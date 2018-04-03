DHA YURT BÜLTENİ - 18

BOLU'da, ekonomik sıkıntıları yüzünden bunalıma giren berber Tarık D.(31), otomobili ve kendisini benzin döküp yakacağı sırada polis müdahale etti. Tarık D. gözaltına alındı. Olay, saat 22.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Ekonomik sıkıntıları yüzünden bir süredir bunalımda olan berber Tarık D., su bidonuna doldurduğu benzinle otomobili ile birlikte kendini yakacağını söyledi. Çevredekiler durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Tarık D. bir bidon benzinin bir kısmını otomobilinin ve kendisinin üzerine döktü. Yaklaşık 10 kişilik polis ekibi Tarık D.'nin üzerine atlayarak elindeki çakmağı yakmasını önledi. Direnen Tarık D. ile polis arasında arbede yaşandı. Etkisiz hale getirilen Tarık D. gözaltına alındı.

BURSA'da askeri lise önündeki otobüs durağında unutulan ve şüphe üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde açılan çantadan evrak çıktı. Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Işıklar Askeri Lisesi önünde bulunan otobüs durağında akşam saatlerinde çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini alırken, yolu tek yönlü trafiğe kapatarak araçların kontrollü geçmesini sağladı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde açtı. Bir kişi tarafından unutulduğu düşünülen çantadanın içerisinden evraklar çıktı. Önlemler kaldırılan trafik akışı normale dönerken, çanta ve içerisindeki evraklar polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri çantayı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, seyir halindeki traktöre aynı yöne giden Doğan Özdemir yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Selahattin Sevim (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Demircili Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. 30 yaşındaki Doğan Özdemir idaresindeki 35 ABD 618 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selahattin Sevim yönetimindeki 35 ZA 0633 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ayrılan traktörün sürücüsü Selahattin Sevim ve traktörde yolcu olarak bulunan eşi Rukiye Sevim (46) ile otomobil sürücüsü Doğan Özdemir yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Selahattin Sevim yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Rukiye Sevim'in ise tedavisi sürüyor. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Doğan, tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BOLU'da, evde ailesinin yalnız bıraktığı 12 yaşındaki kız çocuğu kapıyı kilitledi. Eve giremeyen anne ve babası, çocuklarının hayatından endişe ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, polisle birlikte 3'üncü kattaki eve pencereden girerken, çocuğun uyuduğu ortaya çıktı. Bahçelievler Mahallesi Aytunç Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan çift, kız çocukları S.M.'yi evde yalnız bırakarak dışarı çıktı. Çift geri döndüklerinde kilitlenmiş olan kapıyı açamadı. Yaklaşık yarım saat boyunca kapıyı çalan anne ve babası, açan olmayınca çocuklarının hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi. İtfaiye ekibi merdivenli araçla polisle birlikte 3'üncü kattaki eve pencereden girdi. Eve giren ekipler, çocuğun yatağında uyuduğunu gördü. Anne ve babası itfaiyenin açtığı kapıdan eve girerken, kızlarının uyuduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin eve girişi

-Komşuların camdan bakması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK /BOLU,(DHA)

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

AFYONKARAHİSAR’da bu yıl 17’ncisi düzenlenen Klasik Müzik Festivali, Flautus Vocis konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığının destekleriyle düzenlenen Afyonkarahisar 17'nci Klasik Müzik Festivali’nin açılışı tarihi Millet Hamamı’nda gerçekleştirildi. 10 gün boyunca dünyaca ünlü sanatçılar, klasik müzik dehaları, edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı festivalin açılışı Çekya’nın önemli üflemeli sanat gruplarından Flautus Vocis konseriyle yapıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren konseri Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, yazarlar Yalvaç Ural ve Ahmet Ümit ile çok sayıda sanat sever takip etti.

‘AMACIMIZ AFYONKARAHİSAR'A SANATI KAZANDIRMAK’

Festival hakkında bilgiler veren Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali’nin 17 yıl boyunca tek temasının klasik müzik ve cazı Afyonkarahisar'a kazandırmak olduğunu söyledi. Başkadem, "Tek amacımız ve meselemiz Afyonkarahisar'a kültür ve sanat kazandırmaktır. Biz bunu kazandıramazsak Afyonkarahisar oteller mezarlığı olur. Geçmişte sorguladığımız en büyük problem aynı klasmandaki sanatçıların Afyonkarahisar'a gelip gelmemesiydi. Türkiye'nin en önemli sanat ve fikir adamları burada. Gelecek seneki festivale bu klasmanda adam var mı, varsa da artık kimi getireceğim onun sıkıntısını yaşıyorum. Ama en büyük sıkıntımız süreklilik ve sürdürülebilirliktir. Yani herkes festival yapabilir ama sürdürülebilirlik en zorudur. Biz Afyonkarahisar olarak bunu başarıyoruz" dedi.