DHA YURT BÜLTENİ - 18

Minik Abdülvahap, yuttuğu oyuncakla 6 ay yaşadı İZMİR'in Tire ilçesinde, 6 ay önce yuttuğu oyuncak parçası son gittiği hastanede teşhis edilen 1 yaşındaki Abdülvahap Albayrak ameliyata alındı. Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu. Tire'de yaşayan Sevgi ve Bayram Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülvahap Albayrak, 6 ay önce ağabeyi Abdülkadir Albayrak ve ablası Gülşen Albayrak ile evde oynarken bir oyuncak parçasını ağzına atıp, yuttu. Bir süre sonra nefes almakta zorlanan minik Abdülvahap'ın oyuncak parçası yuttuğundan habersiz olan ailesi durumdan şüphelenip, kendisini Tire Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki doktorların ilk müdahalesinin ardından daha detaylı bir kontrol için o dönemde 6 aylık olan bebeğin, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ancak, burada da yapılan tahlil, tetkik ve çekilen röntgenlere rağmen tam bir teşhis konulamadı. Albayrak çifti, çaresiz bir şekilde nefes almakta zorlanan ve hırıltılar çıkaran çocuklarını başka hastanelere de götürdü. Ancak, hastane hastane dolaştırılan minik Abdülvahap'ın yuttuğu oyuncak parçası bir türlü fark edilmedi.

Büyük üzüntü yaşayan Albayrak çifti, 6 ay sonra bir kez daha çocuklarını Ege Üniversitesi'ne götürdü. Burada Prof. Dr. Figen Gülen tarafından yapılan muayenede bu defa yuttuğu oyuncak parçası fark edilen Abdülvahap Albayrak, ameliyata alındı. Ameliyatla yuttuğu oyuncak midesinden çıkartılan Abdülvahap, sağlığına kavuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Abdülvahap'ın oyun oynarken görüntüsü

- Abdülvahap'ın babasıyla röp.

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İZMİR), (DHA) ========================================= Şenlikte 60 bin çocuk eğlenecek DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en büyük çocuk şenliğine katılan çocuklar, gönüllerince eğleniyor. Çocukların eğlencesine ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Son yıllarda artan sanal dünyadan, gerçek olmayan oyunlardan kopararak çocuklarımızı gerçek hayattaki oyunlarla buluşturup, arkadaşlarıyla birlikte güzel ve hoş vakit geçirmelerini sağlıyoruz. 60 bin çocuk bu şenlikte eğlenecek" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7'ncisi düzenlenen şenlikte, otobüslerle getirilen çocuklar gün boyunca çeşitli oyunlar oynayıp, şenliğin tadını çıkarıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da şenliğe giderek çocuklarla halat çekme, yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunları oynadı. Şenlikte 60 binin üzerindeki çocuğu oyunlarla buluşturacaklarını belirten Başkan Zolan, "Sadece şehir merkezinde değil, 19 ilçemizde bu şenliklerimizi yaparak yolumuza devam ediyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar bizim her şeyimiz. Onları geçmişteki geleneksel oyunlarımızla buluşturmak ve tanıştırmak istiyoruz. Özellikle son yıllarda artan sanal dünyadan, gerçek olmayan oyunlardan kopararak çocuklarımızı gerçek hayattaki oyunlarla buluşturup arkadaşlarıyla birlikte güzel, hoş vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz" dedi. İlköğretim çağındaki çocuklara eğlenceli bir gün yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Zolan, "Çocuklarımızı gerçek hayattan koparmamak gerekiyor. Okul ve dersler olacak ama onların çocuk olduğunu da unutmamak gerekiyor. Özellikle TV, internet başından kısmen de olsa ayrılığı sağlamak gerekiyor. 60 bin çocuğumuzu burada eğlendiriyor, güzel vakit geçiriyoruz. İnşallah çocuklarımız gelecekte bizden daha iyi, daha başarılı olacak. Çocuklarımızla bir araya gelince dinleniyor, onlardan enerji alıyorum ve burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Osman Zolan'ın çocuklarla oynaması

- Başkan Zolan'ın çocuklarla halat çekme yarışması yapması

- Çocuklardan görüntüler

- Başkan Zolan'ın açıklaması Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) =========================================== Kömürlük yandı, 3 kişi dumandan etkilendi İZMİT'te, bir evin bahçesinde bulunan kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Öğleden sonra, İzmit Tavşantepe Mahallesi Sert Sokak'ta Haydar Utar'a ait evin bahçesinde bulunan kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda bütün kömürlüğü saran alevleri gören vatandaşlar 112 Acili aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpük ve su sıkarak yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilen Haydar Utar ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiye 112 Acil ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, kömürlük hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Çevredeki toplanan vatandaşlardan görüntü, detaylar