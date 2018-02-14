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DHA YURT BÜLTENİ-19

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:45 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Çiftçi’nin de karıştığı öne sürülen darp olayında bir kişi tutuklandı   Bursa’nın Mudanya ilçesinde Meltem Özkalfa'nın, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin de beraberinde bulunduğu 4 kişi tarafından darp edildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Erdal Avcil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli Valisi Çiftçi’nin de karıştığı öne sürülen darp olayında bir kişi tutuklandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Meltem Özkalfa'nın, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin de beraberinde bulunduğu 4 kişi tarafından darp edildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Erdal Avcil çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde, 9 ay önce, Meltem Özkalfa'yı beraberindeki 4 kişi ile kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü ve ayakkabılarının altını öptürdüğü iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Erdal Avcil, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafıdan gözaltına alındı. Bugün Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Avcil, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darp olayıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Haber:BURSA,(DHA)

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Marmaris'te 14 Şubat'ta ikisi yabancı 14 çift nikah kıydı

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen ikisi yabancı uyruklu 14 çiftin nikahı kıyıldı.
Marmaris Belediyesi'nin Armutalan Kültür Merkezi'ndeki nikah salonunda 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşandı. Özel bir tarihte dünya evine girmek isteyen 14 çift, Marmaris Belediyesi Evlendirme Müdürlüğü'ne 14 Şubat Sevgililer Günü için nikah başvurusunda bulundu. Bugün saat 14.00'da başlayan nikah törenleri akşam saat 20.00'a kadar devam etti. 14 çiftin nikahını kıyan nikah memuru Mahmut Mengilli, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ın çiftlere hediye ettiği tam altınları takdim etti. Kazakistan uyruklu Aliya Gabidulina ve Ali Çörüş'ün nikah merasimi sonrası yüzüklerini kardeşleri taktı. Aliya Gabidulina, "Böyle özel bir günde evlenmek ayrı bir mutluluk. Türk vatandaşı olacağım için çok mutluyum" dedi. Ali Çörüş ise, "Hem evlilik yıldönümünü hem de bu özel günü aynı zamanda kutlayacağım. Unutamayacağım bir gün oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Nikahlardan görüntü
- Çiftlerle röportaj
- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Birecik'te kelaynaklar, üremeleri için doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan 241 kelaynak, üreme dönemi nedeniyle törenle doğaya bırakıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik’teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonunda bulunan 241 kelaynak, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Göç zamanı olan Temmuz- Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınacak olan kelaynaklar, üremeleri için törenle doğaya bırakıldı. Törende; Vali Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi ve diğer katılımcılar, kafesin kapılarını açarak kelaynakları doğaya bıraktı.
Vali Erin, nesli tükenmekte olan kelaynakların Şanlıurfa için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Bereketin sembolü olan kelaynaklar, inşallah doğaya bırakıldıktan sonra çiftleşip yavrulayacaklar. Şanlıurfa'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak kelaynakların şartlarının iyileştirilerek sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam edecek" dedi. Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi. Her yıl ortalama 35 yavrunun dünyaya geldiği istasyonda birkaç ay doğal yaşam alanlarında gezen kelaynaklar, kuluçka döneminin başlamasıyla birlikte Birecik’teki istasyona geri dönüyor. Üreme istasyonundaki 241 kelaynağın göç zamanı olan Temmuz- Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınması planlanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kelaynak Üreme İstasyonu
- Kelaynakların kafes kapılarının açılması
- Vali Abdullah Erin'ın konuşması
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 303 MB
Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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