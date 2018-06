DHA YURT BÜLTENİ-18

DİYARBAKIR'da, Partisi'nin düzenlediği mitingde konşan SP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Herkes şunu bilsin; bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga, 24 Haziran'da seçim sandığına yansıyacak. Herkes bilsin ki, sandıktan Saadet Partimiz bomba gibi patlayarak, çıkacak.İnsanımız artık yeter demeye başladı"dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Diyarbakır'da düzenlediği mitinge katıldı. İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, geçmişte erken seçimi demokrasiye indirilen bir darbe olarak gören iktidarın, alel acele seçime gitme kararı aldığını söyledi. Karamollaoğlu, "Bizim iktidarımızda herkes mesut olacak, herkese el uzatacağız, herkesin kalbini kazanacağız. 'Erken seçimin sebebi neydi' diye baktığımızda çığ gibi büyüyen problemlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ekonomide dibe vurdu bu iktidar, ülkenin problemlerini artık çözemiyor. İşsizlik zirve yaptı, dolar aldı başını gidiyor. İnsanlar geçimlerini sağlayamıyor. Dış politikada, adalette, eğitimde, her yerde sıkıntı var. 15.5 yıldır iktidarda bulunan bu parti, bugünkü sıkıntıları hazırladı. Bu sıkıntları bunlar bu ülkenin başına getirdi. Artık bu iktidarın ülkemizin problemlerini çözemeyeceğini gördük. Artık, bir değişime ihtiyaç var. Bu iktidarı siz değiştireceksiniz. Bu değişimin ayak seslerini de duymaya başladık"dedi.

"ANA DİLDE EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ" Diyarbakır'da güzel bir aday listeleri olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "25 Haziran sabahı güneş burada bir farklı doğacak. Bu bölgede, barışın ve huzurun sağlanması, bir takım adımların atılmasına da bağlı. Biz bundan dolayı ana dilde eğitime önem veriyoruz. Bu konunun burada Kürtçe konuşan kardeşlerimiz için bir hak olduğunu biliyoruz ve idrak ediyoruz. Bu konuyu siyaset sahnesine ilk taşıyan lider Erbakan hocamız olmuştu. Bundan dolayı, o ifadelerin bedelini ona ödetttiler. Biz şimdi yeniden ayağa kalkacak, Erbakan hocamızın ruhunu şad edecek bir neticeyi burada tarihe not düşüreceğiz. Herkes şunu bilsin ki, bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga 24 Haziran'da seçim sandığına yansıyacak. Herkes bilsin ki, sandıktan Saadet Partimiz bir bomba gibi patlayarak, çıkacak. İnsanımız 'artık yeter demeye başladı, ama konuşmaktan çekiniyor. Saadet Partimiz, en büyük patlamayı Diyarbakır'da gerçekleştirecek ve tarih yazacak"diye konuştu.

2)MHP'Lİ AYCAN: MİLLETİMİZİ TEMSİL ETTİĞİ İÇİN DESTEK VERİLMİŞTİR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, "Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, partisinin ilçe teşkilatınca düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, partililerle bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan MHP'li Aycan, 'cumhur ittifakı'nın bir kişiyi desteklemek olmadığını söyledi. Türkiye'nin zor günlerden geçtiği zaman herkesin 'MHP nerede?' diye sorduğunu belirten Aycan, "Biz zaten her zaman bu görevi yaptık. Türk milliyetçileri 80 öncesi ve sonrasında da daima devletinden ve milletinden yana oldu. Genel başkanımız, asla 'partim' demedi, 'ben' demedi. Fedakarlık etmek gerekiyorsa bireysel anlamda etti, iki adım geri çekildi. O gün devleti kim temsil ediyorsa ona destek verdi. Bu, herhangi bir kişiye ya da partiye verilen destek değildir. Yani Recep Tayyip Erdoğan davası değil, davamız. Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek değil, bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız, devlete, millete destek vermektir. Bunu iyi ayıralım. Şu an cumhurbaşkanıdır; cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi temsil ettiği için destek verilmiştir, arkasında durulmuştur. Davamız, ülke ve millet davasıdır" diye konuştu.