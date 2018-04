DHA YURT BÜLTENİ-18

DEMOKRASİYİ EN FAZLA BİZ İSTİYORUZ Şırnak'ta yaşanan olaylara da değinen Bakan Fakıbaba; "On binlerin üzerinde evler tahrip edildi, insanlar öldü. Biz hiçbir insanın ölmesini istemeyiz. İnsanların yaşaması lazım. Demokrasiyi en fazla biz istiyoruz. Demokrasiyi bu memlekete en çok biz getirdik. Bunların tek amacı demokrasinin gelişmesini engellemektir. Her tarafta inşaatlar, altyapılar devam ediyor. Bunun arkasından yoksulluğun biteceğinden, daha büyük özgürlüklerin geleceğinden emin olun. Terör örgütlerinin amaçları bu özgürlükleri yasaklamaktı. Eğer böyle bir şey olmasaydı şimdi özgürlüğümüz daha fazla olacaktı. 2002’de iktidar olduktan sonra getirdiğimiz yasalarda yerel yönetimlere verilen haklara baktığımızda, bizim amacımız tamamen işi yerel yönetimlere devretmekti. Halkıma hizmetkarlık yapabiliyorsam, halkıma gerçekten bir şeyler verebiliyorsam, halkımla beraber olabiliyorsam, halkım için canımı verebiliyorsam o zaman ben Ahmet Fakıbaba’yım. Ak Parti’nin başarısının arkasındaki en önemli etken budur."dedi.

Fakıbaba daha sonra, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TİGEM ve Ziraat Bankası'nın birlikte yürüttüğü 'Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'nin başlatılması için düzenlenen törene katıldı. Kumçatı Beldesi'ndeki törende bir konuşma yapan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak’taki tüm yaylaların açık olduğunu belirterek, "Terör maalesef hayvancılıımızı da vurdu, büyük oranda sekteye uğrattı. Maalesef yaylalarımıza çıkamadık, hayvancılığımızı yapamadık. Ama terörle mücadelede belli bir mesafeye ulaştıktan sonra yaylalarımızı da açtık. Şu anda bütün yaylalar vatandaşlarımızın istifadesine açıktır."dedi.

Törendeki konuşmasında hayvancılık projesinin AK Parti döneminde gerçekleştirilmiş en önemli proje olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, "Toprağın da, hayvancılığın da temel kaynağı anadır. Ana olmadan dana olmaz. Dana olmadan et ve süt olmaz. İşte bu nedenle anayı önemsiyoruz. Allah’ın izniyle bu et ithalatını durduracağız. Hayvancılığı öncelikli sekötr olarak ele alıyoruz. Uuzun yıllar ihmal edilen bu bölgeleri, biz ihmal etmemişiz. Başkaları tarafından, terör tarafından ihmal edilmek zorunda bırakılmış.Bırakın hayvancılığı okul, yol, Cami yaptırmamışlar. Sağlık hizmetlerine, öğretmenlerin gelmesine engel olmuşlar. Okulun, eğitimin, sağlık hizmeti almanın ne zararı var? Benim hemşehrilerim bundan neden yoksun bırakılmış? Biz ihmal etmedik. Belki bizim de ağır davranmış olduğumuz konular olabilir. Özeleştiri de yapmamız lazım. Bir çok proje var ve bunları hayatı geçireceğiz. Projelerimizden biri 250 bin deve projesidir. Buna 10 Mayıs'ta Erzincan'da start vereceğiz. Büyükbaş hayvan varlığımızı arttırmak için toplam 250 bin hayvanı 3 yıl içinde üretiilerimize teslim edeceğiz. Proje kapsamında 7 yılda 1.5 milyon damızlık hayvan sayısına ulaşmayı planlıyoruz. Böylelikle anayı artırarak danayı arttıracağız. Bir diğer projemizde küçükbaş hayvan varlığını artırmayı hedeflediğmiz TİGEM aracılığı ile hayata geçirdiğimiz sözleşmeli üretim modeli projemizdir. Her bir üretici için 300 başa kadar, yıllık 500 bin küçükbaş koyun vereceğiz. Bu proje kapsamında sigorta, işçilik, faaliyet giderlerini avans olarak veriyoruz. Üretilen hayvanlar için alım garantisi veriyoruz. Bu proje ile 8 yılda ilave 5 milyon koyun elde etmiş olacağız. Bu çok büyük para değil. İnşallah seneye Sayın Cumhurbaşkanımıza bu sayıyı 1 milyona çıkarmamızı söyleyeceğiz. Bu para, 2017'de ithal ete verdiğimiziz 4’te 1'i kadardır. Biz bunu ülkemizde üreteceğiz. Kırmızı et ihtiyacımızın yüzde 25’ini seneye karşılayacağız."dedi.