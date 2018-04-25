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DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 21:38 | Son Güncelleme

LİCE KIRSALINDA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 4 YARALI   DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı.

LİCE KIRSALINDA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 4 YARALI

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyonda akşam saatlerinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.
Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı. teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un (28), memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonlar sırasında Akçabudak köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen silahlı çatışmada 4 yıllık asker Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur şehit oldu. Bekar ve bir ağabeyi olduğu öğrenilen şehidin acı haberi Seydişehir ilçesi Kızılcalar Mahallesi'ndeki baba İbrahim ve anne Fatma Cesur'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrakları asıldı.

Görüntü Dökümü
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- Şehidin vesikalığı
- Şehit evinden detaylar

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN / SEYDİŞEHİR (DHA)

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DİYARBAKIR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

DİYARBAKIR'da Lice kırsalında düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yarakandığı operasyonla ilgili olarak, Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı. Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edildiği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:
"Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, Diyarbakır İli Lice İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 17.38 sıralarında Lice ilçesi Akçabudak Köyü Hevsel Mezrası mülki sınırları içerisinde bir grup BTÖ mensubu ile sağlanan temas sonucunda, (1) kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, (4) kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, temasın geliştirilmesi ile bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyona devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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