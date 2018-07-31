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DHA YURT BÜLTENİ-18

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 22:37 | Son Güncelleme

PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (2) BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı.

PKK'dan hain tuzak: Asker eşi ve bebeği öldü (2)
BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Nurcan Karakaya yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Bedirhan Karakaya da tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yarın tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazeler Sivas’a uğurlanacak.

HAKKARİ (DHA)

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AFYONKARAHİSAR'DA SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

AFYONKARAHİSAR’ın İhsaniye ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Tarım arazileri ve evlerde su baskınlarının yaşandığı sel nedeniyle Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunda ulaşım aksadı. Sel sularına kapılan yaklaşık 50 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde, öğleden sonra etkili olan sağanak, Yaylabağı beldesi ile Ayazini ve Kuzviren köylerinde sele neden oldu. Sel suları tarım arazileri ve bazı evlere dolarken, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolunun 17’nci ve 21’inci kilometreleri arası su baskınları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yaklaşık 4 saat boyunca kapalı olan yol jandarma, AFAD, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Yaylabağı Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kısmen ulaşıma açıldı.

Yaylabağı beldesindeki evleri su basarken, vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Sel nedeniyle AFAD ekipleri zarar gören tarım arazileri başta olmak üzere yerleşim yerleriyle ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kuzviren köyünde ise 50’ye yakın küçükbaş hayvan sel sularına kapılarak telef oldu. Bölgedeki yağışın etkisini yitirdiği, sel sularının da çekilmeye başladığı belirtilirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kapanan yoldan detay
- Yoldaki sel sularından detay
- Sel sularında geçmeye çalışan araçlardan detay
- İş makinesi çalışırken detay
- Yaylabağı belde girişihden detay
- Araçlardan detay
- Su birikintilerinden detay
- DSİ iş makineleri ve araçlardan detay
- Su basan evi kovalarla boşaltan insanlardan detay
- Belde içerisinden detay

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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KARABÜK'TE OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 4 YARALI

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük Kastamonu yolu Karıt Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine giden Yusuf Ü. yönetimindeki 78 SH 704 plakalı otomobil, kavşağa girmek istediği sırada aynı yöne giden Halit S.B. yönetimindeki 78 BD 583 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Dila Ü. ve İlkay B.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Kaza yapan araçlar

-Süre:(01.26) Boyutu159 MB

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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