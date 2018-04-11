DHA YURT BÜLTENİ-18

Su kanalına düşen genç kayboldu (2)

GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI

AKSARAY'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerin 28 kilometre uzaklığındaki Topakkaya mevkiinde bulundu. Ermiş'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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- Aramalardan detay

- Ayhan Ermiş'in cesedinin bulunması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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Sahte komiserleri gerçek polisler yakaladı

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde kendilerini komiser olarak tanıtıp, telefonla aradıkları 85 yaşındaki Ö.Ç.'yi dolandırmak isteyen 30 yaşındaki Ahmet A. ile 22 yaşındaki Aziz A. yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bandırma'da yaşayan Ö.Ç.'yi ev telefonundan arayan Ahmet A. ile Aziz A.'nın kendilerini komiser olarak tanıtıp, adının FETÖ olaylarına karıştığını öne sürerek yaşlı adamdan bankadaki paralarını çekip kendilerine vermelerini istemesi sonucu meydana geldi. Korkudan bankaya giden Ö.Ç., hesabında bulunan 30 bin lirayı çektikten sonra parayı, söylenenleri yapıp, bankanın önünde bekleyen Aziz A.ya verdi. Bu sırada yaşananlardan şüphelenen bankada işlem yapan bir polis memuru cep telefonu ile 155'i arayıp ekip istedi. Kısa sürede bankanın önüne gelen ekipler önce Aziz A.'yı yakaladı ardından kaçan Ahmet A.'yı olaydan iki saat sonra gözaltına aldı. Aziz A.'ın dolandırıcılık suçundan 8 ıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.