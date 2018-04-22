HABER

DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 23:48 | Son Güncelleme

'3 Tenor' büyüledi MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverleri büyüledi.

'3 Tenor' büyüledi

MERSİN'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahne alan 3 Tenor, müzikseverleri büyüledi.
'3 Tenor' adıyla bilinen Türk operasının ünlü isimleri Ayhan Uştuk, Şenol Talınlı ve Aykut Çınar, Atatürk Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. Repertuvarlarında klasik opera eserleri, napolitenler, müzikaller ve türkülere varan zenginliği barındıran 3 Tenor Grubu, konserde Solamente Una Vez, Manha De Carnaval, La Spagnola, Dicitencello Vuie, Torna A Surrient, Marecchiare, O Sole Mio, Mazi Kalbimde Yara, Kalbe Dolan O İlk Bakış, İntizar gibi eserleri seslendirdi.
Kaliteli müziklerinin yanısıra sempatik tavırlarıyla de izleyicinin beğenisini kazanan üçlü, sahnede büyük sempati topladı. Ünlü eserlere hayat veren tenorlar, sahne performansları ile de göz doldurdu. Yaklaşık 2 saat süren konserin ardında üçlü, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------
- Kültür Merkezi'nden görüntüler
-Sanatseverlerin salona giremesi
- Salondan görüntüler
- Sanatseverlerden görüntüler
- 3 tenor sahnede şarkı söylerken
- Yabancı ve Türkçe şarkıların seslendirilmesi
- Sanatçılar izleyicileri selamlaması
- İzleyicilerin sanatçıları alkışlaması
- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05'30" - BOYUT: 335.97 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN,(DHA)

FETÖ'den aranan çift, yol kontrolünde yakalandı (2)
ARANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince durdurulan ticari araçta yakalanan ve FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlenen F.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Öğretmen eşi E.Y. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber: TEKİRDAĞ,(DHA)

Elitaş: Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunlar kiralık milletvekili. Kılıçdaroğlu vekillerini kiraya verdi" dedi.
CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'tan geldi. 15 milletvekilinin İYİ Partiye geçtiğini Kayseri'deki seçim bölgesinde öğrenen ve daha sonra başkent Ankara'ya hareket eden Mustafa Elitaş, yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu açıklama yapmadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti ve onun Genel Başkanı Meral Akşener'i kurtarmak için siyasi açıdan etik olmayan bir akara imza atarak bu 15 milletvekilini adeta kiraya verdi. Bunun adı kiralık vekildir. Geçmişteki Güneş Motel olayı bir kez daha çok çirkin biçimde tekrar etmiştir. Yakışık kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Haber: Oktay ENSARİ / KAYSERİ,(DHA)
===============================

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdiİYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
TIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürpriziTIME'ın 'En etkili 100 kişi' listesinde Erdoğan ve Putin sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

23 Nisan mesajları ve sözleri: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için anlamlı ve güzel mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'deizm' tepkisi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.