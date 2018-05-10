DHA YURT BÜLTENİ-18

Muharrem İnce: Türkiye'nin dört bir yanını kucaklamak istiyoruz (3)

MUHARREM İNCE MAL VARLIĞINI AÇIKLADI Hakkari’ye gelen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce halka hitap ettiği sırada, mal varlığını içeren ve üzerinde imzası bulunan kağıtlar da görevliler tarafından basın mensuplarına dağıtıldı. İnce’nin basın mensuplarına dağıttığı fotokokopilerde Gazi Osman Paşa Mahallesi, Elmalık Köyü, Fevzi Çakmak Mahallesi, Çankaya Alaçatlı’da kendisi ve eşi Ülkü İnce’ye ait toplam 1 milyon 350 bin TL değerinde arsa, eşine ait 109 bin TL değerinde BMW marka araç, kendisine ait 408 bin TL değerinde Mercedes ve BMW araçlar, 20 bin TL değerinde tabanca ve tüfek, kendisi ve eşine ait 100 bin TL para, 20 bin dolar ve 30 bin Euro, eşine ait 40 bin TL değerinde Cumhuriyet altını bulunuyor. İnce’nin TEB finansman bankasında ise tüketici kredisi olarak 31 bin 327 TL borçlu olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayı İnce, miting sonrası ise Hakkari'den ayrıldı. Karayolu ile Yüksekova'ya geçen İnce, buradan da geldiği özel uçakla Trabzon'a gitti.

Behçet DALMAZ / Hakkari (DHA) ============================================ Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Sivas'a geldi MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a geldi. İstanbul'dan tarifeli uçak ile Sivas'a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'u Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile kurum müdürleri karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ivanov Sivas'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İlk kez Türkiye'nin bu kadar doğusunu ziyaret ediyoruz. Sivas'ı ziyaret etmekten büyük keyif duyuyorum. Coğrafya olarak birbirimizden uzak olsak da Makedonyalı olup da Sivas'ın da tarihine dokunmuş olan önemli ortak değerlerimiz var. Gelmemizin nedenlerinden biri de bu ortak değerlerdir. Benim fahri doktora törenimle ilgili gelişim bir önceki rektör tarafından başlatıldı. Şimdi ki rektör tarafından da kabul gördü. Eski Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık Makedonya'nın Ohri kentinde doğmuş bir şahsiyettir. Aynı zaman da soyadında olduğu gibi bizdeki Kocacık köyünde de yakın bir şehirdir Ohri. Kocacık köyünün de ayrı bir özelliği vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesi Kocacıklı'dır. Atatürk'ün merhum babası Ali Rıza Efendi'nin evi halen Kocacık'ta bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle beraber evi yeniledik, restore ettik ve ziyaretçilere açtık. Mustafa Kemal'de tıpkı benim yaptığım gibi oralardan gelip Sivas'ta Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak burayı bir Cumhuriyet haline getirdi" dedi.

Sivas Valisi Davut Gül ise Makedonya Cumhurbaşkanını Sivas'ta ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızı biz tanıyoruz. Özellikle gençlere verdiği önemi biliyoruz. Dünya çapında bir bilim adamı olduğunu da biliyoruz. Bu coğrafyaya ciddi anlamda barışın ve kardeşliğin gelmesi konusunda önemli katkılar sunduğunu biliyoruz. Sivas, Cumhuriyetin kuruluşuna ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı Ivanov tarafından bilinmesi de bizi ayrıca memnun etti" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ivanov yarın Cumhuriyet Üniversitesinde Fahri Doktora Taktim Töreni'ne katıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Görüntü Dökümü:

-Havalanından görüntü

-Makedon Cumhurbaşkanının karşılanması

-Cumhurbaşkanının açıklaması

-Vali Gül'ün açıklaması Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) =========================================== Panelvan minibüs köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprü ayaklarına çarpan penalvan minibüste 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Çorlu'nun Seymen Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Eyüp Kurt yönetimindeki 44 KL 499 plakalı panelvan minibüs, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprünün betOn ayaklarına çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan Eyüp Kurt, Cemal Yıldız ile Vahap Kurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Vahap Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Devrilen minibüsten detaylar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Köprünün ayağı

-Polis aracı

-Detaylar Haber-Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) =========================================== Mardin'de bir kilise daha ibadete açıldı MARDİN'de 1860 yılında yapılan ve 3 yıl önce restorasyon için ibadete kapatılan Süryani Katolik Meryem Ana Kilisesi, yapılan restorasyondan sonra şehir merkezindeki 8'inci kilise olarak ibadete açıldı. Mardin'de Süryani Katolik Meryem Ana Kilisesi yapılan restorasyonun ardından ibadete açıldı. Meryem Ana Kilisesi'nin ibadete açılmasıyla kent merkezindeki kilise sayısı 8'e yükseldi. Kilisenin ibadete açılışı, Merkezi Lübnan'da olan Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatios Yusuf III Younan'ın da katıldığı ayinle başladı. Açılışa, HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Süryani Kadim Cemaati Adıyaman ve çevre iller Metropoliti Mor Griğorios Melki Ürek, Süryani Metropoliti Samuel Aktaş, Mardin Süryani Katolik Kiliseleri Sorumlusu Ferit Özaltun, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyol ile yurt dışı ve yurt içinden gelen çok sayıda davetli katıldı. Katılımın yoğun olmasından dolayı çoğu davetli ayini ayakta izlemek zorunda kalırken, Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatios Yusuf III Younan'ın yönettiği ve iki saate yakın süren ayinde, Süryani Katolik kız ve erkeklerden oluşan koronun seslendirdiği Türkçe, Arapça ve Süryanice ilahiler okundu.

'MARDİN DİNLERİN VE DİLLERİN MERKEZİ'

Çeşitli din ve mezheplerin temsilcilerinin katıldığı ayinde davetliler mum yakıp dua etti. Kilise binasının ve müştemilatının restorasyonunda emeği geçen devlet kurumları ile Mardin halkına teşekkürlerini ileten Dünya Süryani Katolik Kiliseleri Patriği Mar İgnatios Yusuf III Younan, "Mardin'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mardin dinlerin ve dillerin merkezi. Bir önceki gelişime göre büyük bir gelişim sağlamış. Süryani dilinin üniversitede öğretiliyor olması beni daha çok sevindirdi. Bu gelişmeler Mardin'i daha da üniversal bir şehir yapıyor." 'CAMİ İLE KİLİSEDE YAN YANA İBADET EDİLMESİ DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE BÖYLE BİR MOZAİK GÖRÜLEMEZ'

Süryani cemaatinden Murat Özbek mutlu bir gün yaşadıklarını belirterek, "Beyrut'tan gelen patriğimiz bizi onurlandırdı. Tarihi kilisemizdeki onarımın ardından dualarla kilisemizin takdisini ve açılışını yapacağız. Burası çok güzel tarihi bir kilise. Gelen herkes buraya hayran kalıyor. Gerçekten görülmeye değer büyüleyici bir eser. Asırlardır Mardin'de kardeşliğin ve sevginin beraberce yaşandığı bir şehir olduğunu gösteriyor. Cami ile kilisede yan yana ibadet edilmesi, dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir mozaik görülemez. Ama Mardin'de bu vardır."

Görüntü Dökümü:

-Kiliseden görüntü

-Davetlilerin gelmesi

-Ayinden görüntü

-Mum yakıp dua edenler

-Patrik ve vatandaşların açıklaması

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) ====================================== Adalet Bakanı Gül, şehit Başsavcı'nın ölüm yıldönümü için Söke'de DENİZLİ'de trafik kazasında şehit düşen Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in 1'inci ölüm yıldönümü nedeniyle, Aydın'ın Söke ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cübbesini 1 dolara satanlara inat, cübbesiyle adalet dağıtan bir yargı mensubuydu" dedi. Söke ilçesinde, şehit Başsavcı Mustafa Alper için anma töreni yapıldı. Tören için kente gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara ve protokol üyeleri, karşıladı. İlyas Bey Camii'nde ikindi namazı ile birlikte mevlit okundu, dualar edildi. Şehit Başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıra Alper, annesi Ulviye Alper, amcaları Mesut ve Mehmet Alper ve yakınları törene katıldı. Camide yapılan mevlit sonrasında Granta Mezarlığı'na giderek Şehit Mustafa Alper'in mezarı başında dua edildi. Bakan Gül, şehit Başsavcı Mustafa Alper'in annesi Ulviye Alper'in elini öperek sabır diledi.

"HUKUK KAHRAMANIYDI"

Anma töreninin ardından Söke Öğretmenevine giden ve açıklama yapan Bakan Gül, "Geçtiğimiz yıl bugün Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken geçirdiği bir elim trafik kazası sonucu hakkın rahmetine kavuşan Başsavcımızı anmak üzere bir aradayız. Şehit başsavcımızı rahmetle yad ediyoruz. Mustafa Alper görevi başında ve rutin görev esnasında ülkemize ve milletimize hizmet etmiş çok değerli yargı mensubuydu. Yine aynı kazada hayatını kaybeden makam şoförü Muzaffer Akşehirli kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mustafa Alper hem demokrasi hem de hukuk kahramanı olarak bu ülkeye ömrünü adamış güzel hizmetler yapmış çok değerli bir arkadaşımızdır. Yine hukuki mücadelede de 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk iddianameyi hazırlayarak, hukuk tarihine geçen çok değerli bir hukuk adamıydı. Cübbesini hukuk adalet demokrasi ve milletin bekası için giyen bir hukuk adamıydı. Cübbesini 1 dolara satanlara inat cübbesiyle adalet dağıtan bir yargı mensubuydu. Bizim inancımıza göre elbette şehitler ölmezler şehitler yaşarlar ama bizim haberimiz olmaz. Şehitleri siz ölü sanmayın, onlar ölüdürler yaşıyorlardır. 15 Temmuz hainlerine karşı bu ülkeyi cübbesiyle hukuka mücadeleyle adaletten şaşmayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.