DHA YURT BÜLTENİ-18

Türk halkının desteği ile önüne konulan engeli aşa aşa bu güne kadar geldiklerini belirten Özdağ, “İYİ Parti Mersin’de birinci parti olacak. Anamur'da da bir rekor kıracağız inşallah. İYİ Parti’nin önüne konulmak istenen her türlü tuzağa adım adım aşa aşa her ileriye doğru attığımız adımda, seçmenin desteğini daha fazla arkamıza alarak, ilerliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük bir özgüvenle bu noktaya geldik ve Türk halkının desteği de her geçen gün kendisini ortaya koyuyor. En son bunu Cumhurbaşkanı adaylığı için imza atma sürecinde yaşadık. Seçmeni, Türk halkını, imza verenlerin terörist örgütle ilişkili olabileceğine dair tehdit etmelerine rağmen gereken 100 bin imzayı 6 saat içerisinde ulaştı. Sayın Akşener, 'Bu verilmiş en güzel birinci cevaptı' dedi. Verilecek en güzel ikinci cevabı da seçim akşamı sandıklar açıldığında, bütün dünya görecek" diye konuştu.

Tatbikat sonunda Sarıgöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, alanı dolduranlara dondurma, pamuk şeker ikram ederken, çocuklara balon dağıtılıp, yüzlerine boyama yapıldı.

Ramazan öncesi Et Süt Kurumu’nda ucuz et kuyruğu

YOZGAT’ta, Ramazan hazırlıklarının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar Et ve Süt Kurumu perakende satış şubesinden, kilogramı 31 liraya dana kuşbaşı et ve 28 lira 75 kuruştan kıyma alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Et fiyatlarının aşırı yükselmesinin önüne geçmek amacıyla ucuz et satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu perakende satış şubelerinde yoğunluk yaşandı. Yozgat’ta ucuz et alabilmek için sıraya giren vatandaşlar, elektrik kesintisi engeline takıldı. Yozgat kent merkezindeki arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisiyle birlikte Et ve Süt Kurumu’nun kıyma makineleri ve terazilerinin çalışmaması nedeniyle yaklaşık 2 saat satış yapılamadı. İhtiyaçlarını karşılamakta geciken vatandaşlar plansız yapılan elektrik kesintisine tepki göstererek elektrik arıza ihbar hattını aradı.

