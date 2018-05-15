DHA YURT BÜLTENİ - 18

Çanakkale’de kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü, 13 kişi kurtarıldı ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti. 13 kişinin ise kurtarıldığı olayla ilgili, havadan ve denizden arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Çanakkale’de yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan kaçak göçmenlerin umut yolculuğu faciayla sonuçlandı. Kaçakları taşıyan fiber tekne, Ayvacık ilçesinin Babakale Limanı açıklarında saat 23.00 sıralarında battı. Bölgedeki balıkçıların görüp müdahale ettiği olayda 13 kaçak kurtarılırken, 7 kaçağın ise cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kaçaklardan 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, denizden çıkarılan kaçakların cenazesi Babakale Limanı'na getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bir helikopteri havadan, bir arama kurtarma gemisi ile botlar ise denizden arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölenler (yüzleri kapalı cesetler)

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve detaylar Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA) Otelin hamamında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan bir otelin hamamında başlayan yangın nedeniyle bina duman ile kaplandı. Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 23.30 sıralarında, Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin hamamında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar bütün binayı kapladı. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de otelden çıkan ve nefes alma güçlüğü çekenlere müdahalede bulundu. Yangında aralarında otel sahibi Hamit Akıncı'nın da bulunduğu 10 kişi dumandan etkilendi. 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- yaralıların ambulans içerisinde görüntüsü

- otelin önünden görüntüler

- itfaiyenin çalışmaları

- otel müşterisi ile röp.

- detay