DHA YURT BÜLTENİ - 18

BİNBAŞININ ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ FAİLİ GRİ LİSTEDE ARANAN PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ TUNCELİ'de 25 Eylül 2015 günü merkez Çiçekli köyü kırsalında çıkan çatışmada Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'i şehit eden PKK'lı terörist 'Ferhat Dersim' kod adlı Ertan Erol, karayoluna el yapımı patlayıcı tuzaklayamaya çalıştığı sırada yapılan havan atışlarıyla etkisiz hale getirildi. Valilik, öldürülen PKK'lı Erol'un İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde Gri katogoride bulunduğunu bildirdi. Tunceli - Hozat karayolunda, Mayıs ayında, bir grup PKK'lının el yapımı patlayıcı döşemeye çalıştığı bilgisini alan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede operasyon başlattı. PKK'lıların el yapımı patlayıcıyı tuzakladıkları karayolunun koordinatlarının belirlemesinden sonra bölgeye Fırtına obüsleri ile top atışı yapıldı. Yapılan top atışları sırasında patlayıcı tuzaklayan İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesindeki gri kategoride yer alan Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol, etkisiz hale getirildi. Bölgede olan bir grup teröristin, top atışlarıyla öldürülen PKK'lı Erol'un parçalanmış cesedini olay yerinden alarak ormanlık alana gömdükleri ortaya çıktı. Uzaklaşan grubun izini süren güvenlik güçleri, öldürülen teröristin cenazesinin arkadaşları tarafından gömüldüğü bölgeyi tespit etti. Güvenlik önlemleri alan jandarma birlikleri, cesedin gömüldüğü bölgeye olay yeri inceleme ekibi çağırdı. Cesedin gömüldüğü yerde çıkarılmasının ardından, yapılan incemelerle öldürülen teröristin, PKK'nın sözde Dersim eyaleti batı cephesi sorumlusu Ferhat Dersim kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.

TUNCELİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİ PKK'lı Ertan Erol'un 25 Eylül 2015 günü Çiçekli Köyü kırsal alanında operasyonda olan askerlere pusu kurulması sonucu Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzeli şehit eden terörist olduğu ayrıca Tunceli kırsal alanında birçok yol kesme ve araç yakma olayına karıştığı bildirildi. Erol'un 2004-2009 yılları arasında Tunceli Belediye Başkanlığı yapan ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, 2015 Milletvekili seçimlerinde de HDP'de Ankara Milletvekili adayı olan Songül Erol Abdil'in küçük kardeşi olduğu öğrenildi. PKK'lı Erol'un etkisiz hale getirilmesiyle ilgili Tunceli Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "İl Jandarma Komutanlığımızca terörist unsurları etkisiz hale getirmek amacıyla belirlenen hedeflere yönelik yakın zamanda yapılan top atışları sırasında güvenlik üçlerimize eylem amacıyla karayoluna el yapımı patlayıcı döşemeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu Terör Arananlar Gri Listede bulunan Ferhat Dersim kod isimli Ertan Erol döşemeye çalıştığı el yapımı patlayıcırın infilak etmesi sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Top atışları sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen operasyon esnasında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayının da faili olduğu değerlendirilmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Öldürülen teröristin yol kesme görüntüleri (sağdaki-şapkasız) Haber-Kamera: TUNCELİ, (DHA) ============================================== ERDOĞAN: BUNLAR KIRAATHANE DEYİNCE KUMARHANE ANLIYOR (3)

RİZE MİTİNGİNDE KONUŞTU Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Valilik tören alanında vatandaşlara seslendi. Tören alanına, mitinglerde 'Rize torunuyum' diyen CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile 'Rize geliniyim' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, gönderme yapılan "Rize'nin torunuymuş, Rize'nin geliniymiş, Bir çekilin bakayım. Asıl Rizeli gelmiş" yazılı dev pankart asıldı. Konuşmasına yöreye özgü maniyle başlayan Erdoğan, ‘Yurdum, Baba ocağım’ diyerek nitelendirdiği Rizeli hemşerilerini selamladı, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Kalabalıktaki coşku üzerine Rize’de tarih yazıldığını belirten Erdoğan, “Yine başkasın Rize. Tarih yazıyorsunuz, Karadeniz gibi kükrüyorsun Rize. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Rizeli uşaklar sizi selamlıyorum, hanım kardeşlerim sizleri selamlıyorum. Balıkçılarımızı, esnafımızı selamlıyorum. 8 aylık hasretin ardından tekrar memleketimde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorumö diye konuştu.

‘BİZ İŞ YAPMAYA GELİYORUZ İŞ LAF DEĞİL’ Ülkede 81 tane güzel olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bizim gözümüzde Rize bir tane. Bu evlanız da Rize’yi çok özledi. Bundan sonra İspir’ kuru fasulye yemeye çok daha hızlı gideceksiniz. Erzurum’a aynı şekilde. Karşımda yine aynı zirveye koşan bir Rize görüyorum. Sandıkları patlatacak mıyız? Türkiye'de bir numara olacak mıyız? Aman ha. Bu meydanda 24 Haziran'ın gelmesini iple çeken bir Rize görüyorum. Şimdi anayurdum baba ocağım Rize’ye soruyorum 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? İrade, erdem ve cesarette Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz? Rize’de bu iş bitmiş, Rize kararını çoktan vermiş. 24 Haziran demokrasi bayramımız şimdiden hayırlı olsun. Fakat Rize sadece burası değil, Türkiye'nin dört bir yanında bizim hemşerilerimiz var mı? Var. Yurtdışında var mı? Ben sizden evladınız kardeşiniz olarak bir şey rica ediyorum. Hepsini bunların tek tek telefonla arayacaksınız tamam mı? Hem burada hem ülkemin her yerinde bunu başaralım. Kimisi gelir ‘Gelininizim’ de, kimisi gelir ‘şöyle-böyle’ der filan falan. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biz iş yapmaya geliyoruz iş laf değilö diye konuştu.

‘KARADENİZ’DE TARİHİ ANA TANIKLIK ETTİK’ Ovit Tüneli’nin açılışıyla Karadeniz’in tarihi bir ana tanıklık ettiğini ifade eden ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye seslenen Erdoğan şöyle konuştu: “Bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasa bir projenin açılışını yaptık. Evet 2012 yılında ‘Bismillah’ diyerek ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin bugün açılışını yaptık. Maliyetini yaklaşık rakam vereyim size, bir buçuk katrilyon. 6 senede bitti. Elhamdülillah. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki öyle arabayla bir tünelin içinden gittik-geldik. Ama ne güzel, ne mutlu düşünebiliyor musunuz? 14 buçuk kilometre gidiş, 14 buçuk kilometre geliş öyle bir tünel ve dünyada eşi benzeri çok az olanlardan. Rize ve Erzurum'a bunlar yakışır. Şimdi birileri kekle, pastayla, muhallebi ile uğraşırken hamdolsun biz Türkiye'yi bir hayali ile daha buluşturduk. Dün de Transatlantik doğalgazının açılışını yaptık. Bunun hem Türkiye'ye faydası var hem Avrupa'ya. Türkiye neler yapıyor, nelerle uğraşıyor, onlar ne ile uğraşıyor. Bay Muharrem Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmanın hesabını yaparken, biz Rizeli, Erzurumlu, Trabzonlu hemşerilerimizi yol eziyetinden kurtardık. Bay Muharrem, Amerika'dan gelecek yeni telefonu bekleyedursun, biz dün Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Sırbistan Cumhurbaşkanları ile beraber Türkiye bölgesinin enerji merkezine dönüştüren TANAP projesini hayata geçirdik. 1850 kilometre uzunluğundaki TANAP ile tarihte ilk kez Hazar gazının ülkemize ve Avrupa'ya taşınmasını sağladık. Ya bunlar neyin hayır neyin şer olduğunu bile farkında değil."

‘20 UÇAKLA 14 NOKTAYI YOK ETTİK’ Erdoğan, miting sırasında alana kurulu dev ekrandan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçmişte Kılıçdaroğlu hakkında söylediklerini vatandaşlara izletti. Erdoğan, Kandil’de 20 uçakla 14 noktanın yok edildiğini aktararak “Kandile operasyon yapamayacaklar diyor. Bay Kemal, bak senin karşında Erdoğan var. Daha dün 20 uçakla 14 noktayı yok ettik. Nerede Kandil’de Gerekirse Sincar’da. Bunlar bize Afrin’e girmeyin demişlerdi. Cerablus’a girmeyin demişlerdi. Biz Afrin’e de Cerablus’a da girdik mi?. Afrin’de 4 bin 600 civarında teröristi etkisiz hale getirdik. Bay Kemal bay muharrem biz buyuz. Çıkmış diyor ki 'ben zenci Türklerindenim, Erdoğan Beyaz Türk'. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm. Çünkü bu millete efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olamaya geldik. Biz bununla dolaştık. Kardeşlerim Adalet Bakanlığı'na bunlar 4 tane hukukçu gönderdi. Gönderdikleri hukukçular çalıştılar, evrakları incelediler incelemelerin sonucunda Kemal beye bunlar geldi Bay Kemal’de dedi ki; ‘ben de okudum gördüm ki FETÖ’nun Türkiye’ye gönderilmesinde üzerine düşen görevi yaptı’ Öyle her zaman doğru şeyleri söylemez ha burada söyledi. Öyle veya böyle biz doğruluktan, dürüstlükten yanayızö diye konuştu.

Türkiye’nin yüzde 7,4 büyüdüğünü kaydeden Erdoğan, “Şimdi muhalefet şehir hastaneleri diyor. 3. Havalimanını kapatmanın vaadini verirken biz 2018’in ilk çeyreğinde ekonomimizi yüzde 7,4 oranında büyüttük. Böylece Türkiye’yi ilk çeyrekte OESD ülkeleri arasında birinci sıraya G20 ülkeleri arasında da ikinci sıraya yükselttik. Şimdi kalkıyor bunu da beğenmiyor. Esnafa sanatkara diyor ki ‘Senin cebindeki para büyüdü mü?’ Aman yarabbi. Bu kadar işsize iş imkânı sağlanırken bu büyüme değil mi? Diyorum sana sen ekonomiden anlamazsın" dedi. ‘BAY KEMAL, BAY MUHARREM’İ BAŞINDAN SAĞMAK İÇİN ADAY YAPTI’ Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ele başının Amerika’dan iadesine ilişkin daha önceki konuşmasını da dinletti. Ana muhalefet liderine eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şunları söyledi: “Bakın Bay Kemal ne diyor. Amerika’nın iade etmesi lazım. Sonra diyor ki ‘bana bunun belgesini göster’. İşte bakın çırak ne diyor, genel başkan ne diyor. Zaten mesele bay Kemal, bay Muharrem’i başından sağmak için aday yaptı. Seçimden sonra daha da başka yol olur. İşte bunun için diyoruz ki durmak yok yola devam diyoruz. İşte bunun için irade erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Vakit Türkiye vaktidir. Vakit Türkiye vakti diyerek 24 Haziran’da sandıkları patlatıyoruz. Güçlü demokrasinin en önemli şartı dişli muhalefettir. Muhalefet ne kadar kaliteli ne kadar vizyoner olursa bir ülkenin siyasetinin kalibresi de o derece yüksek olur. Maalesef Türkiye’de bu konuda ciddi bir eksiklik yaşanıyor. Biz Allah’ın izni ile cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Bunu da halledeceğiz. Ülkemizin 16 yılda tek yol alamadığı tek alan muhalefet ve kalibresidir. Türkiye bütün amacı yıkmak sabote etmek durdurmak olan bir muhalefeti hak etmiyor. Milletimiz sürekli yasakların darbelerin, anti demokratik güçlerin yanında saf tutan bir muhalefet anlayışını da hak etmiyor. 15 Temmuz’da ben Marmaris’ten geliyorum, saat 23.17, Kılıçdaroğlu nerede? Atatürk Havalimanı’nda. Ama 10 binler orada. Ne yaptı o hemen tanklarla görüşmeleri yaptılar ondan sonra tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne geçti. Bende gece 3 civarında oraya indim. İndiğimde tabi onlar da orada. Sen korkaksın. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Dikkat edin son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakâr kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. Oysa bu zatın meclisteki icraatlarına bakıyorsunuz; hukuk dersinde zaten sınıfta kalmış. Özgürlükler noktasında karnesi kırıklarla dolu. En başarılı olduğu alan yasakçılık, cuntacılık, darbe severlik. Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişleten tüm düzenlemeler en fazla karşı çıkan tepki gösteren vekillerden biri bay Muharrem’dir."

‘BUNUNA ADI SİYASET DEĞİL, OMURGASIZLIKTIR’ Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye tepkisini sürdüren Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Yine bay Muharrem 2009 yılında TRT’de çalışan bir hanım kameraman kardeşimizin başını bere ile kapatmasına tahammül edemeyip hükümete soru önergesi vermişti. Biz 5 yıl sonra sorunu kökten çözene kadar bay Muharrem’in imzası dolayısıyla başörtülü kardeşlerim çile çekmeye devam etti. Aynı şekilde imam hatip ve meslek liselerine uygulanan kat sayı zulmünü kaldırdığımızda da yine en büyük muhalefeti mecliste bu zat yaptı. Bu ülkenin çocuklarının diğer akranlarıyla beraber eşit şartlarda üniversite sınavına girmesinin önünde set gibi dikilenler yine bunlardı. O gün ‘başörtüsü özgür olmasın’ diye imza atan bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi’nin kapısında nöbet tutan bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. ‘İsteyen başını örter, isteyen açar’ diyor. Biz senin cemaziyülevvelini biliyoruz. Neler yaptığınızı biliyoruz. Bununa adı siyaset değil, omurgasızlıktır, iki yüzlülüktür. Benim vatandaşım takiye değil adamın siciline bakar. Lafa değil icraata bakar."

'20 BİN ÖĞRETMEN DAHA ALACAĞIZ’ ‘Bizim siyasetimiz birlik, dirlik, bolluk siyasetidir’ diyen Erdoğan, “Biz bugüne kadar miting meydanlarında ne söylediysek, mecliste de aynısını söyledik. Diyarbakır’da, Hakkari’de neyi savunuyorsak, Trabzon, Rize, Giresun, Adana’da da aynısını savunduk. Çift dilli, çift kimlikli, iki yüzlü siyaseti asla partimizin kapısından içeri sokmadık. 3-5 oy uğruna değerlerimizden, ilkelerimizden taviz vermedik. Bizim siyaset geleneğimizde tahkiye yoktur. Biz bu sene 20 bin öğretmen daha alacağız. Kılıçdaroğlu ‘ne kadar varsa gelsin, alırım’ diyor. Biz sadece alabileceğimizi alırız. Biz Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla buluşmanın hayalini kuruyoruz. Biz ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın sancısını yaşıyoruz. Şehirlerimiz, ilçelerimiz, vatandaşlarımız arasında ayrım yapmadan, 80 milyona hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruzö dedi. ‘24 HAZİRAN TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEMİN İLK ADIMIDIR’ 24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyetin yarışacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bir tarafta durdurmaktan, kapatmaktan, çürümeye terk etmekten bahseden bir yıkım ekibi var. Diğer tarafta Türkiye’ye yeni projeler, yeni eserler, yeni hizmetlerle şahlandırmanın sevdasını taşıyan AK Parti var. Bir tarafa da bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var. Afrin kahramanlarına dil uzatan bir anlayış var. Diğer tarafta mücadelemizi yeni zaferlere taşımaya çalışan kararlı bir duruş var. Bir tarafta istismar ve korku siyaseti var, diğer tarafta hizmet siyaseti var. Bir tarafta faşist CHP zihniyetini diriltmeye çalışanlar var, diğer tarafta ‘hak, adalet ve özgürlük’ diyen bir anlayış var. Bir tarafta karanlık var, diğer tarafta AK Parti’nin aydınlığı var. Bir tarafta Pensilvanya’da kurulun yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulun cumhur ittifakı var. 24 Haziran günü milletimiz bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak. Ya üç benzemezin 16 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemesine müsaade edeceğiz, ya da ülkemizi tüm alanlarda güçlendirmeye devam edeceğiz. 24 Haziran Türkiye’de yeni bir dönemin ilk adımıdır. 24 Haziran Türk demokrasinin bayram günü olacaktır. 24 Haziran büyük ve güçlü Türkiye’nin müjdesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin sonunda Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a Çaykur Rizespor kulüp yöneticileri ile teknik direktör İbrahim Üzülmez eşlik etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Miting detayları Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA ======================================================= İZMİR'DEKİ İŞ KAZASINDA 1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ İZMİR'in Çiğli ilçesindeki fabrikada, TIR'a yüklediği demir-çelik kalıplarının altında kalan Ali Dağaşan (54), hayatını kaybetti. Olay akşam saatlerinde, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi 10008 sokakta bulunan bir makine imalat ve montaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Ali Dağaşan, TIR'a yüklediği demir-çelik kalıplarının altında kaldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dağaşan'ı gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dağaşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cesedi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİ AY İÇERİSİNDE İKİNCİ İŞ KAZASI Öte yandan, geçen Nisan ayında, aynı fabrikada taşeron olarak çalışan Ümit Deveci'ye (26), su deposuna kaynak yaptığı sırada ray üzerinde hareket eden vinç çarpmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ===================================================== MANİSA'DA 'MİLLET KIRAATHANESİ' AÇILDI MANİSA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında bahsettiği 'Millet Kıraathanesi' açıldı. Yunusemre Belediyesi tarafından açılan 'Millet Kıraathanesi' kitaplarla doldurulurken, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çerçi kıraathaneye gelen kişilerin kitap okuyup, çay ve kek ikramlarından faydalanabileceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Millet Kıraathanesi' projesinin bir örneği Manisa'da açıldı. AK Partili Yunusemre Belediyesi'nin Kaynak Mahallesi'ndeki tek katlı bir binada açtığı kıraathanenin içinde kitaplar, dinlenme alanları ve bilgisayarlar konuldu. 'Millet Kıraathanesi'nin açılışını AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve vatandaşlar yaptı. Kıraathanenin içini gezen vatandaşlar, burada kitap okuyup rahatça çay içebileceklerini söyledi. 74 yaşındaki Hüseyin Pala, daha önce böyle bir kıraathaneyle karşılaşmadığını belirterek, "Çok güzel bir yer olmuş. Gençler burada kitap okuyabilirler. Ben de her zaman buraya gelirim. Kahveye gidemeyen gençler dışarda dolaşıyor, böyle bir yerde vakit geçirebilirler" dedi.

OSMANLI DÖNEMİNDEKİ KÜLTÜR YAŞAYACAK AK Partili Başkan Çerçi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' projesini açıkladığında muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirterek, "Muhalefet tarafından bu proje polemik konusu haline getirildi. Bu hayırlı bir iş, güzel bir düşünce. Seçim meydanlarında muhalefetin ağzına sakız yapıldı. Cumhurbaşkanımızın derdi Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanmasıdır. Halkımızın kahvede otururken bile dağarcığına bir şeyler ilave etmesidir. Osmanlı döneminde kıraathane kültürü var. Okuma salonu olarak açılmış kıraathaneler kahvehanelere dönüşmüş. Sadece sohbet edilen, çay kahve içilen ortamlara dönüştürülmüş. Cumhurbaşkanımızın arzusu zamanın boşa geçirilmemesidir. Biz bu projeyi çok benimsedik. Siyasi bir polemik konusu değildir" diye konuştu. Binayı restore edip kıraathaneye dönüştürdüklerini ifade eden Çerçi, Millet Kıraathanesi'nde e-kütüphanenin de bulunduğunu belirterek, "Çayını, kahvesini, kekini belediyemizin imkanlarıyla tüketebilecekler. Dinlenebilen, kitap okunabilen, çayın kahvenin içilebileceği bir mekandır. Burası bir kütüphane değildir. Sadece öğrencilere değil halka da açıktır. Herhangi bir ücret de istenmeyecek" dedi.