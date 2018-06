DHA YURT BÜLTENİ 18

"Özgürlüklerden taviz yok. Geriye dönüş asla söz konusu değil. Ağızlarında demokrasi kelimesini bırakmayanlar, ellerine fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en zalim insanları olduğunu gördünüz. Her fırsatta Kürtlerin haklarını yiyerek sizleri istismar edenler, arkada yemedikleri halt bırakmadılar. Bunu Van'da, Siirt'te, Bitlis'te, Diyarbakır'da gördüm. Şimdi Diyarbakır'a gittiğimde o güzelliği gördüm. Daha da iyi olacak. Milletimizin tamamı gibi sizin de hak ve özgürlüğünüzde hiçbir sorun yok. Dilinizi, inancınızı her yerde yerine getirebiliyor musunuz? Kılık kıyafetinize karışan var mı? İşte 'kılık kıyafete karışıyorlar', işte burada herkes var. Karışamaz kimse. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlara kadar bölgemizi Türkiye ortalamasından aşağı koymadık.

Soma davasında 22'inci duruşma başladı (3)

CAN GÜRKAN, SAVUNMA YAPTI

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Soma maden faciası davasının duruşmasında, tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, savunmasını yaptı. Sanık Can Gürkan, savunmasında mahkeme heyetinin 'toplumun baskısı altında' olduğunu öne sürdü. Davanın 5 tutuklu sanığından Gürkan, genel bir savunma yapmak istediğini, diğer sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından da teknik savunmasını yapmak istediğini mahkeme heyetine bildirdi. Mahkeme başkanının, tüm sanıklara son bir kez daha söz hakkı tanınacağını söylemesi üzerine savunmasına başlayan Can Gürkan, "Müşteki avukatları, mahkeme heyetinin baskı altında kaldığı yönünde bir algı oluşturmaya çalışıyor. 4 senedir tutuklu olarak yargılanıyorum. Sebebi hala çözülememiş bir olayla karşı karşıyayız. Olayda önceliğin, olayın nasıl olduğunun çözülmesi olması gerekirdi. Savcının mütalaasında, olayın oluş şekli kanaat şeklinde ve her noktası birbiriyle çelişiyor. Teftiş kurulu 'kablolar yandı' diyor ama kabloların yanmadığı tespit edilmiş ve dosyaya o şekilde girmiş. Bilirkişi tamburdan kaynaklı bir durumun olmadığını da söylüyor. Bence bu olayda kimsenin olayın nasıl olduğuna dair bir fikri yok. Ortada delil yok, belirsizlik var. Olayın oluş şekli kanaat. Suçlama kanaat ise 4 senedir neden yargılanıyoruz. Mahkeme heyeti, kamuoyu baskısı altında ceza verecek. Ceza hukuku, kanaate dayalı olamaz. Delilsiz, kamuoyu baskısı altında ceza verilemez. Ben istenen tüm yatırımları yapmışım. Mühendislik işlerine karışamam. Sonuçta bir olay oldu, sonuçları çok ağır olan bir olay. Nasıl oldu bilmiyoruz. Bu olayın sebebini bilmeden isterseniz bizi idam edin. Madem bu dava madencilik açısından emsal olacak; olayın ilimle, bilimle çözülmesi lazım. En önemlisi bu. Bu şekilde hükme gidiyoruz. Ben, beraat etmem gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraf ise kasıtla öldürme suçlamasından cezalandırılmamı talep ediyor. Bu olayın emsal olması için olayın çözülmesi lazım. 3 kez değiştirilmiş bir bilirkişi raporu var ortada ve hiçbiri olay şundan olmuştur demiyor" diye konuştu.