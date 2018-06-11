DHA YURT BÜLTENİ - 18

Hakan Çavuşoğlu: Cumhur İttifakı dışında bütün partiler Demirtaş için ağlıyor (2)

"24 HAZİRAN BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK" Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 16 yılda önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ama yetmez. Bugün on yıllarca kaybettiğimiz zamanın mesafesini kapatmak zorundayız. Onun için önümüzdeki süreçte daha fazla büyümek daha hızlı ilerlemek, etkin ve hızlı kararlar alarak gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Bunun için yollardayız. Çalınmadık kapı girilmedik sokak bırakmıyoruz." dedi. "TÜRKİYE BU SİSTEMLE ANCAK BU KADAR İDARE EDİLEBİLDİ"

24 Haziran'da Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesini yaşayacağını belirten Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bu seçim bir kavşak noktası olacak. Bir başlangıç noktası olacak 24 Haziran. Çünkü son 60-65 yıllık zaman dilimi içerisinde Türkiye'de mevcut sistemin yani adına parlementer sistem denilen ama parlementer sistem mi yoksa başka bir şey mi olduğu bir türlü anlaşılamayan sistemle Türkiye'yi idare edilmeye çalışıldı. Ancak bu kadar idare edilebildi. İşte 15 aylık koalisyonlu yıllarla, hükümetlerle, darbelerle, ekonomik kaoslarla, krizlerle, kırılgan yönetimlerle Türkiye sürekli kan kaybetti, yerinde saydı. Bundan 50 yıl öncesinden itibaren milletin bağrından çıkmış yerli ve milli ne kadar siyasi lider varsa hep şunu ifade ettiler. Bu sistemle yol alamıyoruz, değiştirmemiz lazım. Rahmetli Türkeş de bunu söyledi, Rahmetli Özal da bunu söyledi. Demirel de bunu söyledi. Erbakan da bunu söyledi. Şükürler olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve aynı yolda yürüme kararı veren Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteği ile beraber milletimizin teveccühü ile 16 Nisan'da hükümet sistemimiz değişti" diye konuştu.

"BU COĞRAFYADA GÜÇLÜ OLMAK İÇİN KARARLI ADIM ATMAK ZORUNDAYIZ"

Hakan Çavuşoğlu, Türtkiye'nin bulunduğu coğrafyada her türlü siyasi mühendisliklerin söz konusu olduğunu belirterek, "Bunun için Türkiye bu coğrafyada güçlü olmak güçlü kalmak ve geleceğe kararlı adımlarla yürümek zorundadır. Aksi takdirde bizi zayıf yanımızdan vurarak Türkiye'yi tekrardan geçmiş dönemde olduğu gibi diz çöktürmeye uğraşanlar olacaktır. Bu bakımdan Türkiye bundan sonraki süreçte sizlerin teveccühü ile sadece geleceğe odaklanacak ve hızlı bir yol yürüyecek" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İftar alanından detaylar

-Hakan Çavuşoğlu'nun masasından görüntüler

-Hakan Çavuşoğlu konuşma

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA) Kadir Gecesi, tarihi camide kan bağışlayıp, Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiler PEYGAMBER Efendimiz Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla, Edirne'nin Keşan İlçesi’nde bulunan tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ziyarete açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'e dokunup, öpebilmek ve cep telefonu kamerasıyla çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Gecede ayrıca Kızılay Edirne Kan Merkezi'nce cami bahçesine kurulan çadırda kan bağışları alındı.

Kadir Gecesi dolayısıyla Keşan’daki camiler dolup taştı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar ise Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne gelerek, okunan Kuran'ı Kerim’i dinleyerek, ardından Teravih Namazı’nı kıldı. Camiye gelenler arasında kadınların yoğunluğu da dikkat çekti. Kendilerine ayrılan bölümde yer bulamayan kadınlar, caminin bahçesine serilen halıların üzerinde namaz kıldı. Önce erkeklere açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi olunca, din görevlileri izdiham yaşanmaması için cami cemaatinin sıraya girmesini istedi. Cami kapısı önünde toplanan kadınlar ise erkeklerin camiden çıkmasını bekledi. Sakal-ı Şerif, daha sonra kadınların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’e dokunup öpebilmek için adeta birbirleriyle yarışırken, cami görevlileri izdiham yaşanmaması için sık sık cemaati uyardı. Bazı vatandaşlar Sakal-ı Şerif’i görünce gözyaşlarını tutamazken, bazıları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

KAN BAĞIŞI TOPLANDI

Gecede ayrıca cami bahçesine Kızılay Edirne Kan Merkezi'nce kurulan çadırda kan bağışları kabul edildi. Kan bağışına halkın katılımı yoğun oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cami dış genel

-Avlusundaki insanlar

-Kızılay çadırı

-Kan verenler

-Dışarıda namaz kılan kadınlar

-Cami penceresinden namaz kılanlar

-Cami içerisinde namaz kılanlar

-Cami iç genel gör.

-Sakal-ı Şerif'in ziyarete açılması

-Sakal-Şerifi öpenler

-Sakal-ı Şerifi cep telefonuyla görüntüleyenler

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA) Adıyaman'da Kadir Gecesi camiler doldu ADIYAMAN’da, Kadir Gecesi nedeniyle camiler dolup taştı.

Kentte orucunu tutan vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Çok sayıda vatandaş Kadir Gecesi nedeniyle, başta Ulucami Cami ve kentte bulunan diğer camilerde namaz kılıp, dua etti. Camilerde yer bulamayanlar, cami bahçesinde ve çevresinde yerlere kilim sererek ibadet etti. İbadet etmek için camiye gelenlere jandarmanın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü nedeniyle askerler tarafından tatlı, su, lokum ve bisküvi ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yenipınar Cami

- Askerlerin ikramda bulunması

- Vatandaşların askere dua etmesi

- Vatandaşlar ile röp.

- Camiye gelen vatandaşlar

- Vatandaşların namaz kılması

- Vatandaşların dua etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA) Konya'da Kadir Gecesi'nde on binler ellerini semaya açtı KONYA'da Kadir Gecesi nedeniyle on binler, Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı'nda teravih namazı kıldı. Namaza çevre il ve ilçelerden de vatandaşlar katıldı. Mevlana Müzesi bahçesinde de sema ayini düzenlendi.

Mevlana Müzesi'nin yanında bulunan Selim Sultan Camii önündeki Mevlana Meydanı, Kadir Gecesi nedeniyle cemaat ile dolup taştı. On binlerce kişinin akın ettiği meydanda vatandaşlar teravih namazı kıldı. Meydanda yer kalmaması üzerine cadde de trafiğe kapatılıp, namaz kılanların saf tutması için alan oluşturuldu. Çevre il ve ilçelerden de vatandaşların Kadir Gecesi için Konya'ya geldiği görüldü. Binlerce insan ellerini semaya açıp dua etti. Yüzlerce polisin görev yaptığı alanda yoğun güvenlik önlemi alındı. Kadir Gecesi’ne özel Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da Mevlana Müzesi’nde bulunan gül bahçesinde sema ayini düzenledi. Müze bahçesine gelen vatandaşlar ayini ilgiyle izledi.