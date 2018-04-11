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DHA YURT BÜLTENİ-18

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Su kanalına düşen genç kayboldu (2) GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI AKSARAY'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerin 28 kilometre uzaklığındaki Topakkaya mevkiinde bulundu.

Su kanalına düşen genç kayboldu (2)
GENCİN CESEDİNE ULAŞILDI

AKSARAY'da arkadaşlarıyla pikniğe giden ve dengesini kaybedip düştüğü su kanalında akıntıya kapılarak kayboldan Ayhan Ermiş'in (16) cenazesi AFAD ekipleri tarafından düştüğü yerin 28 kilometre uzaklığındaki Topakkaya mevkiinde bulundu. Ermiş'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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- Aramalardan detay
- Ayhan Ermiş'in cesedinin bulunması
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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Sahte komiserleri gerçek polisler yakaladı

BALIKESİR'in Bandırma İlçesi'nde kendilerini komiser olarak tanıtıp, telefonla aradıkları 85 yaşındaki Ö.Ç.'yi dolandırmak isteyen 30 yaşındaki Ahmet A. ile 22 yaşındaki Aziz A. yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bandırma'da yaşayan Ö.Ç.'yi ev telefonundan arayan Ahmet A. ile Aziz A.'nın kendilerini komiser olarak tanıtıp, adının FETÖ olaylarına karıştığını öne sürerek yaşlı adamdan bankadaki paralarını çekip kendilerine vermelerini istemesi sonucu meydana geldi. Korkudan bankaya giden Ö.Ç., hesabında bulunan 30 bin lirayı çektikten sonra parayı, söylenenleri yapıp, bankanın önünde bekleyen Aziz A.ya verdi. Bu sırada yaşananlardan şüphelenen bankada işlem yapan bir polis memuru cep telefonu ile 155'i arayıp ekip istedi. Kısa sürede bankanın önüne gelen ekipler önce Aziz A.'yı yakaladı ardından kaçan Ahmet A.'yı olaydan iki saat sonra gözaltına aldı. Aziz A.'ın dolandırıcılık suçundan 8 ıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından "dolandırıcılık" suçundan çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildiler.

Görüntü dökümü
Dolandırıcıların getirilmesi
Adliyeye girişleri

Erdem ÖZCAN/Tufan DALGIÇ/BANDIRNAMA( Balıkesir)

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Bursa'da gözaltına alınan 14 FETÖ şüphelisi adliyede (2)
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve araladında Gabon vatandaşının da bulunduğu 14 kişi nin Bursa Adliyesi'ndeki sorgulaması tamamlandı. Nöbetci Suh Ceza Hakimliğ'ne sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrollük koşulu ile serbest bırakıldı.

Haber: Mehmet İNAN / Bursa (DHA)

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Kız öğrenciler 'Vatan' yazısı oluşturdu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şehit Mehmetçikler için 'Vatan' yazısı oluşturdu.

Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Okulun bahçesinde toplanan 200 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte koşar adım 'Vatan' yazısı oluşturdu. Kırmızı beyaz 'Vatan' yazısıyla birlikte öğrenciler dev Türk bayrağı açtı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yazının oluşturulması ve bayrağın açılması(Drone)

Haber-Kamera: SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)

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