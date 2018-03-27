DHA YURT BÜLTENİ-18

Çiftlik Bank'ın tavukları ve yumurtaları satılıyor ÇİFTLİK Bank'ın savcılık tarafından el konulan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Mavi Yumurta Üretim Tesisi'ndeki 21 bin tavuk ve 100 bin yumurta ihaleyle satılacak. Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki,Taraklı-Göynük Yolu'nun Yeniköy mevkiinde bulunan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Üretim Tesisi'nde üretim devam ediyor. Soruşturma başlatıldığı gün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yediemine teslim edilen tesiste şu anda 6 kişi çalışıyor. Yaklaşık 5 ay önce CEO Mehmet Aydın'ın kurdelesini keserek açtığı 37 dönüm üzerindeki 6 bin metrekarelik tesiste 21 bin tavukla üretim yapılıyor. Tesisin içindeki canlı hayvan ve ürünler savcılık kararıyla Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü tarafından ihaleyle satılacak. Toplamda 21 bin tavuk ve satışa hazır olan 100 bin yumurtanın sahibi Taraklı Mal Müdürlüğü'nde 29 Mart Perşembe günü yapılacak ihalede en fazla teklif veren kişi olacak. Geyve Adliyesi Adli Emanet Hesabı'na aktarılacak olan gelirin şirketten alacaklı olan mağdurlara verileceği belirtildi. Tesise kayyum atanıp atanmayacağı kararını ise şirketin merkezi olan İstanbul'da görülen mahkeme tarafından verilecek.

Görüntü dökümü

Tesisten görüntüler Haber-Kamera: Azim ÇELİK/TARAKLI(Sakarya), (DHA) ==================================== İranlı turistleri makam odasında misafir ediyor İRAN'dan nevruz tatili ile Alışveriş Festivali için Van'a gelen ve otellerde yer bulamayan turistlere, Tuşba ilçesi İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, makam odasının kapılarını açtı. Öztekin, İranlı turistleri makam odasında misafir ediyor. Ülkelerindeki nevruz tatilini değerlendirmek için ve Van Alışveriş Festivali için kente gelen İranlı turistler, gündüzleri mağazalarda alışveriş yapıyor, akşamları da disko ve barlarda eğleniyor. Kentteki oteller, öğretmenevleri ve resmi kurum misafirhanelerinde yoğunluktan dolayı yer kalmayınca, bazı turistler yer bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bunu duyan Tuşba İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, makam odasını İranlı turistlere açmaya karar verdi. Öztekin'in talimatıyla turistlerin kalması için makam odasına yataklar çıkarıldı. Kalacak yer sorunu yaşayan İranlı turistler, geceyi makam odasında geçiriyor.

'MAKAM ODALARI GELİP GEÇİCİDİR'

İranlı turistleri makam odasında misafir eden İskele Öğretmenevi Müdür Mahmut Öztekin, misafirlere karşı duyarlı davranılması gerektiğini belirterek, "Öğretmenevimizde yer kalmadığı için farklı alternatifler düşündük. Makam odamızı tahsis ettik. Biz bunu yapmak zorundayız. Genelde ülkemiz için, özelde Van için bu çok önemlidir. İranlılar en iyisine layıktır. Makam odaları gelip geçicidir. Biz sadece makam odasında değil, mescitte de, şark köşemiz var orada da misafir ettik İranlıları. Biz vicdanen onların dışarıda kalmasına razı olamazdık" dedi. Nevruz tatili için Van'a gelen Mahsan Emadı ise "İran'ın Güney Azerbaycan eyaleti Urumiye şehrinden geldim Van'a. Nevruz bayramı dolayısıyla buradayız. Dün akşam 4 aile olarak öğretmenevine geldik, yer bulamadık. Yetkililere teşekkür ediyorum. Bize burada kalma imkânı sağladılar; teşekkür ediyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yatakların makam odasına taşınması

-Yatakların makam odasında düzenlenmesi ve serilmesi

-Detay görüntüler

-İranlı Mahsan Emadı ile röportaj

- İskele Öğretmenevi Müdür Mahmut Öztekin ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera. Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) ================================= Mağdur küçük kız zorla adliyeye getirilecek MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3.5 yaşındaki öz kızı A.H.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu ididasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 43 yaşındaki H.K., üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanık hakkındaki tutuklama taleplerinin reddine karar verip, şu an 8 yaşındaki olan A.H.K.'nin zorla getirilip, dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Bodrum'da yaşayan çocuk gelişimi uzmanı ve butik işletmecisi olan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki N.P., farklı meslek kollarında işçi olarak çalışan eski eşi 43 yaşındaki H.K. hakkında, 2013 yılında, o dönemde 3.5 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından açtığı davayla H.K.'dan boşandı. H.K. hakkında öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Bodrum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 15 yıl hapsi istenen ve tutuksuz olarak yargılanan H.K., bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık H.K., avukatları Mehmet Güner, Deniz Şenyürek, Esma Irmak Başol, mağdur kızın annesi N.P., avukatı Tuğba Özden Tosun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Nilay Buse Durmaz katıldı. Duruşmayı ayrıca sanık ve mağdur yakınları ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de izledi.

MAĞDUR ÇOCUK DURUŞMAYA KATILMADI Mahkeme heyetinin geçen celse dinlenilmesine karar verdiği 8 yaşındaki A.H.K. duruşmaya katılmadı. Anne N.P.'nin avukatı Tuğba Özden Tosun, mağdurun ne şekilde dinleneceği hususunda mahkeme tarafından herhangi bir karar verilmediği, diğer mağdur avukatı Özge Günay'ın da duruşmaya gelmediği için A.H.K.'nin duruşmaya katılmadığını söyledi. Tosun, talepleri hakkında karar verildikten sonra A.H.K.'yi duruşmada hazır edeceklerini söyledi. Sanık vekili avukat Mehmet Güner ise A.H.K.'nin evinde dinlenilmesine yönelik talebin, evde güvenlik önlemleri alınamayacağı için reddine, duruşma salonunda ya da adliyede dinlenilmesine karar verilmesini talep etti. Duruşmada H.K.'nin tanık olarak dinlenmesini istediği Tufan Nak, Osman Korkmaz, Ahmet Gümüş, Levent Yapar ve Yıldız Yapar hakim karşına çıktı. 4 tanık da, H.K.'nin iyi bir baba olduğunu vurgulayarak, olayla ilgi bir görgülerinin olmadığını dile getirdi. Anne N.P.'nin avukatı Tuğba Özden Tosun, "Mağdur 8 yaşındadır. Mahkeme tarafından mutlak suretle dinlenilmesi gerekiyorsa, güvenlik tedbirleri alınarak hiç kimsenin bulunmadığı bir ortamda dinlenilmesi gerektiği kanısındayız. Kaldı ki sanık müdafi de duruşmanın başlangıcında mağdurun adliyede yahut başka bir şekilde dinlenilmesi hususunda talepte bulunmuştu. Başka toplanmasını istediğimiz delil yoktur. Sanığın tutuklanması talebimizi yineleyip, en ağır cezayı almasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık avukatlarından Esra Irmak Başol ise "Mağdurun ifadesi alınırken mahkeme tarafından cinsel eğitim kapsamında sorgulanması gerektiği kanısındayız. Tanıklar 3 yaşındaki mağdura cinsel eğitim verdiklerini söylemektedir. O yaştaki çocuklara, kaşı, gözü, burnu öğretilir, cinsel organları öğretilmez. Teyze S.P.'nin de ruhsal durumunun incelenmesi gerekmektedir. Sanığın mağdur çocuğun poposuna dokunduğu iddia ediliyor. Bir babanın çocuğunun popsuna dokunması kadar daha doğal bir davranış yoktur. Günümüzde artık, erkekler de çocukların altını bile değiştirmektedir. Çocuğun ilk götürüldüğü psikolog da çocuğun aile içi şiddet nedeniyle kendisine götürüldüğünü bildirmiştir. Cinsel istismar iddiası Aile Mahkemesi'ndeki yargılamanın ilerleyen safhalarında, olaydan yaklaşık 8-9 ay kadar süre sonra yapılmıştır. Bu hususlarında değerlendirme sırasında dikkate alınmasını talep ediyoruz" dedi. Savcı ise mağdurun gerekli güvenlik önlemleri alınarak psikolojik gelişimini etkilemeyecek şekilde dinlenilmesini, sanığın tutuklanması yönündeki talebin ise reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki tutuklama taleplerinin reddine, mağdur A.H.K.'nin ise zorla duruşmaya getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi. "DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" Duruşma çıkışında konuşan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, bunun ensest davası olduğunu belirterek, kendi hakkını aramayan 3 yaşında bir şeyler yaşayan bir çocuğun davasının peşinde koşturduklarını, bu dava nereye giderse gitsin peşinde olacaklarını söyledi. Anne N.P. ise çocuğunun ne yaşadığını bildiğini ve bu nedenle burada olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi. Sanık avukatı Deniz Şenyürek ise, ortada ispatlanmış bir şey olmadığına dikkat çekerek, hala devam eden bir davada sanığın, hakkındaki ceza kesinleşmiş gibi bu şekilde rezil edilmesinin doğru olmadığına vurgu yaptı. Taraflar açıklamanın ardından adliyeden ayrıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan'ın açıklaması

-Sanık Avukatı Deniz Şenyürek'in açıklaması

-Anne N.P.'nin açıklaması

-Adliye genel ve detay görüntüler,

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA) ============================================== Gölcük'te dolu yağışı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yağmur yağışı doluşu yağışına dönüştü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük zorluk yaşadı. Gölcük Değirmendere'de yağmur yağışı dolu yağışına dönüştü. Yollar yağmur sularıyla kaplanırken, dolu yağışına dönüşmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı. Misket büyüklüğündeki doluya yakalananlar saçakların altında dolu yağışının durmasını bekledi. Görüntü Dökümü

-Dolu yağışından görüntüler

-Dolu tanelerinin görüntüleri

-Detay HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) ======================================== Üniversite öğrencisi terör propagandasından tutuklandı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi B.Ç. (20), sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve güvenlik güçleri ile devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklandı