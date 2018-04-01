DHA YURT BÜLTENİ- 18

Karabük'te cezaevi nakil aracı uçuruma yuvarlandı: 2 asker şehit, sürücü yaşamını yitirdi (3)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan aracın sürücüsü Ramazan Işık, götürüldüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan mahkum Gurbet Kalaycı ile 1'i astsubay 13 askerin tedavisine devam ediliyor.

Haber: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

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Afrin'de 1 sivil personel şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

UMKE GÖREVLİSİ AFRİN'DE ŞEHİT OLDU

SURİYE'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Paramedik sağlık personeli Burak Tatar'ın (23) Erzurum'daki yakınlarına acı haberi verildi.

Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde bugün saat 17.25 sıralarında intikal halinde olan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Araç içerisinde görevli olarak Afrin'e giden Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit oldu. Bekar olan şehit Burak Tatar'ın acı haberi Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtindeki ailesine ulaştı. Şehit Burak Tatar'ın baba ocağına akraba ve yakınları taziyeye geldi. Şehit Tatar, yarın öğlen vakti Narmanlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzelova köyünde toprağa verilecek.