DHA YURT BÜLTENİ 18

ŞEHİT İŞÇİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

IĞDIR'ın Korhan Yaylası yolu Kadı tepe mevkiinde İl Özel İdaresine ait pikabın teröristlerin yola döşediği mayına basması ile patlaması ve ardından açılan ateş sonucu şehit olan kepçe operatörü Nurettin Karadeniz için cenaze töreni düzenlendi. İl Özel İdaresi ek binasında yapılan cenaze törenine Vali Vekili Kemal Duru, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ferhat Akkuş, İl Genel Meclis Başkanı Kurban Oluz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, MHP İl Başkanı Ersoy İçer ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehit işçi için dua edildi.

Törende konuşma yapan Vali Vekili Kemal Duru, "Bugün bir sivil kahramanımızı ebediyete uğurlamak için toplandık. Bu memleketin kahramanları bitmez elhamdülillah. Başkasının çocukları anasız babasız kalmasın diye kendi çocuklarını öksüz yetim bırakan insanlara 'kahraman' denir. Bunun askeri, polisi, sivili olmaz. Hepsi bizim için bir kahramandır. Bugün de ilimiz Ağrı Dağı, Korhan Yaylasındaki su arızasını gidermek için yola çıkan üç kahramanımız vardı. Hain bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen mayına basılması ve akabinde uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu kahramanımız operatörümüz Nurettin Karadeniz bu devletin bekası için şehit olmuştur. Devletimiz güçlüdür. Mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.