli kırım işlemleri ve araştırma yapılmaktadır dedi. Açıkgöz, kazanın oluşu hakkında henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Bu arada düşen uçakta şehit olan pilot üsteğmenin naaşının sabah Adana'daki birliğine götürüleceği ve buradaki törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri inceleme çalışmaları

-Vali ve Milletvekilinin açıklamaları

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: GÜLŞEHİR(Nevşehir),(DHA) Şehit ateşi Samsun'a düştü NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Üsteğmen Yasin Boy'un memleketi Samsun'daki ailesi, acı haberle gözyaşına boğuldu.

Adana'dan saat 18.30 sıralarında eğitim için havalandıktan sonra Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Yasin Boy'un şehadet haberi Samsun'daki ailesine bildirildi. Evli 1 çocuk babası olan Üsteğmen Yasin Boy'un acı haberi, babası Ayhan Ramazan ve annesi Güllü Boy'ya ziyarette oldukları Kavak ilçesinde ilçe protokolü ve askerler tarafından verildi. Boy çifti, çocuklarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin İlkadım ilçesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehitin 2 erkek kardeşinin daha olduğu öğrenilirken, çocuğunun ve eşi Çağla Boy'un Nevşehir'de yaşadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-FOTOĞRAFLAR Haber: Hakan AKGÜN / SAMSUN,(DHA) Konya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ KONYA'YA GETİRİLDİ Bitlis'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) cenazesi askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında ailesi, askeri yetkililer karşıladı. Şehidin annesi Emine, babası Abdullah ve eşi Halise Çakar gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazensi Beyhekim Devlet Hastanesi Morguna konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Uçağın piste yanaşması

- Cenazenin indirilmesi

- Cenazenin araca konulması

- Şehit yakınlarının ağlaması

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Bodrum'da, fırtına hayatı olumsuz etkiledi MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan ve zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle, Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın çatı malzemesi uçtu. Ahşap ve demir malzemenin bir kısmı karşıdaki işletmenin pergolasına çarparak dururken, diğer parçası ise arka sokaktaki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Bodrum'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve akşam saatlerinde hızını arttıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Barlar Sokağı'ndaki bir binanın terasında bulunan, ahşap ve demir kaplı çatı malzemesi uçtu. Uçan malzemenin bir kısmı, 3D sinema olarak kullanılan binanın pergolasının üzerine, diğer kısmı da, arka sokaktaki polis lojmanlarının bahçesindeki, bir polis memuruna ait otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana gelirken, her iki parçanın uçtuğu yerde vatandaşların olmaması nedeniyle, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay sırasında yakınlarındaki evinin balkonunda kitap okuduğunu belirten Mustafa Tınaztepe, "Bir anda bir karaltı gibi, büyük bir gürültü ile geldi. Etrafa parçalar saçıldı. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, düşen parçalar vinçle toplanarak bölgeden kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Pergoladan genel detay görüntüler

- Barlar sokağından genel detay görüntüler

- Mustafa Tınaztepe röp.

- Pergolanın aşağı indirilmesinden görüntü Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA) Elazığ'da iki cip kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı ELAZIĞ'da, iki cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. Güntaç T. idaresindeki 07 AGA 40 plakalı cip, karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı belirlenemeyen 23 LA 791 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda benzin kaçağı olmasından dolayı bölgeyi boşaltarak önlem aldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazadan görüntü

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA) Bingöl'de 60 kiloluk el yapımı patlayıcı imha edildi BİNGÖL merkez kırsalında tespit edilen ve 2 adet 12 kiloluk mutfak tüpüne tuzaklanarak hazırlanan toplam 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı, sağlanan güvenliğin ardından imha edildi.

Jandarma ekipleri tarafından tespit edildikten sonra imha edilen el yapımı patlaycı ile ilgili Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; merkez ilçe mülki sınırlarında, 22 Mart 2018 tarihinde 2 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisine hazırlanmış uzaktan komutalı 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilmiş, gerekli emniyet tedbirleri alınarak yerinde imha edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bulunan el yapımı patlayıcı

El yapımı patlayıcının imha anı

Genel ve detay görüntüler