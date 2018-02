DHA YURT BÜLTENİ-19

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, Türkiye'nin kimseye muhtaç olmadığını belirterek, "Bir zamanlar namerde muhtaç olan Türkiye, el açan Türkiye, bir zamanlar birilerinin yanında yer alıp da, onların yanında resim göstermek için gayret gösteren Türkiye, bir zamanlar ekonomi bakanı gönderilerek yönetilen Türkiye'den, artık kendi göbeğini kesen, tüm algı operasyonlarına rağmen, tüm saldırılara rağmen, her şeye rağmen ayakta kalan bir Türkiye var. Dünyaya ekonomi ile ilgili tüm bildiklerinin tam tersine, her şeyi ezberleten öğreten bir Türkiye var. 2017 yılında büyümede rekor kırdık. 2018 yılında da ihracat rekorları kıracağız. Ayrıca terörün kaynağın ve terörün çıktığı deliği, terörün ürediği o pislik yuvasını yıkan kudretli bir Türkiye var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Dervişpaşa Mahallesi

- Şehit Ufuk Aktağ'ın sağlık fotoğrafı

- Ambulans bekleyişi

- Apartman önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

===============================

Kamyonette 6 at ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından durdurulan kamyonette 6 at ele geçirildi. Kayıt dışı olduğu belirlenen atlar, kesim şüphesi üzerine muhafaza altına alınırken, araçta bulunan şüphelilerden birinin Adana'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'ndaki polis kontrol noktasında bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 at ele geçirilirken, atların kayıt dışı olduğu ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan araç sürücüsü ve yanındakinin suç kaydı bulunduğu, atları Kahramanmaraş'ın bazı köylerinden aldıkları ve Adana'da satacakları belirlendi. Şüphelilerden birinin ise Adana'da at kesimiyle ilgili bir dosyada adının geçtiği ortaya çıktı.

Atlar kayıt dışı olması ve kesim şüphesi nedeniyle polis noktasına Onikişubat İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekibi ve veteriner hekim çağrıldı. Atlar muhafaza altına alınırken, iki kişi hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.