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DHA YURT BÜLTENİ-18

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:55 | Son Güncelleme

Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (ek) EDİRNE'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ TUNCA DÜŞÜYOR, MERİÇ YÜKSELİYOR Taşkın riskinin 'kırmızı alarm' seviyesinde olduğu Edirne'de DSİ ölçümlerine göre Tunca Nehri'nin debisinde 16.00- 18.00 arasındaki 2 saatlik periyotta 8 metreküp/saniye düşüş yaşandı.

Edirne'de nehirlerde 'kırmızı taşkın alarmı' sürüyor (ek)
EDİRNE'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCA DÜŞÜYOR, MERİÇ YÜKSELİYOR

Taşkın riskinin 'kırmızı alarm' seviyesinde olduğu Edirne'de DSİ ölçümlerine göre Tunca Nehri'nin debisinde 16.00- 18.00 arasındaki 2 saatlik periyotta 8 metreküp/saniye düşüş yaşandı. Değirmenyeni istasyonu verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 297 seviyesinden, 289'a geriledi.

Meriç Nehri'nin debisi ise Kirişhane istasyonunda saat 18.00 sıralarında yapılan ölçümlerde 8 metreküp/saniye artarak 1376 seviyesine ulaştı.

TAŞKIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede yaşanan taşkın DHA tarafından 'drone' ile havadan görüntülendi. Taşkının Edirne'ye olan olumsuz etkisi görüntülere yansıdı. Sular altında kalan Sarayiçi Er Meydanı ile yine Tunca Nehri kıyısındaki en yakın yerleşim yeri olan Değirmenyeni köyü görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler şehrin Yunanistan ve Bulgaristan sınırı bölgesindeki su seviyesini ve sular altındaki tarım arazilerini gözler önüne serdi.

Görüntü Dökümü:
-Tarihi köprüler
-Karaağaç Mahallesi
-Sular altındaki Sarayiçi
-Değirmenyeni köyü havadan görüntüleri

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

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Hakkında soruşturma açılan müezzin birinci kattan aşağı atladı

ZONGULDAK'ta camiye çorapsız geldiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan müezzin M.A.E.(45), iş hanının birinci katından aşağı atladı. Yaralanan müezzin tedavi altına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çaydamar Cami müezzini M.A.E., Merkez Çarşısı İş Hanı'nın 1'inci katından aşağıya atladı. Yaralanan M.A.E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ÇORAPSIZ CAMİYE GİRDİĞİ İDDİASI
M.A.E.'nin meslektaşları ve yakınları hastaneye gelerek durumu hakkında bilgi almaya çalıştı. M.A.E.'nin camiye çorapsız girdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı iddia edildi. M.A.E'nin intihar girişiminin öncesinde arkadaşlarına yarın savunma yapması istendiğini ve kendisine mobbing uygulandığını söylediği ileri sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
-Hastaneden detaylar
-Müezzinin atladığı iş hanından detaylar
-Görgü tanığı ile röp.
Dosya Adı: zngmuezzinintihar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Hisarcık'ta 2,5 yılda vefat eden 4'üncü muhtar toprağa verildi

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde vefat eden 4üncü muhtar Kazım Okan (75) muhtarlık yaptığı ilçeye bağlı Sefaköy'de toprağa verildi.
Hisarcık ilçesinde, son 2,5 yıl içerisinde 1'i mahalle, 3'ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtar yaşamını yitirdi. Hisarcık'ta ilk olarak 15 Ekim 2015'te Yeşilhisar Mahalle Muhtarı İbrahim Zengin (55) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yetirdi. 2 Kasım 2015'te de Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül (54) böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede öldü. Akgül'den sonra ise 14 Kasım 2015 tarihinde Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz (65) kronik akciğer hastalığından vefat etti.
Hisarcık ilçesinde son olarak 23 Mart 2018 tarihinde de Sefaköy Muhtarı 3 çocuk babası Kazım Okan, Almanya'da kalp rahatsızlığından öldü. Okan'ın cenazesi bugün Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy'e getirildi. İkindide köy meydanında düzenlenen cenaze törenine Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Kazım Okan'ın yakınları, muhtarlar ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından cenazee namazını ölen muhtar Kazım Okan'ın tornu Hasbi Okan kaldırdı. Kılınan cenaze namazından sonra Kazım Okan götürüldüğü köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kazım Okan'ın ölümüne üzüldüklerini belirten Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın (36), "Belki de stresten olsa gerek iki buçuk yılda kalp krizi ve çeşitli hastalıklardan dolayı ilçemizde 4 muhtar ağabeyimizi kaybettik. Önümüzdeki dönem muhtar adayı olacak arkadaşlarıma sesleniyorum. Muhtarlık para pul için yapılmaz. Muhtarın görev yapacağı mahalle veya köyünü sevmesi ve kendisini bu işe adaması lazım. Çünkü yeri geliyor ailemizle bile ilgilenemiyor ve çeşitli sıkıntılara düşüyoruz. Köy ve mahallelerin her sorunuyla ilgilendiğiniz için yoğun tempoda çalışmanız gerekiyor. Yeni muhtar adayı olacakların bu hususları göz önüne almalarını istiyorum. Çünkü muhtarlık görüldüğü gibi basit bir meslek değil" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
-Ölen muhtar Kazım Okan'ın cenaze töreninden,
-Muhtar Ömer Altın'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Mustafa AKÇAY-HİSARCIK,(Kütahya)/DHA

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