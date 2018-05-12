DHA YURT BÜLTENİ-18

Olay, öğleden sonra Saray Mahallesi Kavukçuoğlu Sokak'ta bulunan otoparkta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Feyzullah Yıldız ile Emin Özdemir yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Feyzullah Yıldız doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yıldız'ın cesedi otopsi için morga konulurken, Özdemir'in tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçan şüpheliler M.Y. ve Z.K. tabanca ile yakalanarak gözaltına alınırken, olayın yaşandığı otoparkta ekipler boş kovanlara el koydu.

Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) grubu tarafından düzenlenen 'Can Yücel Kültür Sanat Festivali', Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan, Eko Şov Ritim Grubu'nun konseriyle renklendi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, Datçalılar'ın beğenisini topladı. Cumhuriyet Meydanındaki ilginç konseri, yüzlerce kişi izledi. Orkestra şefi Halil İbrahim Eker yönetiminde, 22 kişiden oluşan grup, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Çöp kovalarını davul, kürekleri ise zil gibi kullanarak izleyicileri coşturan grup, Erkin Koray'ın 'Çöpçüler' şarkısını da seslendirdi. Org ve flüt desteği ile repertuarlarını zenginleştiren ve programlarında günümüzün sevilen eserlerine de yer veren grup, alkış topladı. Konserin sonunda temizlik işçilerinin müzik eşliğinde hep bir ağızdan seslendirdiği, 1 Mayıs Marşı'na izleyenler de katılınca, renkli görüntüler ortaya çıktı.

KARAMAN'da bugün öğleden sonra etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağmur yağışı hayatı felç etti. Sel nedeniyle yolda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yaklaşık 20 ev ve iş yerini de su bastı. Karaman'da bugün öğleden sonra aralıklarla yağmur yağdı. Ardın da yaklaşık 1 saat aralıksız devam eden yağış nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Araçlarıyla yolun ortasında kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 20 ev ve iş yerini su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlarda suyu tahliye etmeye çalıştı.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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MHP'li Sarı: Darbe girişimine hepimiz şaştık kaldık

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Mehmet Sarı, FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili Amasya’da yaptığı açıklamada “Milletçe, ‘FETÖ örgütü’ denen bir teşkilat veya bir topluluk tarafından darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Hiç ummazdık, derdik ki ‘bunlar bizim çocuklar, tertemiz, fırtına gibi’ ama neticede böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Hepimiz de bu işe şaştık, hâlâ da çoğumuzun şaşkınlığı devam ediyorö dedi.

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi (MYK) Amasya Milletvekili Mehmet Sarı, Amasya milletvekili seçilmek için yaptığı aday adaylığı başvurusu sonrası açıklamalarda bulundu. MHP İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Mehmet Sarı, FETÖ/PDY ile ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye 3 yıl önceki gibi bir durumda değil, ekonomik, sosyal, siyasi şartlar tamamen değişti. Ülkemiz, milletimiz, partimiz fırtınalı okyanuslardan geçti. Millet olarak başımızdan çok büyük belalar geçti. Önce partimizin içi adeta karıştırılmaya çalışıldı. Sonra operasyonun hedefi olarak baktılar MHP’yi pek fazla karıştıramayacaklar, operasyonun şeklini değiştirdiler. Küresel güçler ülkeye operasyon yapmaya karar verdiler. Milletçe, ‘FETÖ örgütü’ denen bir teşkilat veya bir topluluk tarafından darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Hiç ummazdık, derdik ki ‘bunlar bizim çocuklar, tertemiz, fırtına gibi’ ama neticede böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Hepimiz de bu işe şaştık, hâlâ da çoğumuzun şaşkınlığı devam ediyorö diye konuştu.