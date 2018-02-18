DHA YURT BÜLTENİ-19

CİNSEL İSTİSMAR OLAYI İLE İLGİLİ ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun öldüğüne dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Hatay'da ailesi ile birlikte yaşamına devam ettiğini açıkladı. Olay, 10 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser'i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser'e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser'e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tacize uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğun öldüğüne yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı yönünde Medya İletişim Bürosu'ndan yazılı bir açıklama yaptı. Küçük kızın öldüğüne ilişkin bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu belirterek, yaşanan olayın toplumu derin bir üzüntüye boğduğu ve her kesimde tepkiye neden olduğunun vurgulandığı Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mağdurun herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayıp, ailesi ile birlikte Hatay'da yaşamaya devam etmektedir. 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanan şüpheli ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunmaktadır. Şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

Tutuklanan Sedat Keser'in ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan cezaevinde tek kişilik hücrede olduğu belirtildi. Haber: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA) ============================ KIZ KARDEŞİ VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ (1) SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Mithat Memiş arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği kız kardeşi ve 2 eniştesini av tüfeği ile ateş ederek vurdu. Kız kardeşi ile bir eniştesinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına neden olan Mithat Memiş daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme bulunuyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

- Olayın yaşandığı ev

- Olay yeri inceleme ekipleri

- Genel ve detaylar Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) =========================== Kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti (2)

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KANLI BİTTİ: 3 ÖLÜ Sakarya'nın Hendek ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mithat Memiş, kız kardeşi ve eniştesini av tüfeğiyle vurup öldürürken, bir eniştesini de yaralayıp aynı silahla kendisini de vurup intihar etti.

Olay saat 23.00 sıralarında, Hendek Kargalıhanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mithat Memiş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kız kardeşi ve enişteleri ile kavga etti. Yaşadığı evden av tüfeğini alarak geri dönen Mithat Memiş, kız kardeşi Fikriye Memiş, eniştesi Ömer Memiş ve diğer eniştesi Ahmet Memiş'e doğru defalarca ateş etti. Ömer Memiş ile eşi Fikriye Memiş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer eniştesi Ahmet Memiş ise yaralandı. Mithat Memiş daha sonra olayın yaşandığı evin yanındaki evine giderek kendisini de aynı silahla vurup intihar etti. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, Ahmet Memiş'i Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri her iki evde incelemelerde bulundu. Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin yakınları olay yerine gelirken, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Olay yerinden görüntüler

- Jandarma ekiplerinin inceleme yapması

- Çevrede toplananlar ve detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) =============================== İZBAN'da yine 'Artı Para' kavgası (YENİDEN) Haber müdürlerinin dikkatine; 'İZBAN'da yine 'Artı Para' kavgası' başlıklı haberimiz kaynağından düzeltilerek yeniden servis edilmiştir. KAÇAK BİNMEK İSTEMİŞLER, GÖREVLİLERE BIÇAKLA SALDIRMIŞLAR İddiaya göre, İzmir Banliyö Treni'ne (İZBAN) ücret ödemeden kaçak binmek isteyen A.Ö. ve M.Ö. kendilerini durdurmak isteyen güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı. Olayda, Alsancak İstasyonu Operatörü Çağatay Ülger (27) boynundan ve elinden hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan saldırganlar sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde İZBAN Alsancak İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre turnikelerden ücret ödemeden geçmeye çalışan ve alkollü oldukları belirtilen A.Ö. ve M.Ö. kendilerine engel olmak isteyen istasyon operatörü Çağatay Ülger ve güvenlik görevlilerine küfrederek bıçakla saldırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, saldırganları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. İfadeleri alınmak Alsancak Polis Merkezi'ne götürülen saldırganlar, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede 'Kasten adam yaralama' suçundan tutuklandı.