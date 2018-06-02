DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız (EK)

'EĞİTİMDE KOYDUĞUMUZ HEDEFİN ÖNÜNE GEÇTİK' Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gaziantep’te öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi. Milli gelirden eğitime ayırdıkları payı arttırarak hedefin önüne geçtiklerini belirten Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Eğitim ihtisas raporunda 10’nuncu kalkınma programı 2014 ve 2018’i kapsıyor. Şimdi 11’inci kalkınma planı hazırlanıyor. Orada eğitimle ilgili hedefler konuldu. Onlardan birisi Türkiye’nin milli gelirinden ayırdığı payı OECD ülkelerinin ayırdığı paya yaklaşması lazımdı. OECD ülkelerinin eğitime ayırdığı pay 5.2. Türkiye 1980’lerde 1.2, şimdi ise 6.2 ayırıyor. Yani önümüze bir hedef konulmuş 5.2’ye yaklaş denilmiş, biz o hedefin önüne geçerek 6.2’ye geldik. Şu anda merkez hükümet bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyoruz. Daha önce bu böyle değildi. Eğitime önem veriyoruz dediğimizde bunun gerekçesini delillerle sunuyoruz. Ayırdığımız bütçe kaynak eğitime ne kadar değer verildiğini gösterir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İftara katılan öğretmenler

- İsmet Yılmaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA) Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç öldü ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen Cengiz M. (25) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Murtaza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra evine giden Cengiz M. krize girdi. Babası tarafından çağırılan sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Cengiz M., özel hastaneye kaldırıldı. Ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cengiz M. yoğun bakımda tedaviye alındı. Cengiz M. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cengiz M.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Cengiz M.'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devlet hastanesi acili

-Ailesinin hastane önünde ağlaması

-Hastane önündeki kalabalık

-Ambulanslar

SÜRE: (1.48) BOYUT: (331 MB) Haber-Kamera: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA) Ormanda kaybolan üniversite öğrencisi, 5 saat sonra bulundu BURSA'da yalnız başına ormanlık alanda geziye çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Mahmut Yalçın (27), 5 saat süren arama çalışmalarının ardından AKUT ekiplerince bulundu.

Merkez Osmangazi İlçesi Zeyniler mevkiindeki ormanlık alanda, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mahmut Yalçın, yalnız başına yürüyüşe çıktı. Saat 18.40'ta ağabeyi ile iletişime geçen Yalçın kaybolduğunu söyleyerek konumunu gönderdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, AKUT VE NAK ekipleri Yalçın'ın gönderdiği konuma gitti. Yalçın'ı bu konumda bulamayan ekipler arama çalışmalarını genişleterek çevredeki alana dağıldı. 5 saat süren çalışmanın ardından AKUT ekipleri Yalçın'ı buldu. Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çalışma yapan ekiplerden ve araçlarından detaylar

-Yalçın'ın bulunup şehre getirilmesi Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA) Türkiye'den ABD'nin Filistin tasarısı vetosuna tepki

GAZZE'de 14 Mayıs'ta İsrail askerlerinin silahlı saldırılarında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı olayların ardından Kuveyt'in, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanması tasarısı, ABD'nin oyuyla veto edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile de tasarının veto edilmesinin izahının olmadığı ve BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Gazze’de 14 Mayıs’ta yaşanan katliam sonrası Kuveyt’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu karar tasarısının ABD’nin oyuyla veto edilmesini esefle karşılıyoruz.

Uluslararası barış, istikrar ve güvenliğin korunmasında birincil derecede yetkili ve sorumlu kurum olan BM Güvenlik Konseyi’nde, barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivilleri hedef alan katliamın kınanmasını içeren ve BM Genel Sekreterine işgal altında yaşayan Filistinlilerin güvenlik, korunma ve refahının sağlanmasını teminen uluslararası koruma mekanizması dahil önerilerde bulunma çağrısında bulunan tasarının veto edilmesinin izahı yoktur.

BM Güvenlik Konseyi’nin Filistinlilere uygulanan şiddet bağlamında hesap verilebilirlik ve caydırıcılık tesis etmede bir kere daha işlevsiz kalması BM reformunun ertelenemez bir gereklilik olduğunu da gözler önüne sermiştir.

Türkiye, başta BM Genel Kurulu olmak üzere bütün platformlarda Filistin davasının takipçisi olmaya devam edecektir."

Haber: Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA) Bakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesi ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliklere katıldı. Bakan Sarıeroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 100 bin yeni emeklinin de bayram ikramiyesi alacağı müjdesini verdi.

Ceyhan'da esnaf ve muhtarlarla buluşan Bakan Sarıeroğlu, iftar programına katıldı. Esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Sarıeroğlu, kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emeklilere yönelik düzenlemenin geldiğini söyledi. Ödemelerin bayramdan önce gerçekleşeceğini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili iki bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8'inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7'sinde Emekli Sandığı'ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13'ünde de emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. 'Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım' diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Ben bakanlığımdaki bütün çalışma arkadaşlarıma, SGK'daki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, gece gündüz çalışıyorlar. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladık, hiç kimseyi dışında bırakmayacağız."