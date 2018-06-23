DHA YURT BÜLTENİ - 18

İZMİR'DE 6 KİŞİ, CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN TUTKLANDI İzmir'de, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen 21 Haziran'da, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda bir miting yaptı. Miting öncesinde, bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine tezahürat yaptıkları görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis, önce bu tezahüratın yapıldığı eğlence mekanını tespit etti. Soruşturma kapsamında ilk etapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı çalışmada 2 kişinin daha aynı sebeple gözaltına alınmasıyla birlikte gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede 'Devlet büyüklerine hakaret' suçundan tutuklandı.

İZMİR, (DHA) ============================================= BİLECİK'TE YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ BİLECİK'in merkeze bağlı Karaköy'de yağanak halinde yağmur sele neden oldu. Sel sularında sürüklenen araçlar hasar gördü. Karaköy'de öğle saatlerinde yağan yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur, kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda evi su basarken, sel sularının sürüklediği park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selde sürüklenen araç

- Sokaklarda akan sel suları

- Çamura bulanan sokaklar

- Genel ve detay Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA) ============================================= KADIN AVUKAT İKİ HAFTA ÖNCE ALDIĞI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ ZONGULDAK'ta, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen avukat Aysun O. (47), iki hafta önce aldığı ruhsatlı tabancasıyla intihar etti. Olay, saat 20.00 sıralarında Terakki Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan avukat Aysun O., anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evinde yalnız olduğu sırada başına tabancayla ateş ederek ağır yaralandı. Silah sesi üzerine eve giden komşuları, Aysun O.'yu yerde hareketsiz yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aysun O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.