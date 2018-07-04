DHA YURT BÜLTENİ - 18

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GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:43 | Son Güncelleme

Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kardeş iki çocuğun Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmat, götürdükleri evde kurcalarken patladı.

Sınırda bulup eve götürdükleri mühimmat patladı: Anne ve 2 çocuğu yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kardeş iki çocuğun Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmat, götürdükleri evde kurcalarken patladı. Olayda Emine Badem (33) ile kızı Elif (15) ve oğlu Ali Badem (12) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Akçakale'nin Suriye sınırındaki Büyüktokaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır hattındaki arazide oynayan Elif ve Ali Badem kardeşler, sınır hattındaki arazide türü henüz bilinmeyen mühimmat buldu. İki kardeş, eve götürdükleri mühimmatı kurcalarken patlama meydana geldi. Olayda Emine Badem ile kızı Elif ve oğlu Ali Badem yaralandı. Patlama sesiyle eve gelenlerin ihbarıyla sevk edilen sağlık görevlileri yaralı anne ile 2 çocuğunu ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılar acilde tedaviye alınırken, eve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, çevresinde önlem aldıkları evde inceleme yaptı.
Daha önce Suriye'den atıldığı ve patlamadığı tahmin edilen mühimmatın türü ve ne olduğu araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Akçakale Devlet Hastanesi
- Yaralının ambulansa koyulması
- Etrafında bekleyen akrabaları
- Sınırdan detay görüntü

Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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