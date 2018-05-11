DHA YURT BÜLTENİ-18

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi Sori Tepe Mevkii'nde mayın ve EYP tespit ile imhasında görev alan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, bugün PKK'lı teröristlerin döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü. Dört yıl önce göreve başladığı belirtilen evli Kozak'ın şehadet haberi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan babası Hasan Kozak ile annesi Gülşen Kozak çiftine, sağlık ekipleri eşliğinde verildi. Şehadet haberini veren Sahilli Belediye Başkanı MHP'li Zeki Kayda, Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe, şehit ailesinin acısını paylaştı.Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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Ümit Özdağ: 16 Nisan Referandumu'nu 24 Haziran’da temizleyeceğiz

MERSİN’in Anamur ilçesinde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Türkiye’nin 16 Nisan’da küçük bir referandum yaşadığını dile getirerek, 24 Haziran'da bunu temizleyeceklerini söyledi.

Partisinin ‘Tamam mı devam mı?’ adlı konferansına konuşmacı olarak katılmak için Anamur ilçesine gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ’ı İlçe Başkanı Erdal Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkanı Mehmet Türe ve belediye meclis üyeleri ve partililer karşıladı.

Burada partililerine seslenen Özdağ, "Referandum öncesinde de Anamur’a gelmiştim. Anamur hem partimiz, hem de demokrasi adına önemli bir ilçemizdir. Türkiye 16 Nisan’da küçük bir referandum yaşadı, 24 Haziran’da bunu temizleyeceğiz" dedi.

Türk halkının desteği ile önüne konulan engeli aşa aşa bu güne kadar geldiklerini belirten Özdağ, “İYİ Parti Mersin’de birinci parti olacak. Anamur'da da bir rekor kıracağız inşallah. İYİ Parti’nin önüne konulmak istenen her türlü tuzağa adım adım aşa aşa her ileriye doğru attığımız adımda, seçmenin desteğini daha fazla arkamıza alarak, ilerliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük bir özgüvenle bu noktaya geldik ve Türk halkının desteği de her geçen gün kendisini ortaya koyuyor. En son bunu Cumhurbaşkanı adaylığı için imza atma sürecinde yaşadık. Seçmeni, Türk halkını, imza verenlerin terörist örgütle ilişkili olabileceğine dair tehdit etmelerine rağmen gereken 100 bin imzayı 6 saat içerisinde ulaştı. Sayın Akşener, 'Bu verilmiş en güzel birinci cevaptı' dedi. Verilecek en güzel ikinci cevabı da seçim akşamı sandıklar açıldığında, bütün dünya görecek" diye konuştu.