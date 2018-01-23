DHA YURT BÜLTENİ 19

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Ankara Sincan'daki baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, Özalkan'ın Törekent Mahallesi'nde oturan Selahattin ve Hatice Özalkan çiftine şehadet haberini, sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özalkan'ın şehadeti, tüm aileyi yasa boğdu. Acılı ailenin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Şehit babasının oturduğu apartmana dev Türk Bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer apartmanlar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Olay, öğleden sonra ilçeden geçen Fırat Nehri üzerindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Nehri kıyısına gelen yaşlı adam Ahmet Erdem, henüz bilinmeyen nedenle üst kıyafetini çıkarıp nehre atladı. Erdem bir süre sonra soğuk suda gözden kayboldu. Nehre atlayan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, dalgıçlardan yardım istedi. Ekipler, girdikleri sudan yaşlı adamın cansız cesedini çıkardı. Ahmet Erdem'in yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Gündüz sınırda nöbet tutan 1 askerin hafif şekilde yaralandığı ve 1 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği Rasulayn'dan yapılan taciz ateşlerinin artmasıyla sınır hattındaki vatandaşlar uzaklaştırılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. Taciz ateşi yapılan bölgeler, özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince ateş altına alındı.

Karasu'da vatandaşlar Karadeniz kıyısında olta kancası yutmuş gagasından misine sarkan bir martı buldu. Çırpınan martı, vatandaşlar tarafından ilçedeki bir veteriner kliniğine götürüldü. Veteriner hekim Hilal Can, röntgen çektiği martının soluk borusu bölgesinde büyük bir kancanın olduğunu tespit etti. Kanca yapılan operasyonla çıkarıldı. Martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Rasulayn kentinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesine, gündüz saatlerinde yapılan taciz ateşleri gece de devam etti. Gündüz sınırda nöbet tutan 1 askerin hafif şekilde yaralandığı ve 1 teröristin öldürüldüğü Rasulayn'dan yapılan taciz ateşlerinin artmasıyla sınır hattındaki vatandaşlar uzaklaştırılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. Taciz ateşi yapılan bölgeler, özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince ateş altına alındı.

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Zeytin Dalı harekatı'nı provoke eden paylaşımlara polis baskını

ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afrin'in terör örgütlerinden kurtarılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sosyal medyada provoke içerikli paylaşımda bulunduğu belirlenen aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu birçok adrese baskın yaptığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen askeri harekat ile ilgili Ankara Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, silahlı terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ ile ilgili propaganda yapıp, provakatif eylem çağrısında bulunanlar hakkında araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Bilişim Suçları Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşımları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu polis, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili provoke edici paylaşımda bulunduğunu saptadığı, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu birçok adrese baskınlar yaptı. Evlerde arama yapan polis ekiplerinin birçok kişiyi de gözaltına aldığı belirtildi.