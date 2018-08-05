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DHA YURT BÜLTENİ - 18

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 01:47 | Son Güncelleme

DÜĞÜNDE ATILAN HAVAİ FİŞEKLER YANGIN ÇIKARDI TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mestanlar Mahallesi muhtarının oğlunun açık havada yapılan düğününde, atılan havai fişeklerin saman balyalarına isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

DÜĞÜNDE ATILAN HAVAİ FİŞEKLER YANGIN ÇIKARDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mestanlar Mahallesi muhtarının oğlunun açık havada yapılan düğününde, atılan havai fişeklerin saman balyalarına isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Düğünde büyük panik yaşanırken, alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Malkara'nın kırsal Mestanlar Mahallesi Muhtarı Nebi Demir'in oğlu Yusuf Demir ile Zehra Güngöz için köydeki evin önünde düğün töreni düzenlendi. Davetlilerin katıldığı düğünde müzikler eşliğinde eğlence devam ederken, hava fişek gösterileri düzenlendi. Atılan havai fişekler komşu Mümin Kartal'a ait depodaki saman balyalarının üzerine düşünce yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılırken, düğüne katılanlar ise panik yaşadı.

Alevlere ilk müdahaleyi düğün törenine katılanlar yaparken, haber verilmesi üzerine köye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaralanan olmadı.

Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra düğün töreni başka bir alanda devam etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Saman balyalarının alev alev yanması
-Düğünde yaşanan panik
-İtfaiye ekiplerinin gelişi
-Yangın söndürme çalışmaları
-Düğünün dağılması ve kalabalık
-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

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ŞIRNAK'TA PKK'YA AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, polis ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, taşların arasına gizlenmiş çuval içerisinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Beytüşşebap İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin ortak çalışması sonucu Beytüşşebap ilçesi Ilıcak köyü bölgesinde silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis ve jandarma komando timlerinin katımıyla düzenlenen operasyonda taşların arasında gizlenmiş çuval içerisinde; 1 adet RPG-7 silahı, 5 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 5 adet sevk fişeği, 3 adet savunma tipi el bombası ve 6 adet taarruz tipi el bombası ele geçirildi.

ŞIRNAK, (DHA)-

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