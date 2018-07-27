DHA YURT BÜLTENİ 18

KOCAELİ'Yİ SAĞANAK VURDU, 10 KİŞİ MAHSUR KALDI KOCAELİ'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar nehre dönerken, Gebze ilçesinde sera ve bahçelerde konteyner ve ağaç üstlerine çıkan 10 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi zodyak botla alınıp, kurtarılırken, diğer 7 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli il genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Kent merkezinde binaların bodrum katlarını ve işyerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar yoğun yağışla nehre döndü. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak oluşan su birikintilerini gidermeye çalıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis'in önünü de su bastı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri motopomp kurarak hastane önünde biriken suları çekmeye başladı. Birçok araç ve motosiklet de sular altında kaldı. YOĞUN YAĞIŞTA 10 KİŞİ MAHSUR KALDI Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan sera ve bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin de etkisiyle yükselen sulardan kurtulmak için konteyner ve ağaçların üstlerine çıktı. Buralarda mahsur kalan 10 kişi, cep telefonuyla aradıkları yetkilerden yardım istedi. Arama- kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin zodyak botla ulaştığı bölgeden ilk olarak 2'si çocuk, 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı. Diğer 7 kişiyi kurtarma çalışması sürerken, ekipler bölgedeki seralarda ve konteynerlerin içinde başka kimsenin olup, olmadığını da kontrol ediyor. Bu arada arama- kurtarma çalışmalarına destek için İstanbul'dan bölgeye bir helikopter de sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-ATV motorunun sudan çıkarılması

-Su içinde kalan minibüs

-Mahsur kalan annenin isyanı

-Logar kapaklarından taşan sular Haber:Haluk TURGUT-Kamera:Alişan KOYUNCU-KOCAELİ (DHA) ============================================= Yıldırım: Meclisimizin daha da güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz (4)

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki programını akşam da sürdürdü. Yıldırım, Balçova'daki bir otelde tebrikleri kabul etti. Burada konuşan Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin her tarafında çok güzel bir kampanya gerçekleştirdiklerini söyledi. İzmir'de de çok kısa süre de olsa keyifli bir kampanya yaptıklarına değinen Yıldırım, "Hamdolsun 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiğimiz halk oylaması sonucu Türkiye'de 95 yıllık yönetim sistemi değişti. Evet- hayır kampanyasında da çetin bir dönem yaşamıştık. 24 Haziran seçimleri de bu halk oylaması sonucu yeni sisteme geçişin uygulamasıydı. Yapılan ilk seçimdi. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin kurucu başkanı olarak seçtik ve yeni sisteme geçtik. Yeni sistemin meclisi de müşterek oluştu" diye konuştu.

Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını ifade eden Binali Yıldırım, yeni yönetim sisteminin neler getireceğini hep beraber yaşayarak göreceklerini kaydetti. Yıldırım, şunları söyledi: "Bu sisteme geçişte bizim murat ettiğimiz en büyük şey artık ülkemizin demokrasisi bir daha kesintiye uğramasın. İktidarlar seçimle gelsin seçimle gitsin. Hiçbir vesayet milletin iradesi üzerinde olmasın. Temel düşünce budur. Bunun için bu değişiklik gerçekleştirildi. Bunun esasen arka planı da vardır. 1950'den bu tarafa birçok kez milli egemenliğe öyle ya da böyle müdahaleler gerçekleşmiş ve ülkemiz çok şey kaybetmiştir. Türkiye 1924-2002 arasında ortalama her yıl 4.7 büyüme gerçekleştirmiş. Yani cumhuriyet kuruluşundan AK Parti iktidarına kadar büyüme ortalama 4.7. AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin 5.7. 1 puan fark var. Bazıları bunun büyük bir fark olmadığını söyleyebilir. Ancak 1924'ten 2002'ye 5.7 büyüseydi Türkiye'nin milli geliri 2.6 kat daha fazlası olacaktı. Bu ne demek? Dünyada, Fransa'dan sonra 7'nci büyük ekonomisi olacaktı. Demek ki güçlü istikrarın ülkemiz için anlamı bu kadar açık ve net. Bundan sonra artık vesayet odakları siyasi iktidarın gündemin olmayacak. Tek gündem milletin iradesi olacak. Millet sandıkta iktidarı kime vereceğine karar verecek."

16 yıllık iktidarları süresince İzmir'e hizmet ettiklerini ifade eden Binali Yıldırım, hükümetin İzmir projelerinden örnekler verdi. Yıldırım, "Bakan ve başbakanlığım döneminde ülkemin her köşesine olduğu gibi İzmir'imizin de gelişmesi için elimizden geldiği kadar çalıştık. Bir şeyler yapmaya gayret ettik. Sadece bizim seçim bölgemiz olduğu için demiyorum. İzmir, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda çok önemli yere sahip. İzmir'e ne kadar hizmet yaparsak, İzmir daha fazlasını hak etmektedir" diye konuştu. 'BELKİ BAZILARININ HABERİ YOK' Konuşmasında "İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur" diyen Yıldırım, İzmir'i 16 yıl boyunca hiç ihmal etmediklerini ve yetki alanları içinde gerekli her şeyi yaptıklarını kaydetti. İzmir- İstanbul otoyolunun, İzmir'in kaderini değiştirecek büyük bir proje olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, "Bunun içinde Osmangazi Köprüsü var. Bunun içinde 425 kilometre yollar, tüneller var. Muazzam bir proje. Bununla da kalmadık. İzmir'in kuzeyine doğru bir otoyol daha yapıyoruz. Çiğli, Menemen, Aliağa, Çandarlı Limanı'na kadar gidecek otoyol devam ediyor. Belki de bazılarının haberi yok. Oradan Çanakkale'ye bağlantı olacak. Bir yandan Savaştepe üzerinden İstanbul yoluna bağlanmış olacak. Hem kuzeybatı istikametinden hem de Ankara istikametinden İzmir'e tüm yollar bağlanmış olacak" dedi.

Meclisteki 600 milletvekilinin de işine, gücüne, sorunlarına bakmak zorunda ve durumunda olan birisi olduğunu belirteren Yıldırım, "Bu yeni bir tecrübe. Biraz da alışılması kolay olmuyor. İşin gereği, olması gereken bu. İnşallah tarafsız ve adil bir yönetimi ortaya koyacağım, sizleri mahcup etmeyeceğim. Meclisin anlamını ve önemini çok iyi biliyorum. Bu meclis cumhuriyeti kurdu. Bu meclis 15 Temmuz'da kahramanlık gösterdi, bombaların altında egemenlik milletin dedi ve meclisi teslim etmedi. Bu meclis mağlubiyetin değil zaferin meclisidir. 81 milyon vatandaşımızın temsil edildiği kutsal bir mekandır" diye konuştu. Meclis çatısı altında cumhuriyetin kazanımlarını daha da taçlandıracaklarını söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: "Cumhuriyetin en önemli kazanımı demokrasidir. Bizim amacımız demokrasiyi, hak ve özgürlükleri daha da geliştirmek, vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkmak. Kutuplaşmayı önleyeceğiz. Yapacağımız mutlaka milletimizin ihtiyacı gözetilerek yapılacak. Halkımızın refahı, huzurunu ön planda tutacağız. Bu meclis çatısı altında tüm milletvekillerinin dikkat etmesi gereken en önemli husus Türkiye, tek millet, tek bayrak, tek devlet tek vatandır. Eğer bu alana giren olursa orada ben tarafım. Şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklara, bu ay yıldızlı bayrağa kim saygıda kusur ederse onun karşısında olurum. Bunu önce İzmir kabul etmez. Onun için yolun başındayız. Tüm partilerin geçmişten ders alarak bir yanlış içine düşmeden, ülkenin birliği, beraberliği esas alınarak inşallah yürüyeceğiz."

Yıldırım, konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Binali Yıldırım'ın konuşması

- Tebrikleri kabul etmesi Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA) ========================== DÜZCE'DE İKİ KATLI EV ALEV ALEV YANDI DÜZCE’nin Esençam Köyü’nde, 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin rüzgar nedeniyle söndürmekte güçlük çektiği yangın, uzun süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev ise kullanılmaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Merkeze bağlı Esençam Köyü’ndeki Nevzat Yandız’a ait evin ikinci katında çıktı. Evden yükselen dumanları gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını uzun süre kontrol altına alamadı. Rüzgarın da etkisiyle tüm evi saran yangın, yapılan uzun çalışmalar sonucunda söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

İtfaiye müdahale ederken

Yangından görüntü

Vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken