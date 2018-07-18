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DHA YURT BÜLTENİ 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 02:07 | Son Güncelleme

BİSİKLETLE DÜNYA TURUNA ÇIKAN 2 TURİSTE YILDIRIM İSABET ETTİ: 1 ÖLÜ (2) YENİDEN   BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Alman ve Fransız turistlerin üzerine, sağanak yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nde yıldırım düştü.

BİSİKLETLE DÜNYA TURUNA ÇIKAN 2 TURİSTE YILDIRIM İSABET ETTİ: 1 ÖLÜ (2) YENİDEN

BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Alman ve Fransız turistlerin üzerine, sağanak yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nde yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu Födisch Maxımılıan (27) yaşamını yitirirken, Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas (24) yara almadan kurtuldu.

Bisikletle dünya turuna çıkan ikisi de erkek Alman uyruklu Födisch Maxımılıan ile Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas, bugün Bulgaristan'dan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yoğun yağmurun etkili olduğu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine saat 16.30 sıralarında Kırklareli-Edirne karayolunun Kocahıdır Köyü kavşağına 500 metre mesafede yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maxımılıan, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maxımılıan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Arnaud Guillaume Bruyas ise ifadesine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Hayatını kaybeden Födisch Maxımılıan'ın cesedi ise Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

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VAN’DA BİR TERÖRİST GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

VAN’ın Erciş ilçesinden 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan ve hakkında; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma' suçlarından yakalama kararı bulunan bir 1 terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1 teröristin yapılan ikna çalışmaları sonucunda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Bir terörist yapılan ikna çalışmaları sonucu 16 Temmuz 2018 günü, Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi'nde jandarmaya teslim olmuştur. Alınan ilk ifadesinde; örgütte çok sıkıntı çektiğini, insanlık dışı muamele gördüğünü, uzun zamandan beri örgütten kaçmaya çalıştığını anlatan terör örgütü mensubu, halen örgüt içinde faaliyet gösteren bir çok kişinin de teslim olmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Teslim olan teröristle ilgili adli işlemler sürdürülmekte olup, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

Haber: VAN, (DHA)

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