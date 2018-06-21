DHA YURT BÜLTENİ-18

Otomobil, uçuruma yuvarlandı; Özlem öğretmen ile babası öldü (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER Malatya'nın Hekimhan ilçesinde blundukları otomobille sabaha karşı 70 metrelik uçuruma yuvarlanarak ölen otomobildeki Mehmet Kılıç (60) ile öğretmen kızı Özlem Kılıç'ın (23) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından ardından yehir mezarlığına getirildi. Burada Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) toplu taşıma otobüsünde şoförlük yapan ve emekliliğine 1 ay kaldığı belirtilen Mehmet Kılıç ile Fen Bilgisi öğretmeni kızı Özlem Kılıç için cenaze töreni düzenlendi. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Özlem öğretmenin meslektaşları ve yakınları katıldı. Mehmet Kılıç ve öğretmen kızı Özlem Kılıç'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazlarının ardından helallik alınıp, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Fen Bilgisi öğretmeni Özlem KIlıç'ın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden, Malatya'nın Kuluncak ilçesindeki Sofular Ortaokulu'na tayini çıktığı ve bu ilçeye ev bakmaya gidip, dönüşte kaza yaptıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlardan görüntü

- Helallik

- Cenaze namazının kılınması

- Cenaze aracına konulmaları

- Aracın gitmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA) =============================================== EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ ŞARKICI 2 ÖLÜ, 4 YARALI (2 - YENİDEN) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda biri şarkıcı 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında (Clup Medusa) meydana geldi. Ali Ekber Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı, Bodrum'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Olayda hayatını kaybeden Sürensoy'un ve Tülü'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÖLEN KİŞİNİN ÜZERİNDEN KARDEŞİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI Silahlı saldırıda ölen Ali Ekber Sürensoy'un üzerinden kardeşinin nüfus cüzdanının çıktığı, bu yüzden ilk başta yaşamını yitiren kişinin Mehmet Ali Sürensoy olduğunun sanıldığı ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ölen kişinin Mehmet Ali Sürensoy'un kardeşi Ali Ekber Sürensoy olduğu saptandı. Ölen Ali Ekber Sürensoy'un, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten arandığı için kardeşinin nüfus cüzdanını kullandığı ve vurulduktan sonra da üzerinden bu kimliğin çıktığı anlaşıldı. MEMLEKETİ KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEK Saldırıda yaşamını yitiren Ali Ekber Sürensoy'un, alacak meselesinden aralarında husumet bulunan kişilerin saldırısına uğradığı ileri sürüldü. Sürensoy'un Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından alınacak cenazesinin memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürülüp, 23 Haziran Cumartesi günü toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan aynı saldırıda yaşamını yitiren Hacer Tülü'nün (40) de otopsisinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eğlence mekanının önünden görüntü

- Şeritli alandan görüntü

- Hastaneden görüntü Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR, Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA) ============================================= ABD'Lİ GENERAL VOTEL, MENBİÇ'TE TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 3 gün önce sınırında devriyeye başladığı Suriye'nin Menbiç kentine bugün ABD'nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel başkanlığında bir heyet incelemelerde bulundu. Sokakları dolaşan heyet daha sonra kentin sivil yöneticileri ile bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları ile birlikte bağımsız devriye faaliyetlerine 3 gün önce başlarken, bugün Menbiç kentini ABD'nin Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı General Joseph Votel başkanlığında bir heyet ziyaret etti. Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, General Votel başkanlığındaki heyet kentin sivil ve askeri yönetimi ile bir araya geldi. Haberde, General Votel'in kentin sokaklarını da dolaşarak yaşayanlarla görüştüğü de belirtildi.