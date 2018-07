DHA YURT BÜLTENİ - 18

İNGİLİZ asıllı ünlü müzisyen Tom Jones, Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi. Belek Turizm Merkezindeki Regnum Carya Otel'in bu yıl ilk kez düzenlediği ve yerli yabancı birçok müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleşen 'Regnum Live in Concert' serisi, Goran Bregoviç ve Rita Ora gibi dünyaca ünlü isimlerden sonra bu kez efsane vokal Tom Jones'u ağırladı. Live in Concert serisinin heyecanla beklenen ismi Tom Jones, konserine 'Burning Hell' adlı şarkıyla başladı. 1960'ların öne çıkan en önemli seslerinden biri olan ve şarkıları tüm dünyada nesiller boyu dinlenerek her dönem müzik listelerinin en üst sıralarında yer alan Tom Jones, Türk ve yabancı dinleyiciler için sarkılarını söyledi. Zaman zaman seyircilerle sohbet eden ve anılarını anlatan Tom Jones, 21 şarkı seslendirdiği konserini, 'Strange Things' adlı şarkıyla bitirdi. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcıyı 2 bin yerli ve yabancı hayranı dinledi.

ZEMİNE HALI, DUVARLARA SİYAH PERDE

Konseri öncesi otelin Baron villasında konaklayan Tom Jones için sahne özel olarak hazırlandı. Motivasyonunu artırdığına inandığı için talebi üzerine şarkıcını son hazırlıklarını yaptığı kulis odasının tüm zeminine halı serildi, odanın tüm duvarları da boydan boya siyah perdeyle kaplandı. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Jones'i, 2 bin civarında yerli ve yabancı turist izledi.

JAMES BOND SERİSİNİN İLK FİLM MÜZİĞİNİ YAPTI

Müzik kariyerine 1963 yılında, Tommy Scott adıyla, 'Galli bir beat grubu' olan The Senators'da başlayan Jones, 1965 yılında Klasik bir hit olan 'It's Not Unusual' ile üne kavuştu. Rock'çılarla düet yaptığı, 1999 yılında çıkan 'Reload' adlı çalışma en fazla satan albümlerinden biri oldu.

60'lı yıllarda seslendirdiği ve bugüne kadar popülerliğini hiç kaybetmeyen yüzlerce şarkıya imza atan ve kısa sürede müziğiyle tüm dünyanın tanıdığı bir isme dönüşen Tom Jones, uzun yıllar Pop, Blues, Rock ve Caz vokalliği yaptı. Müzik kariyeri boyunca Delilah, It's Unusually, Love me Tonight gibi popülerliği günümüze kadar ulaşan birçok kült şarkıyı kendinden sonraki nesillerle de tanıştırdı. Albümleri kadar sinema tarihinin önemli filmlerinin de soundtracklerine (film müziği) imza atan Jones, beyazperdenin en önemli yapımlarından James Bond serisinin ilk filmine Thunderball şarkısı ile hayat verdi.

Regnum Live in Concert serisi kapsamında 14 Ağustos'ta Dua Lipa da konser verecek.