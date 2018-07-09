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DHA YURT BÜLTENİ-18

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:58 | Son Güncelleme

AİLESİ VE İSTİHBARAT UNSURLARI İKNA ETTİ, YPG'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU   ŞIRNAK'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 6 yıldır terör örgütü PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren R.Ö.

AİLESİ VE İSTİHBARAT UNSURLARI İKNA ETTİ, YPG'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 6 yıldır terör örgütü PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren R.Ö. adlı kadın terörist, ailesinin ve istihbaratın devreye girmesi ile Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 2012 yılından berı Suriye'de terör örgtü YPG içerisinde faaliyet gösteren 'Faraşin' kod adlı R.Ö., ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nin devreye girmesi ile YPG'den kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya karar verdi. 'Faraşin' Kod adlı teröristin ikna olmaya karar vermesinden ardından gerekli tedbirleri aldıktan sonra örgütten kaçtı. YPG'li terörist akşam saatlerinde İstihbarat elemanlarının kontrol ve nezaretnde Cizre'de bulunan Katran Piyade karakolunun karşısındaki Suriye topraklarından tel örgülere gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK/PYD terör örgütünden kopmaların devam ettiği belirtilerek, 2012 yılında PYD terör örgütüne katılan Beytüşşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu 'Faraşin' kod adlı R.Ö.'nün Şırnak il Jandarma Komutanlığı istihbarat unsurlarının ikna çalışmaları sonucu bugün güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-YPG'lı teröristin sınırda askerlere yaklaşması
-Askerlerin kendisi ile konuşmsı
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)-

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ÇAY OCAĞI İŞLETMECİSİNİ AYAĞINDAN VURDU

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Yaser Ç. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı çay ocağı işletmecisi Ercan D.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

Olay akşam saatlerinde, Başiskele Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ercan D.'ye ait çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Yaser Ç. ile Ercan D. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tabancasını çıkaran Yaser Ç., Ercan D.'yi sol ayağından vurup kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ercan D.'ye ilk müdahalede bulunarak, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, Yaser Ç.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden görüntü
-Ercan D.'nin ambulanstan indirilmesi
-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR / BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)

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SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI

KASTAMONU'da Afgan uyruklu bir kişi sokak ortasında vurularak ağır yaralandı.
Olay, Kastamonu Hepkebirler Mahallesi üzerinde bulunan eski belediye binası yanında meydana geldi. Mahallede esnaflık yaptığı öğrenilen Afgan uyruklu Taleb Shah (28) işyerini kapatarak evine gitmek üzere yürürken, kimliği meçhul bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden ve sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şahısı arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Yaralı yerde yatarken
-Yaralı sedye ile taşnırken
-Olay yeri
-Olay yeri inceleme çalışması

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)-

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