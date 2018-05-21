DHA YURT BÜLTENİ-18

Hürriyet Gazetesi'nin acı günü

HÜRRİYET Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Yusuf Sinan Tanyıldız (66), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yayınlanan kitapları satış rekorları kıran gazeteci-yazar Tanyıldız'ın vefatı, basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

Hürriyet Gazetesi Adana Temsilciliği'nde önce yazı işleri müdürü ardından bölge temsilciliği yapan Yusuf Sinan Tanyıldız, bir süre önce kanser ve siroz teşhisi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tanyıldız, bu akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi olan Tanyıldız için 46 yıldır görev yaptığı Hürriyet Gazetesi önünde saat 14.00'da tören düzen düzenlenecek. Daha sonra üyesi olduğu Çukurova Gazeteciler Cemiyeti önünde saat 14.45'da yapılacak törenin ardından Tanyıldız'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

SİNAN TANYILDIZ KİMDİR

1952 yılında Trabzon'un tarihi ilçelerinden biri olan Maçka'da dünyaya gelen Sinan Tanyıldız, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Tahsilini İstanbul'da tamamlayan Tanyıldız, 1972 yılında Hürriyet Gazetesi'ne girdi. Hürriyet Gazetesi'nin tüm birimlerinde çalışan Tanyıldız, Anadolu'nun nedereyse her bölgesine gönderildi. 13 yıl Hürriyet'in İstanbul merkezinde yazıişleri görevinde bulundu. Daha sonra Çetin Emeç'in talimatıyla Adana'ya yazıişleri müdürü olarak atandı. 1983 yılından bu yana Hürriyet'in Adana Bölge Temsilciği görevini yürüten Tanyıldız, Hürriyet'in Çukurova-Gap ekinde Dostça köşesiyle birikimlerini paylaştı. Dostça köşesi Çağ Üniversitesi tarafından kitap haline getirilirken, Tanyıldız'ın yazdığı 'Bir Yazarı Öldürmek' ve 'Elveda Ankara' adlı romanlar da büyük satış rakanlarına ulaştı. Tanyıldız, ayrıca Adana Rotary Kulübü Yönetim Kurulu'nda da görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Tanyıldız'ın, ölümü basın camiasında büyük üzüntü ile karşılandı.