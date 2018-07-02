DHA YURT BÜLTENİ - 18

LEYLA'DAN 18 GÜN SONRA ACI HABER (2)- YENİDEN

AĞRI'da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'den (4), acı haber geldi. Leyla'nın cansız bedeni, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında yüz üstü suya atılmış şekilde bulundu. Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin" dedi. Acı haberle, aile, yakınları ve köylüler yasa büründü. Müjdeli haber bekleyen tüm Türkiye, yürek dağlayan gelişmeyle gözyaşı döktü.

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı.

Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı. Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekipler, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı.

Tüm aramalara rağmen Leyla bulunamayınca köye Avrupa'nın en iyi arama birliği olarak gösterilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleriyle, Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' de çalışmalarda kullanıldı. Köylülerin beyaz bir minübüs ile kaçırıldığı yönündeki ifadeleri üzerine ekipler, şehirdeki tüm kameralar incelemeye aldı.

Valilik tarafından Leyla'nın kaybolmasının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm Mobese kameralarının incelendi. Merkez ve ilçelerdeki tüm Mobese kayıtlarına bakılmıştır. Köyde kayıp olan çocuğun düşebileceği su birikintileri ve artezyen kuyuları vidanjörler aracılığıyla boşaltılarak arama yapılmıştır. Ayrıca köyde bulunan yüksek otlar kesilerek daha detaylı arama yapılması sağlanmıştır. Olay bölgesine daha geniş ve kapsamlı arama yapmak maksadı ile arama köpekleri ve havadan Drone ile köy ve civarında arazi taraması yapılmıştır. Emniyet Müdürlüğü Balık Adam Ekibi su birikintileri ve dere yataklarının aranması sağlanmıştır" denildi.

Leyla Aydemir'in kaybolması olayıyla ilgili Valilik tarafından kriz maması oluşturuldu. 5 bin fotoğrafının çoğaltılarak il genelinde dağıtıldı. Leyla Aydemir'in aranaması sırasında ailesine sayısız ihbar telefonu geldi. Gelen ihbarları tek tek değerlendiren emniyet güçleri, küçük kızın, Mardin, Sivas ve Silivri'de görüldüğü iddialarının da asılsız olduğunu saptadı. Köy ve çevresinde çocuklara camları kırık beyaz minibüsle şeker dağıtıldığı iddiası da asılsız çıktı. İhbarların zaman kaybına yol açmasını önlemek amacıyla vatandaşların daha duyarlı olması istendi. Küçük Leyla'nın bulunması amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ağrı Valiliği koordinesinde alanında uzman 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Leyla için kurulan kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak için bir adım attı. Leyla için ihbar hattını oluşturdu.

Son olarak ekipler, köyün yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmalarını yeniden başlattı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Leyla Aydemir'i bulmak için yumuşak toprak zemin araması yapıldı. Ekipler, köyde, evlerin bahçesinde, mezarlıkta ve şüpheli görülen her yerde yumuşak zemin arama çalışması yaptı. Köyü ve çevresini didik didik eden, aranmadık yer bırakmayan ekipler, köydeki ana foseptiği boşaltarak arama yaptı. Gönüllü avcılar da Bezirhane'ye gelerek arama çalışmalarına katıldı.

Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla Aydemir'in babası Nihat ve dedesi Zeki Aydemir, küçük kızın kaçırıldığı ihtimali üzerinde durdu.