DHA YURT BÜLTENİ-19

Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi'nde geçen yıl teröristlerin saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan’ın adının verildiği Gölbaşı Fen Lisesi’ndeki z kütüphanenin açılışına; şehidin anne Hüsne ve babası Mehmet Vuruşkan, Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Bekir Gaznevi, İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Uçan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, daire amirleri, okul müdürleri ,öğretmen ve öğrenciler katıldı. Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, şehitleri rahmet ve minnetle anarak, şöyle dedi: "Bugün zenginleştirilmiş kütüphane olarak da adlandırılan z kütüphanenin Fen Lisesindeki ayağını açmak için bir aradayız. Burada kıymetli misafirlerimiz var. Şehidimiz Musa Vuruşkan’ın ailesi ile beraberiz. Geçtiğimiz günlerde ailemizi ziyaret ettiğimizde şehidimizin askeri okullar sınavını kazanmak için geceleri de olsa kardeşlerinin yardımıyla ders çalışıp askeri okulu kazandığını öğrenmiştik. Bizim için bir kütüphaneyi böyle dişiyle tırnağıyla okuyarak vazife alan şehidimizin adıyla açmak ayrı bir onur. İnşallah ismini daha büyük eğitim, sağlık ve sosyal kurumlarda da yaşatma fırsatı ve mutluluğu olur. Fen Lisesi, kuruluşundan 2 sene sonra bu noktaya gelmiş. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi vatandaşın eğitime karşı duyarlı olması" dedi. Konuşmaların kütüphanenin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy’un konuşması

- Açılış kurdelesinin kesimi

- Şehit Musa Vuruşkan’ın annesinin teşekkür etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

REYHANLI'DA ŞEHİT AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis'teki temaslarının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geçti. Hatay Valisi Erdal Ata ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, roketli saldırılarda şehit olan Fatma Avlar, Rıfat Sinirli ve Ahmet Şanverdi'nin aileleriyle bir araya geldi. Ailelere başsağlığı dileyen, acılarını paylaşan Kaya, onlardan isteklerini sordu. Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yabancı medya kuruluşlarını eleştirerek şöyle konuştu:

"17 yaşında, hain terör örgütü PKK'nın attığı roketlerle uykusunda şehit düşen Fatma kızımızın ailesiyle bir araya geldik. Masum ölümlerinden bahseden Batı medyası, herkes buraya gelsin, Fatma'nın ailesiyle görüşsün. Sivil ölümlerine neden olan varsa PKK'dır. Fatma kızımız 17 yaşında, geleceğe dair hayalleri olan kızımızdı. Üniversiteyi İzmir'de okumak istiyordu. Masum sivilleri hedef alan PKK'yı görmeleri için yabancı medyanın burada olması lazım. Bizim askerimiz, ordumuz sivilleri asla hedef almamıştır, almayacaktır. Mehmetçiğimiz, kadınları, çocukları, masumları hedef almayacak. Medeniyet değerlerimizde de böyle bir durum yoktur. Tek bir sivilin bile zarar görmemesi için kahraman ordumuz büyük gayret göstermektedir. Her zaman şehitlerimizin ailelerine hizmete etmeye devam edeceğiz. Böyle onurlu bir görevde olduğum için Allah'a hamdediyorum. Onlara hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Ailelerimizi şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz. Onlara layık bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz."