DHA YURT BÜLTENİ - 18

Genç kız çatıdan atlayarak intihar etti ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Emine Y. (17), 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Şekerhane Mahallesi'ndeki yaşandı. Şevket Tokuş Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısında, korkulukların kenarında oturan Emine Y.'yi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine gelmeden genç kız kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Emine Y.'ye, ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Emine Y., doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Emine Y.'nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi işlemleri için morga gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kızın atlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA,(DHA) HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: Desteğimiz son derece kıymetlidir

HÜR Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 25 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararlarının kıymetli olduğunu söyledi.

Mehmet Yavuz, Gaziantep'te partisinin milletvekili adayı tanıtma programına katıldı. İftar vakti bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yavuz, Anayasa'nın değişmesini istedikleri için Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Bizler geçen seçimde 'Evet' diyerek tercihimizi kullanmıştık. Neden 'Evet' demiştik? Çünkü bu memlekette adalet sisteminde bozukluk varsa, adaletin olmadığını düşünüyorsak, 'Eğitimde sıkıntı var' diyorsak, çocuklarımızın manevi ve ahlaki sıkıntıları olduğunu düşünüyorsak bunun asıl nedeni anayasadır. O nedenle bu anayasanın değişmesi lazım Türkiye’nin en acil ihtiyacı budur. Bundan sonra içine girdiğimiz süreçte yeni bir Anayasa'nın oluşması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni Anayasa'nın yürürlüğe girmesi lazım. Bu ilkemizin gereği olarak, yarım bırakmamak adına ortaya koyduğumuz iradeye devam ettirmek için, ‘Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini devam ettireceğim ve anayasayı değiştireceğim’ diyen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destekte bulunduk. Bu desteğimiz gerçekten son derece kıymetlidir."

Program konuşmaların ardından adayların tanıtılmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Proğrama katılanlar

- Mehmet Yavuz'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber:Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) Halk otobüsü, AK Parti seçim bürosuna daldı NİĞDE'de kent içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, AK Parti'nin seçim bürosuna çarptı. Kazada, otobüs şoförü Halil Cengiz (26) ile bir yolcu, yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Cengiz'in kontrolündeki 51 H 0015 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan otobüs, ardında da karşı şeride geçip, AK Parti'nin cadde üzerindeki seçim bürosuna daldı. Kazada otobüs şoförü Cengiz ile ismi öğrenilemeyen bir yolcu, yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kaza sırasında seçim bürosunda kimsenin olmaması ve otobüste de tek bir yolcunun bulunması daha ağır bilançonun yaşanmasını önledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.