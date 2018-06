DHA YURT BÜLTENİ-18

ERTELENDİ

Adalı'nın ifadesini ardından mahkeme heyeti duruşmayı, 21 Haziran Perşembe gününe erteledi. Yarın görülecek 22'inci duruşmanın 3'üncü oturumunda tutuklu sanıklardan maden mühendisi Ertan Aksoy savunmasını yapacak. Ayrıca Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Can Gürkan da ek savunma yapacak.

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Bozdağ: Her gösterge, birinci turda, işin bittiğini gösteriyor

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Şimdi birileri cumhurbaşkanı seçimini kaybetti. Çünkü her gösterge, birinci turda, Allah'ın izniyle işin bittiğini gösteriyorö dedi.

Memleketi Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, partisinin Sarıkaya ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Burada partililerine seslenen Bozdağ, Cumhurbaşkanının arkasında güçlü bir parlamento olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye diyoruz. Eğer güçlü bir Türkiye istiyorsak, hükümetimiz güçlü olmalı. Güçlü hükümet için de parlamento çoğunluğu mutlaka bulunmalı. Eğer parlamento çoğunluğu yoksa bir hükümetin arkasında, o hükümet güçlü hükümet olamaz. Cumhurbaşkanımızın arkasında güçlü bir parlamento çoğunluğunu hep beraber koymamız gerekiyor. Şimdi birileri, cumhurbaşkanı seçimini kaybetti. Çünkü her gösterge birinci turda Allah'ın izniyle işin bittiğini gösteriyor. Ayın 24'ü saat 22.00’de herkesin Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını öğreneceğini biliyor. Onunun için ‘Tayyip Beyin, cumhurbaşkanlığına, engel olamadık ama parlamentodaki çoğunluğu elde etmesine engel olalım’ diyorlar. Büyük bir gayretin içindeler. Tamam olsunlar; bir şey demiyoruz ama Hedeflerini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Niçin, cumhurbaşkanını zayıflatmak için elini ayağını bağlamak için, etkisiz hale getirmek için Türkiye'ye hizmetini engellemek için.ö

‘CHP TÜRKÜ DEĞİŞTİRDİ’

HDP’nin barajı geçmesi için, FETÖ ve CHP’nin kampanya başlattığını öne süren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“HDP'ye oy kampanyası başlattılar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan CHP'liler şimdi türkülerini değiştirdi. ‘Eğer HDP barajı geçmezse bu vekillerin büyük bir kısmını AK Parti kazanacak, öyleyse AK Parti kazanacağına PKK'nın uzantısı HDP kazansın’ diyorlar. Ne yapalım; her CHP'li aile evinden bir oy HDP'ye versin kampanyası yapıyorlar. Bir de utanmadan ‘biz Atatürk'ün partisiyiz’ diyorlar. Atatürk hayatta olsaydı, İnönü hayatta olsaydı, PKK sever ve terör örgütünün uzantısı HDP'yi parlamentoya sokmak için kampanya yapan bu CHP yöneticilerini, ileri gelenlerini CHP'nin kapısına koyar mıydı? ‘Yeri gelince Atatürk'ün askerleriyiz’ diyorlar. Siz CHP'yi APO'nun askeri yapmak üzere uygun adım marş götürüyorsunuz. Atatürk bunları kapıdan kor muydu? Ben şimdi Sarıkaya'da CHP'ye oy vermiş, bütün CHP'li kardeşlerime soruyorum. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun, Atatürk hayatta olsaydı PKK'nın listesini belirlediği ve PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP barajı geçsin diye oy ister miydi? İnönü oy ister miydi? CHP’li olanlar Atatürk'ün izinden gidenler bunu yapar mıydı? Ama şimdi, yapıyorlar. AK Patiler bu PKK'lılardan bu millet, bu devlet için daha mı tehlikeli insanlar... Milleti için, devleti için daha mı tehlikeli insanlar. Milleti için devleti için her şeyi göze alanlar, bu millet daha ileri gitsin, devlet daha ileri gitsin diye çalışanlar, daha kötü insanlar mı?ö