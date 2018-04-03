DHA YURT BÜLTENİ-18

Kavşakta minibüs ile otomobil çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kavşakta panelvan minibüs ile bir otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Ödemiş-Tire Karayolu Balabanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Ödemiş'in kırsal Ovakent Mahallesi'nden Tire yönüne giden Gökhan Hovarkaya'nın kullandığı 35 JN 303 plakalı panelvan minibüs, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen 58 yaşındaki Basri Çakır'ın kullandığı 48 ACB 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Basri Çakır, yanındaki Sultan Çakır, Rukiye Çakır, Berkan Çakır (17) ve Deniz Çakır (54) yaralandı. Minibüs sürücüsü Gökhan Hovarkaya ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Basri, Deniz, Berkan ve Sultan Çakır Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Rukiye Çakır ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Deniz Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma minibüs sürücüsü Hovarkaya'yı gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralılara olay yerinde sağlık ekibi tarafından müdahale edilmesinden görüntü

-Kaza yapan minibüs ve otomobilin görüntüsü

-Kaza yerinden ve jandarmalardan görüntü

-Kazanın oluş anını gösteren MOBESE kamerası görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler Haber - Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) =================================== Tekirdağ’ın miras evleri, ilk sahiplerini ağırladı TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin eski mimarlık örneği yapılarının bir bölümünün ayağa kaldırması amacıyla hayata geçirilen 'Miraz Atölyesi 1' projesi kapsamında restore edilen ve eski adı İtalyan Konağı olan Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nin tanıtım etkinliği yapıldı. Etkinliğe, 1900'lü yılların başında adı İtalyan Konağı olan evin sahibi Dussi ailesinin temsilcileri Edda ve Aldo Dussi de misafir olarak katıldı. Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen 'Etkin Belediye Proje Yarışması'nda tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projeler kategorisinde birincilik ödülüne de layık görülen 'Miras Atölyesi 1' projesi kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen, eski adı İtalyan Konağı olan Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi'nin tanıtımı yapıldı. Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz'ın yanı sıra 1900'lü yılların başında adı İtalyan Konağı olan evin sahibi Dussi ailesinin temsilcileri Edda ve Aldo Dussi de misafir olarak katıldı.

Kütüphanenin tanıtımda bir konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, salonda bulunan bir çok yabancı konuğu, babam ve kısmen de kendimden tanıyorum ve şu anda burada tanıdık simalar var. Bugün protokolün bir numarası sizlersiniz. Sizlere bu anlamlı günde böylesine anlamlı bir sunumu gerçekleştirmek beni oldukça duygulandırdı. Bu evlerin sahipleri her zaman sizlersiniz. Buraya geldiğinizde lütfen misafir gibi gelmeyin. Sizler ev sahibisiniz. Ben bütün buraların eski sahiplerini dinlemek istiyorum. Ben projenin hayırlı olmasını diliyorum. Proje bittiği zaman buraların daha da canlanacağının inancındayım" dedi. Konuşmanın ardından binanın açılış kurdelesi kesildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İl kütüphanesi (Eski adı İtalyan konağı)

-Tanıtıma katılan yerli ve yabancı konuklar

-Hatıra fotoğrafı çektirenler

-Tanıtım sunumu

-Kadir Albayrak'ın konuşması

-Salondaki konuklar

-Detay gör. Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- =================================== Yengesine tecavüz iddiasıyla tutuklandı

ADANA'da eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi D.B. (27), kayınbiraderi S.B.'nin (30) kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan S.B., savunmasında yengesiyle kendi rızasıyla birlikte olduğunu ileri sürdü. Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte dün sabah Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi S.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderinin S.B.'nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürdüğünü belirten genç kadın ifadesinde, "Dün akşam kapı çaldı. Önemli bir şey söyleyeceğim diyen kayınbiraderime kapıyı açtı. Kapıyı kilitleyip anahtarı cebine koydu. 'Bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Bana tecavüz etti. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süreen S.B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlının Adliye'den çıkarılması

- Araca bindirilmesi

- Aracın gidişi

- Genel ve detay görüntüler Haber -Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA) ================================== Karikatürist Prof. Dr. Atila Özer'in doğum gününde afiş sergisi ESKİŞEHİR'de 2011 yılında hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi, karikatür sanatçısı Prof. Dr. Atila Özer'in 1981-2011 yıllarında tasarladığı 93 afiş, doğum günü ve aynı zamanda 'Dünya Karikatür Müzeleri Günü' olan 3 Nisan'da sergilendi. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanat Evi'nde bu akşam düzenlenen sergi açılışına Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner ile çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Atila Özer'in eşi Almanca öğretmeni Vicdan Bulunmaz Özer şunları söyledi: "3 Nisan'da neden sergi açıyorum? Çünkü 3 nisanda Atila Özer doğdu, doğum günü. 3 nisanda profesör olmuştu. Yine 3 nisan onun kurucusu olduğu Dünya Karikatür Müzeleri Günü. Ölümünden sonra Belçika'da 2012 yılında yapılan toplantıda bu 3 nisan, onun doğum günü, Dünya Karikatür Müzeleri Günü olarak kabul edildi. Bu nedenle de ben de 3 nisan tarihinde sergi açıyorum. Bu afişlerin hepsini sergiden sonra Tepebaşı Belediyesi'ne hediye edeceğim."

Atila Özer'in 1981-2011 yılları arasında tasarladığı 93 afişin yer aldığı sergi, 13 Nisan tarihine kadar izleyicilere açık tutulacak. ATİLA ÖZER KİMDİR? Prof.Dr.Atila Özer, 3 Nisan 1949'a doğdu. İlk karikatürü 1973 yılında yayınlandı. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ni bitirdi. Karikatür sanatı ile çizer ve araştırmacı olarak ilgilendi. Pek çok ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, jüri üyeliği yaptı. Kurduğu Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi ile buna bağlı olarak açılan Eğitim Karikatürleri Müzesi'nin müdürlüğünü yürüttü, 23 Nisan 2011 tarihinde vefat etti. Görüntü dökümü:

-Sergiyi gezenlerin,

-Sergideki afişlerin,

-Atila Özer'in eşi Vicdan Bulunmaz Özer'in konuşması,

-Sergiyi gezenlerin çekilen görüntüsü,

-Atila Özer'in fotoğrafları bulunuyor.) Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA) =================================== Sürücünün ölümüne neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, D-100 Karayolu'nda kamyonun otomobile çarpması sonucu sürücü öldü. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Yol üzerindeki bir iş yerinden çıkan Musa Kesicioğlu idaresindeki 35 DAN 002 plakalı otomobil karayoluna girdi. Kamyon otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Paramparça olan aracın sürücüsü Musa Kesicioğlu feci şekilde can verdi. Kaza olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yola çıkması ve süratle gelen kamyonun otomobili altına alıp sürüklemesi yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza anı, güvenlik kamerası görüntüleri Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA) ==================================== Nisan 'kar'ı Erzurum'u beyaza bürüdü ERZURUM'a bahar geldi derken tipi şeklinde yağan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Sokakta kara yakalanan vatandaşlar kardan adama döndü. Okumak için Batı'dan

Erzurum'a gelen gençler ise gördükleri manzara karşısında cep telefonları ile selfie çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

Gün boyu zaman zaman yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giyinmeleri nedeniyle güçlükle yürüdü. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Her şeye rağmen cep telefonlarını çıkaran gençler selfie çekilerek bu anı ölümsüzleştirdi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Almanca öğretmenliği son sınıf öğrencisi Songül Süne, "Biz baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Memleketimdeki aileme söylediğimde inanmadılar ben de fotoğraf çekilip gönderdim. Hangi mevsimde yağarsa yağsın kar bu şehre çok yakışıyor" dedi.