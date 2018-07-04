DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kardeş iki çocuğun Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmat, götürdükleri evde kurcalarken patladı. Olayda Emine Badem (33) ile kızı Elif (15) ve oğlu Ali Badem (12) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Akçakale'nin Suriye sınırındaki Büyüktokaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır hattındaki arazide oynayan Elif ve Ali Badem kardeşler, sınır hattındaki arazide türü henüz bilinmeyen mühimmat buldu. İki kardeş, eve götürdükleri mühimmatı kurcalarken patlama meydana geldi. Olayda Emine Badem ile kızı Elif ve oğlu Ali Badem yaralandı. Patlama sesiyle eve gelenlerin ihbarıyla sevk edilen sağlık görevlileri yaralı anne ile 2 çocuğunu ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılar acilde tedaviye alınırken, eve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, çevresinde önlem aldıkları evde inceleme yaptı.
Daha önce Suriye'den atıldığı ve patlamadığı tahmin edilen mühimmatın türü ve ne olduğu araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Akçakale Devlet Hastanesi
- Yaralının ambulansa koyulması
- Etrafında bekleyen akrabaları
- Sınırdan detay görüntü
Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA,(DHA)
İş makinesi altında kalan 2 kişi öldü
HATAY’ın İskenderun ilçesinde çalıştıkları lojistik firmasında iş makinesinin altında kalan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ölenlerin yakınları hastane bahçesinde gerginlik çıkartınca polis olaya müdahale etti.
Edinilen bilgiye göre İskenderun
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...
Konya'nın Yunak ilçesinde büyük panik! Gördüğünüzde kaçın!
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den flaş kabine açıklaması: Yer almam söz konusu değil
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum