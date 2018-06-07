DHA YURT BÜLTENİ-18

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'MİLLET KIRAATHANELERİ KURACAĞIZ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in ardından geldiği Hatay'da, mitingde vatandaşlara seslendi. Hatay'da yaptığı konuşmada, yeni projesinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Millet Kıraathaneleri' açacaklarını söyledi. Erdoğan, "İnşallah yeni bir adım, Millet Kıraathaneleri kuracağız. Bunu Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz, ücretsiz. Yani buralar adeta hayata ne katacak; ruh katacak ruh. 24 saat açık olacak." 'ARAMIZDA BİR FARK VAR, BUNU DA ÖĞREN' CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bay Muharrem, 24 Haziran'da aynı şekilde bu seçimi kaybedersen ne yapacaksın, onu söyle. Bırakıp gidecek misin, onu söyle. Göreceğiz. Şu ana kadar Bay Muharrem, Bay Kemal'in ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Zaten seçim bildirgelerinde de terörle mücadeleye ilişkin doğru düzgün bir şey bulamazsınız. Malatya'da iftar sofrasında yaptığım konuşma, masadaki bütün arkadaşların ilgisini çekmiş olacak ki alkışladılar. İsmail Metin Paşa da alkışladı. Beyefendi rahatsız olmuş. Bay Muharrem ben İnce değilim ben aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanıyım. Aramızda bir fark var, bunu da öğren. TESK'in iftarını yapıyoruz orada. Sen İsmail Metin Paşamıza o terbiye dışı, edep dışı lafları edemezsin. Onun apoletlerini sökmek senin haddine mi ya. Benim milletim sana sandıktan icazet vermeyecek. Sen ondan sonra bakalım ne yapacaksın. Şöyle arkaya baka baka yola devam edersin."

Görüntü Dökümü

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- Alandan genel ve detay görüntüler SÜRE: 01.22 - BOYUT: 43.463 MB (Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) ================================================== ELEŞKİRT'TE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu şaşırttı. Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, dolu yağışını beraberinde getirdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle Ağrı- Erzurum karayolu üzerinde bir çok sürücü araçlarını petrol istasyonuna çekerek korumaya çalıştı. Şiddetli dolu ilçeyi beyaza bürürken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçe sakinlerinden Murat Dırbo "Cevil büyüklüğünde doludan korunmak oldukça güç. Bulunduğumuz yerden hareket edemiyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dolu yağışı

-Vatandaşların ceviz büyüklüğündeki doluya şaşkınlığı

-Yağmur yağışı

-Murat Dırbo ile röportaj Haber-Kamera: Ayhan İSEN/ ELEŞKİRT, (Ağrı), (DHA) ============================================= BAKAN ÖZHASEKİ, KAYSERİ OSB'Yİ ZİYARET ETTİ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki, Kayseri'nin deniz, iklim, toprak avantajı olan bir şehir olmadığını belirterek, "Kayseri insanı çalışıyor ve üretiyor. Bir yıldız gibi parlıyoruz" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti. Bakan Özhaseki'ye yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Nursaçan, "OSB, 22 milyon metrekare alanı Türkiye’nin ilk beşin OSB’sinde yer almaktadır. Yaklaşık 1250 civarında fabrikamız var 75 bin civarında çalışanıyla sizlerin de bildiği gibi 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracatı yakalamış bulunmaktayız" dedi. Bakan Özhaseki de, özel sektörün önünün açılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Bir seçim arifindeyiz. Seçim gezileri yapıyoruz. Bugün OSB’ye hayırlı işler dilemek için geldik. Aslında adeta bizimkisi bir formalite. Niye, zaten başkanımızla, yönetimiyle akrabadan öte bir yakınlığımız var. Birbirimizi devamlı telefonla arayan bir problem olduğunda onun üzerine teklifsizce koşabilen insanlarız. Ama adette yerini bulsun usule de uymak lazım. Onun için buradayız. OSB’nin Kayseri’de gelişmesi zaten destansı bir hikaye. Burada bayrak şimdi Tahir Nursaçan’da. Burada çok güzel işler yapılıyor. Eksik ne varsa onların giderilmesi içinde güzel yatırımlar yapılıyor. Bir ülkenin kalkınmasında en önemli etkin tabi ki önce eğitim, ve onun üzerine inşa edilecek zenginlikler, üretimler. Eğer bu üretimler olmazsa o ülkede gelişme olmaz. Türkiye’de son 15 yılda devletin düzenleyici rolünü, denetleme rolünü kaybetmez. Özel sektörün önünün açılması lazım. Her türlü yatırım ve iyileştirme ortamı oluşturularak çok hızlı şekilde büyümeği sağlamak, burada teşvikçi olmak. Biz bunu yapıyoruz."

'139 FABRİKA ÇALIŞIYOR MU, EVET ÇALIŞIYOR' Kayseri’de 139 fabrikanın temelinin atıldığı dönemde muhalefetin sürekli eleştiri yaptığını dile getiren Özhaseki, "Biz 139 tane fabrika temeli attık ve şimdi o fabrikalar çalışıyor mu evet çalışıyor. Şimdi rakam bin 250 olmuşö diye konuştu. Kayseri’nin çevre illere bakıldığında avantajının olmadığını dile getiren Özhaseki, “Deniz, iklim, toprak avantajı olan bir şehir değil. Kayseri insanı çalışıyor ve üretiyor. Bir yıldız gibi parlıyoruzö ifadelerini kullandı. Ziyarette Bakan Özhaseki'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti. Ziyaret sonunda Başkan Nursaçan, Bakan Özhaseki’ye, günün anısına çerçevelenmiş Türk Bayrağı verdi. Görüntü dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

-OSB Başkanı Tahir Nursaçan’ın açıklamaları

-Bakan Mehmet Özhaseki’nin açıklamaları

-Detaylar Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA) ======================================================== ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU: GAP'I 2019'DA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

DİYARBAKIR'da, 1 milyar 70 milyon değerindeki 10 tesisin açılışını yapan Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, yıllarca sürüncemede kalan GAP projesini, 2019 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret ederek,Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla ve kurum müdürleri ile görüşen Bakan Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, 15 yılda Diyarbakır'da 36 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi. Bugün temeli atılan tesislerin tamamlanması ile 370 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını, 6.36 Milyon metreküp suyun depolanacağını, 5 mahallenin de taşkınlara karşı korunacağını belirten Eroğlu, "Daha önce Diyarbakır için 51 müjde verdik, bunların 26'sı tamamlandı ve geri kalanlarının da temelleri atıldı. Diyarbakır'a hükumetimiz çok önem veriyor. Diyarbakır'a hizmet etmek ibadettir. Buradaki kardeşlerimizi seviyoruz."dedi.

GAP'I 2019'DA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ.

GAP projesinin eskiden sürünerek, yürüdüğünü ifade eden Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız, 2008'de geldiği zaman büyük bir hamle yaptı. Ödenekler aşağı yukarı 11 kat arttı ve hızla bütün tesisler, sadece biz değil, diğer bakanlıklar da şahlanışa geçti. Biz burada büyük yatırımlar yaptık. Diyarbakır'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı birinci sırada. Geçen yılın sonuna kadar 5 milyar 700 milyon lira yatırım yaptık. 36 milyarın 6 milyar lirası bize ait. Biz bayrağı bırakmıyoruz. 2019 yılı sonuna kadar, yaklaşık 7 milyar liralık yatırım yapmayı planlanlıyoruz. Şu anda 17 adet sulama tesisinin inşaatı devam ediyor. Hedefimiz çok büyük. Projesi hazırlanan 19 proje var. 56 dereyi ıslah ettik. Dicle Nehri şehrin gerdanı haline gelecek. Muhteşem bir düzenleme yapılacak. PKK terör örgütü tarafından yakılan, yıkılan yerlerin ihyası açısından, hükümetimizin büyük destekleri var. GAP projesi yıllarca sürüncemede kaldı, ama Cumhurbaşkanımızın GAP Eylem Planını açıklamasından sonra hız kazandı, ödenekler 11 kat arttı. Bizim hedefimiz GAP'ı 2019 yılı sonuna kadar bitirmektir."diye konuştu.

IRAK İLE SU KRİZİ

Ilısu Barajı'nda su toplanmaya başlaması ile Irak'a suyun az gittiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Eroğlu, "Biz suyun tamamını tutmamıştık. Gelen su aynen gidiyor. Irak, bir zahmet, zahmet buyurup da Dicle nehrinin debisini ölçerlerse isabet olacak. Aynen gidiyor, biz suyu tutmadık. Yaptığımız mutabakata göre denildi ki, 'Ilısu barajına su tutmadan 3 ay önce bize yazıyla bildirin' diye bir mutabakata vardık. Ilısu Barajı, aynı zamanda onlara da fayda sağlayacak, Ilısu önemli bir baraj. Irak tarafında baraj yapılınca yüzeyi geniş yapılıyor, suyun çoğu buharlaşıyor. Biz de öyle bir şey yok. Biz deki vadiler dar vadi. Ama bu onlara katkı sağlıyor, suyun tamamını da tutmamız mümkün değil. Biz zaten suyun komşu ülkelerle aramızda hakça ve adil bir şekilde paylaşılmasından yanayız. Bunu ilk defa söyleyen biziz ve neticede Kasım ayında Ilısu barajı bitti. Biz bu suyu tutacağımızı Irak makamlarına resmen yazdık. O tarihlerde Irak Başbakanı, Su Kaynakları Bakanı ve ilgili bakanlar Türkiye'ye geldiler. Başbakanlıkta görüşürken, bu sürenin uzatılmasını istediler. Ocak ayında Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Bey, bizzat beni ziyaret etti ve dedi ki, 'Bu sene bizim kuraklık var. 2017 çok kurak. Burada da kuraklık vardı. Yağacak yağmur 3'te bire düştü geçen sene. Bize biraz yardım et, komşuluk hatırına. Biz de dedik ki; 'Bizim anlayışımızda şu var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bizde su varken size vermememiz olamaz. Bizim anlayışımıza ters ve zaten akrabayız hepimiz, aynı inanca sahibiz. Bunun üzerine rica ettiler dediler ki, 'Bizde özellikle Nisan, Mayıs ayları çok önemli, ihtiyacımız var. Su tutmayın' dediler. 1 Haziran'a kadar su tutmayın diye. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızla görüştük, 'Irak için bu iyiliği yapalım' dendi. Biz, baraj bitmiş olmasına rağmen suyu 1 Haziran'a kadar tutmadık. Sonra bir talep olmayınca, onların kritik mevsimi de geçince, biz bir kısmını tutalım diye, 3 taneden 2 tanesini kapattık. Su akıyor aslında, gelen su da aynen geçiyor. İran tarafından suyu kapatmışlar, bizden sandılar oradaki insanlar. Özellikle İranlıların da bize karşı bir şeyi var. Türkiye'ye karşı bir kışkırtma hareketi var. Bu yüzden vatandaşlar orada 'Türkiye bize su vermiyor' diye anlayış içerisine girmişler.Cumhurbaşkanımız bana sordu, gerekli suyun verildiğini söyledim. O da 'Ama siz hiç tutmayın' dedi. Biz kapakların hepsini açtık. 1 Temmuz'a kadar izin istediler. Yine aynen akacak." dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Eroğlu'nun Valiliğe gelmesi

- Valilik defterini imzalaması

- Valilikte yaptığı açıklama

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA) ======================================================== KARAMOLLAOĞLU: HASTANELERİN İSİMLERİ 'ŞİFAHANE' OLACAK SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, iktidar olmaları halinde hastanelerin isimlerini 'şifahane' olarak değiştireceklerini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililerle buluştu. Boynunda Adana'nın iki takımı Adanaspor ve Adana Demirspor atkısıyla konuşan Karamollaoğlu, "Köprüler yapıldı, hastaneler inşa edildi. Hastalıktan bile rant umanlar çıktı ortaya. Bu hastanelere şimdi milyarlar ödeniyor. İktidarımızda inşallah hastane lafı ortadan kalkacak, 'şifahane' diyeceğiz. Hastaneler hastaların gelip şifa bulduğu yerler olacak. Bu mantalite bile önemli, olmadan olmaz" dedi.

'ADANALILAR DIŞARDAN GELEN ETİ YEMEK İSTEMİYOR' Hükümetin çeşitli çalışmalarını eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bütün yatırımlarına bakın, parayı toprağa gömmekten başka hiçbir yatırım yapmıyorlar. Hayatları inşaat. Ya bu memlekette başka işler de var, başka konulara da ihtiyaç var. Karnımızın doyması için ‘ekmeği dışarıdan getiririz’ diyor. 5 milyon ton buğday ithal ediyor. Adana’nın kebabı meşhur. 1 milyon hayvan ithal edelim, yetmedi '500 bin 800 ton et ithal edelim' diyor. Adanalı dışarıdan gelen eti yemek istemiyor." Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Adana milletvekili adaylarını tanıtarak, Millet İttifakı'na oy istedi. Görüntü Dökümü

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- Temel Karamollaoğlu'nun gelişi

- Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler SÜRE: 02'52" BOYUT:175 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ========================================================= OTOMOBİLİN İÇİNDE MAHSUR KALAN BEBEĞE ANNESİ CAMDAN VİDEO İZLETTİ BOLU'da, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yaklaşık yarım saat mahsur kalan 1 yaşındaki Ravza bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne, bebeğin korkmaması için camdan video ile çizgi film izletti.

İftar öncesi otomobilleri ile Borazanlar Mahallesi 404. Sokak üzerinde bulunan evlerinin önüne gelen ve ismi öğrenilemeyen aile, aracın içindeki eşyaları indirdikleri esnada otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi. Aile anahtarın da otomobilin içinde kaldığını bebeklerinin de araç içinde mahsur kaldığını fark eden aile itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, bebeğin kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri çalışma yaptığı esnada, bebeğin annesi çocuğunun korkmaması için aracın camından cep telefonu ile çizgi film izlettirdi. Otomobilin arka kısmında bulunan küçük camı bantlayarak kıran itfaiye ekipleri bebeği araç içinden çıkardı. Bu esnada olay yerine gelen ve bebeğin dedesi olduğu öğrenilen kişi, itfaiye ekiplerine tepki göstererek, "Aracın camını biz de kırardık. Neden camı kırdınız" dedi.İtfaiye ekipleri, kendilerine tepki gösteren adamı sakinleştirerek, olayı anlatmak için çaba harcadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İtfaiyenin camı kırması

-Anneanne ile röportaj

-Arabanın içindeki çocuğun görüntüsü

-Çocuğa annesinin camdan video izletmesi

-Çocuğun çıkarılması

-Dedenin itfaiyecilere cam kırdıkları için tepki göstermesi

-Detaylar